Alfa Romeo Tonale debiutuje jako pierwsza w historii marki hybryda i to z napędem 4x4. Do tego popisuje się stylem i obiecuje niesamowite wrażenia z jazdy. Kartą przetargową będzie 5-letnia gwarancja plus cyfrowy certyfikat NFT, który zdradzi historię użytkowania auta...

Alfa Romeo Tonale wjeżdża do gry na 20-calowych felgach wzorowanych na tarczy telefonu retro. Podobne obręcze pierwszy raz pojawiły się w 1960 roku w Alfie 33 Sradale, a dziś zdobią nowe dzieło włoskich inżynierów. Koniec oczekiwania, tak wygląda SUV, który w Polsce zadebiutuje w połowie 2022 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Reklama Tonale w wersji produkcyjnej to niemal lustrzane odbicie z prototypu pokazanego w 2019 roku w Genewie. Nowa Alfa Romeo wygląda zjawiskowo. Nazwana na cześć alpejskiej przełączy utrzymała sportowe proporcje auta koncepcyjnego i błyszczy bogactwem cytatów ze słynnych historycznych modeli. W sylwetce można wypatrzyć cytaty z Duetto czy Disco Volante Spider. Linia boczna pochodzi ze słynnej Alfy GT Junior. Przód zdobią wąskie diodowe światła matrix LED 3+3 imitujące spojrzenie SZ Zagato lub samochodu koncepcyjnego Proteo. Tylne oświetlenie bardziej przypomina odręczny podpis artysty niż chłodne dzieło inżyniera. Przednie lampy obdarzono funkcjami, które mają ułatwiać życie kierowcy. Pierwsza z nich, Adaptive Driving Beam, stale dostosowuje światła mijania w zależności od prędkości i warunków jazdy; druga, Glare-Free High Beam Segmented Technology, automatycznie wykrywa ruch przed samochodem i/lub jazdę z przeciwnego kierunku, aby uniknąć oślepiania przez inne samochody; wreszcie trzeci moduł, automatycznie aktywowany podczas pokonywania zakrętów, aby zapewnić najlepsze możliwe oświetlenie boczne. Reklama Alfa Romeo Tonale, czyli nowy SUV mniejszy niż Stelvio Alfa Romeo Tonale ma 4,53 m długości, 1,84 m szerokości i 1,6 m wysokości. Czyli od Stelvio jest krótsza o 17 cm, węższa o 6 cm i niższa maksymalnie o 10 cm (w zależności od wersji). Za drzwiami totalna cyfryzacja, głęboko profilowane fotele i trójramienna kierownica. Już na pierwszy rzut oka widać, że główny ciężar położono na multimedia oraz łączność. Miejsce pracy kierowcy zdominowały dopracowane detale i dwa wyświetlacze o łącznej przekątnej 22,5 cala! Wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala wyświetla prędkościomierz wyskalowany wianuszkiem w stylu dawnych Alf. Wyposażenie Tonale przewiduje stację multimedialną U-Connect 5 z ekranem dotykowym 10,25 cala opracowaną wspólnie z firmą Harman (sterowanie głosowe plus Apple Car Play i bezprzewodowy Android Auto). Lista dobrodziejstw obejmuje także najnowsze technologie z zakresu autonomii, bezpieczeństwa i łączności. Pokładowy moduł internetowy, system operacyjny Android i łączność 4G zapewnią także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy i bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach Tonale może mieć nawet lepsze parametry niż na początku. Reklama Alfa Romeo Tonale z wysoką wartością rezydualną po latach Alfa Romeo Tonale jako pierwsza na świecie debiutuje z technologią niewymienialnego tokena (NFT). Technologia ta oparta jest na koncepcji "blockchain card", poufnego i niemodyfikowalnego zapisu głównych etapów "życia" samochodu. Za zgodą kierowcy, NFT rejestruje dane pojazdu, generując certyfikat, który może być wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo eksploatowany, co zdaniem Alfy wzmacnia jego wartość rezydualną. Na rynku samochodów używanych certyfikacja NFT ma stanowić dodatkowe źródło wiarygodnego pochodzenia. Alfa Romeo Tonale najmocniejsza jako hybryda plug-in Tonale wprowadza Alfę Romeo w świat elektryfikacji. Nowy SUV na dobry początek pojawi się jako hybryda z 48-woltową instalacją. Wiodącą rolę w tym zespole zagra silnik benzynowy 1.5 turbo (do wyboru 130 KM i 160 KM). Elektryczny silniczek (15 kW i 55 Nm) pozwoli ruszać i manewrować w trybie EV, ma też wspierać jednostkę spalinową podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskać energię i ładować akumulator. Napęd na przednie koła przeniesie siedmiobiegowa skrzynia o dwóch sprzęgłach. Konstruktorzy zapewniają, że zużycie paliwa będzie na poziomie porównywalnym do silnika wysokoprężnego przy niezwykle liniowym dostarczaniu mocy i bez "zapaści" krzywej momentu obrotowego. Alfa Tonale jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka będzie najmocniejszą wersją. Tu inżynierowie wykorzystali produkowany w fabryce w Bielsku-Białej turbobenzynowy silnik 1.3 oraz mocniejszy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. Stąd moc 275 KM trafi na cztery koła (układ e-Q4) i sprawi, że włoski SUV do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. W pełni naładowany akumulator o pojemności 15,5 kWh pozwali w mieście przejechać do 80 km w trybie czysto elektrycznym (ponad 60 km w cyklu mieszanym). Naładowanie baterii przy użyciu ładowarki 7,4 kW potrwa 2,5 godziny. Oferta przewiduje też silnik Diesla: 1.6 Multijet/130 KM (320 Nm) w parze z dwustopniowym, 6-biegowym dwusprzęgłowym automatem. Alfa Romeo Tonale w Polsce, cena zagadką, gwarancja na 5 lat Alfa Romeo Tonale dla marki z Mediolanu jest modelem strategicznym. Firma spodziewa się, że nowy SUV odegra kluczową rolę w zwiększeniu sprzedaży. Może okazać się przebojem nawet większym niż Stelvio. W Polsce plan zakłada wzrost z rekordowych 1750 sztuk w zeszłym roku do przeszło 2 tys. samochodów w 2022 r. Atutem Tonale będzie 5 letnia gwarancją. Na akumulatory hybryd przewidziano 8 lat ochrony producenta (lub 180 tys. km). Alfa Romeo Tonale będzie produkowana we Włoszech, w zmodernizowanym zakładzie Giambattista Vico w Pomigliano d'Arco. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję