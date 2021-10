Alfa Romeo Giulia GTA i jej ekstremalna siostra GTAm wyprzedane – 500 numerowanych egzemplarzy rozeszło się po całym świecie. A grubo ponad 100 sztuk to zamówienia z Azji (Chiny i Japonia). Najmocniejszy samochód, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez markę z logo z wężem z herbu Viscontich trafi też do Polski – sześciu tajemniczych klientów zamówiło najbardziej ekstremalną Alfę GTAm.

Skrót GTA oznacza "Gran Turismo Alleggerita" i powstał w 1965 roku. Ówczesny zespół wyścigowy Autodelta z Arese opracowywał w Balocco Giulię Sprint GTA, specjalną wersją stworzoną na bazie odmiany Sprint GT. Wtedy grupa inżynierów i mechaników pracowała w po godzinach nad projektem, który uczynił z kultowego auta prawdziwy samochód torowy. Z kolei GTAm, czyli Gran Turismo Alergerita modificata to – jak wskazuje nazwa – głęboko zmodyfikowana odmiana.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm - narodziny "Potwora"

Współczesna Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm powstawała podobnie. Zaangażowani w prace rozwojowe konstruktorzy dopracowywali projekt o kryptonimie "Potwór" w tych samych miejscach, w których powstawała Giulia '65. Stąd też na cześć tego ducha dawnej GTA nosi dziś na przednich błotnikach historyczną plakietkę Autodelta. W 1965 roku powstało 500 egzemplarzy Giulii GTA (liczba wymagana do uzyskania homologacji sportowej w kategorii Turismo Group 2) i podobnie teraz, taka sama liczba ekskluzywnych egzemplarzy była zarezerwowana dla fanów marki z Mediolanu. Ale to jeszcze nie wszystko…

Dzisiejsi inżynierowie Alfy, wzorem kolegów z lat 60., odchudzili konstrukcję z zielonym listkiem koniczyny aż o 100 kg. Rekordowe ścięcie masy było możliwe dzięki wykorzystaniu hurtowej ilości włókna węglowego, z którego powstał wał napędowy, maska silnika i dach, zderzak przedni, nadkola przednie i elementy nadkoli tylnych oraz szkielet foteli. W oknach bocznych i tylnych zastosowano Lexan – żywicę poliwęglanową stosowaną w świecie sportów motorowych. Lżejsze są nawet amortyzatory, sprężyny i antenka dachowa. Brembo dostarczyło ceramiczne tarcze hamulcowe.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm - jedyne z centralną nakrętką kół

Felgi w GTA z 1965 roku były wykonane ze stopu magnezu. Teraz alufelgi są wzorowane na tarczy telefonu retro – podobne obręcze pierwszy raz pojawiły się w 1960 roku w Alfie 33 Sradale. Do tego współczesna GTA i GTAm to jedyny pod słońcem sedan z dopuszczeniem do normalnego ruchu i centralną nakrętką kół - rozwiązaniem prosto ze świata aut wyścigowych (w bagażniku jest nawet specjalna nasadka do klucza pneumatycznego). Współczesna Alfa miażdży też wyglądem, dopracowanymi detalami i popisuje się techniką prosto z Formuły 1, którą dostarczył Sauber Engineering.

Alfa Romeo Giulia GTAm - silnik i moc, czyli 187 KM z litra

Efektem współczesnych inżynierskich popisów jest masa własna auta równa 1520 kg. A jeśli do tego dodamy skonstruowany z Ferrari aluminiowy benzynowy silnik 2.9 V6 Bi‑Turbo, którego moc zwiększono o 30 KM do 540 KM, to wychodzi doskonały stosunek masy do mocy, wynoszący 2,82 kg/KM. GTAm szczyci się również najlepszą w swojej klasie proporcją mocy do pojemności skokowej - widlasta szóstka "produkuje" aż 187 KM z litra pojemności. Możliwości? Z wykorzystaniem procedury startowej Launch Control sprint do 100 km/h zajmie 3,6 s! Jeśli na kimś ta wartość nie robi wrażenia, to niech wyobrazi sobie GTAm spuszczoną ze smyczy na krętym torze – tam 510 KM Quadrifoglio wącha spaliny. Do wyższych prędkości w zakrętach trzy grosze dokładają też bardziej rozstawione koła – z przodu Giulia GTAm ma ślad szerszy o 25 mm, a z tyłu aż o 50 mm. 20-calowe felgi owijają cztery plasterki opon Michelin Pilot Sport Cup 2 w rozmiarze 265/30 R20 z przodu i 285/30 R20 z tyłu. Dlaczego nie włoskie Pirelli? Podobno podczas testów nie zapewniały tak dokładnej powtarzalności czasów okrążenia.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm, jakie ceny w Polsce?

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm w Polsce kosztowała odpowiednio od 158 000 i 163 500 euro netto. Po doliczeniu 23 proc. podatku VAT i przeliczeniu po kursie euro 4,62 zł wychodzi, że GTA to wydatek brutto niemal 900 tys. zł, a GTAm – od 926 tys. zł. Dla porównania Alfa Giulia Quadrifoglio (510 KM) to ledwie 404 tys. zł.

Co ciekawe, Giulia GTA i GTAm to nie są najdroższe modele w historii marki. Alfa 8C Spider w 2009 roku została wyceniona na ponad 211 tys. euro. Dziś ten spektakularny samochód (powstało 500 szt.) w stanie fabrycznym na giełdzie klasyków potrafi kosztować 1,35 mln zł.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm - inwestycja

I najwyraźniej właśnie z myślą o inwestycji sześciu tajemniczych klientów w Polsce wpłaciło po 50 tys. euro zaliczki na najbardziej ekstremalną Alfę GTAm. Jeden zdecydował się nawet na specjalne malowanie nadwozia nawiązujące do historycznych wzorów bolidów Alfy Romeo (opcja za ponad 13,6 tys. euro). A wśród przyszłych odbiorców GTAm są m.in. właściciele firm, których nazwy często pojawiają się w mediach. Niektórzy mają już Giulię Quadrifoglio, a inni dotąd nie doświadczyli Alfy, ale chcą ją zaparkować obok swojej kolekcji Ferrari, Lamborghini czy Maserati. Trzech pierwszych szczęśliwców odbierze swoje GTAm przed gwiazdką, pozostali z początkiem 2022 roku. Wszyscy otrzymają pakiet powitalny, zawierający kask Bell w kolorze nadwozia, zestaw ciuchów Alpinestars (kombinezon, rękawce i buty) oraz spersonalizowany pokrowiec marki Goodwool. Oprócz sprzętu przewidziano kurs bezpiecznej jazdy przygotowany przez Alfa Romeo Driving Academy.