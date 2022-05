Reklama

Alfa Romeo od lat cierpi na niewielką gamę modeli. Podczas gdy inni producenci zapełniają praktycznie każdą niszę – zresztą często na siłę – Włosi pod tym względem są bardzo powściągliwi. Po zaprzestaniu produkcji Giulietty z końcem 2020 roku, w ich ofercie pozostały jedynie dwa auta. Czyli dość leciwe, ale dopracowane Giulia i Stelvio, którym jednak trudno rywalizować z nowszymi rywalami.

Tonale, będące ostatnim samochodem zaprojektowanym z wykorzystaniem wyłącznie technologii koncernu Fiat Chrysler Automobiles, ma podreperować niewielką sprzedaż Alfy Romeo (ok. 80 tys. szt. na świecie w 2021 r.). Każdy następny model, w tym Brennero – niewielki crossover mający pojawić się w gamie włoskiej marki w 2023 roku – skorzysta z komponentów powstałego w styczniu 2021 roku koncernu Stellantis.

Alfa Romeo Tonale to koniec narzekania na jakość

Premiera Tonale, debiutującego jeszcze w 2019 roku, jak efektowny koncept, była kilkukrotnie przekładana – ostatnio o pół roku. Wpływ na to miał przede wszystkim Jean-Philippe Imparato – nowy szef włoskiej marki – który swoją decyzję argumentował chęcią lepszego dopracowania tego samochodu. Imparato ma zresztą bardzo ambitne plany wobec Alfy Romeo. W ciągu najbliższych lat ta włoska marka ma przejść radykalną metamorfozę, której początkiem jest właśnie Tonale. Włosi postawią bowiem na elektryfikację i jakość, czym mają zamiar zagrozić Audi, BMW i spółce.

– Nie chcę już nigdy więcej słyszeć narzekań na jakość Alfy Romeo. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie samochodów wysokiej jakości. Jeśli chcecie się o tym przekonać, wsiądźcie do Tonale – powiedział dziennik.pl Imparato.

Alfa Romeo Tonale z silnikiem 1.5 i napędem hybrydowym

Tonale na początku sprzedaży będzie oferowane z dwoma układami napędowymi do wyboru. Oba wykorzystują 1,5-litrową, turbodoładowaną jednostkę, pracującą w oszczędnym cyklu Millera, wspieraną przez 48-woltowy układ hybrydowy. Składają się na niego m.in. alternator z funkcją rozrusznika oraz silnik elektryczny, znajdujący się w obudowie 7-biegowej przekładni dwusprzęgłowej.

Słabszy wariant wytwarza 130 KM, natomiast mocniejszy, korzystający z turbosprężarki o zmiennej geometrii kierownicy łopatek (rozwiązanie stosowane do tej pory wyłącznie w samochodach sportowych), legitymuje się mocą 160 KM. Co ciekawe, oba warianty wytwarzają taki sam maksymalny moment obrotowy o wartości 240 Nm przy zaledwie 1500 obr./min.

Tonale uruchamia się w typowy dla hybryd sposób – po wciśnięciu startera na kierownicy (jak w Giulii i Stelvio) rozbłyska deska rozdzielcza i włącza się klimatyzacja, a silnik spalinowy pozostaje w uśpieniu. To włoskie auto może się poruszać jedynie na prądzie przy manewrach, w czasie podróżowania ze stałą prędkością czy podczas zjazdów ze wzniesienia. W tym ostatnim przypadku 20-konny silnik elektryczny (55 Nm) jest wykorzystywany do ładowania akumulatora o pojemności 0,8 kWh, umieszczonego w tunelu pomiędzy przednimi fotelami.

Jak jeździ Alfa Romeo Tonale i ile zużywa benzyny?

Co istotne, przełączanie pomiędzy silnikami następuje w sposób płynny i praktycznie niewyczuwalny, ale największą zaletą hybrydyzacji 1,5-litrowej jednostki jest bardzo płynne i szybkie nabieranie obrotów w niskich prędkościach wału korbowego, co przywodzi na myśl obcowanie z silnikami wysokoprężnym. Każde, nawet niewielkie dodanie gazu, zostaje tutaj zamienione w praktycznie natychmiastowe działanie. Dzięki temu, aby Tonale jeździć płynnie i utrzymywać się w sznurze innych aut, wystarczą obroty po lewej stronie skali. Z drugiej strony silnik włoskiego auta niespecjalnie przepada za wkręcaniem pod czerwone pole, o czym informuje stonowanym wyciem powyżej 4000-4500 obr./min.

7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa zazwyczaj dobrze dobiera przełożenia i szybko nimi żongluje, jednak nie jest idealna. Dlaczego? Otóż czasem, po mocnym dodaniu gazu zbyt często pozostaje na jednym biegu, a przy kickdownie nie jest w stanie przejść bezpośrednio np. z 7. na 4. bieg, tylko po drodze musi "zahaczyć" o kolejne biegi. W rezultacie cały manewr trwa zbyt długo.

W tym momencie ciężko mówić o tym, jak bardzo hybrydyzacji układu napędowego Tonale ograniczyła zużycie paliwa. Na krętej, górskiej trasie z licznymi miejscowościami po drodze i przy umiarkowanej dynamice jazdy to włoskie auto zużyło około 8,3 l paliwa na 100 km.

Tonale na drodze to inna Alfa Romeo niż Giulia i Stelvio

W przypadku Alfy Romeo ważniejsze od zapotrzebowania na benzynę jest jednak to, jak spisuje się ona w czasie jazdy. Tutaj, pomimo zastosowania platformy, wykorzystywanej w mało porywającym na drodze Jeepie Compassie, absolutnie nie ma mowy o zawodzie. Ale... Tonale to inna Alfa Romeo niż np. Giulia i Stelvio. W jej przypadku bardziej od emocji liczy się bowiem wszystko to, co kryje się pod pojęciem wszechstronności.

Pracują na to nie tylko mocno zmodyfikowana względem Jeepa platforma, ale i przeprojektowany układ jezdny z kolumnami McPhersona przy obu osiach (z tyłu – z dodatkowym drążkiem). Nowo opracowany układ kierowniczy wyróżnia się z kolei przełożeniem 13,6:1, co oznacza, że jest najbardziej bezpośredni w gronie kompaktowych SUV-ów.

Na drodze Tonale w bardzo udany sposób łączy ze sobą skrajności. Czyli jakość prowadzenia z komfortem podróżowania. Owszem, czuć w nim typową dla współczesnych samochodów sztywność, jednak w żaden sposób nie jest ona męcząca. W czasie jazdy na pierwszy plan wysuwa się bowiem przyjazna sprężystość zawieszenia, którą na pojedynczych nierównościach nieco zakłócają duże, 20-calowe obręcze kół. Plus należy się Tonale za bardzo dobre wyciszenie sztywnego nadwozia oraz świetne odizolowanie kabiny od szumów toczenia.

Czy Tonale jest ostre na jezdni? Niekoniecznie. Wyróżnia się za to późno przesuniętą granicą przyczepności oraz stabilnym prowadzeniem i przewidywalnymi reakcjami. Zza kierownicy bardziej przypomina typowy kompakt niż SUV-a. Oznacza to, że jest zwarte, niemal nie przechyla się w zakrętach i chętnie wykonuje polecenia kierowcy, choć bez spontaniczności, znanej ze Stelvio.

Układ kierowniczy w podstawowym ustawieniu pracuje nieco zbyt lekko, ale w trybie Dynamic – staje się już wyraźnie bardziej bezpośredni. Być może w samochodach, które trafią do klientów zostanie nieco zmieniony, o co zadba sam Imparato, który jest niezwykle otwarty na opinie wyrażane przez dziennikarzy. – Włoscy dziennikarze twierdzą, że układ kierowniczy Tonale jest w porządku, ale Niemcy zarzucają mu, iż pracuje za lekko. Zobaczymy, być może jeszcze coś zmienimy – stwierdził Imparato.

Za to żadnych zmian nie wymaga układ hamulcowy typu fly-by-wire. Zaopatrzony w 4-tłoczkowe zaciski Brembo i z funkcją odzyskiwania energii z hamowania, pracuje w bardziej liniowy, łatwiej wyczuwalny sposób niż w Giulii i Stelvio.

Alfa Romeo Tonale zaskoczy także wnętrzem

Wewnętrzny świat Tonale na tle innych Alf Romeo zaskakuje przede wszystkim nowoczesnością. Nowy włoski SUV to pierwsze auto tego producenta zaopatrzone w cyfrowe zegary, zresztą naprawdę udane, oraz w nowy, rozbudowany system multimedialny.

Wyróżnia się on znakomitej jakości ekranem o przekątnej 10,25 cala, bardzo szybkim działaniem oraz licznymi funkcjami, w tym choćby asystentem głosowym Alexa. Aby skorzystać z niego wystarczy powiedzieć „Alexa” i zażądać wykonania połączenia telefonicznego, zmiany stacji radiowej czy innego działania. Alexa znakomicie reaguje na wszelkie komendy – niestety nie w języku polskim – pozwalając na bardziej rozbudowaną interakcję niż ma to miejsce w przypadku większości systemów multimedialnych, stosowanych u rywali.

Alfa Romeo Tonale, plusy i minusy kabiny oraz pojemność bagażnika

Sama kabina została wykończona solidnie, choć malkontentom może przeszkadzać zbyt duże nagromadzenie różnej maści materiałów – od miękkich, matowych po twarde i połyskliwe. Plus należy się Tonale również za bardzo przejrzystą, intuicyjną obsługę, natomiast minus – za szerokie słupki dachowe czy środkowy zagłówek ograniczający widoczność w lusterku wstecznym.

Wnętrze okazuje się dość wąskie, ale przestrzeń na nogi i głowy absolutnie nie daje powodów do narzekań. Podobnie jak bagażnik o pojemności od 500 do 1550 l, zaopatrzony w dwie diodowe lampki, podwójną podłogę czy haczyki na torby z zakupami.

Alfa Romeo Tonale, ceny i gwarancja w Polsce

Tonale to samochód dopracowany, solidnie wykonany i nowoczesny, który pod względem wyposażenia w żaden sposób nie odstaje od klasowej czołówki. Wraz z jego premierą do świata Alfy Romeo trafia bowiem takie wyposażenie, jak matrycowe światła diodowe, zestaw kamer dookoła samochodu czy hybrydowe układy napędowe. Trafiają też liczne, dobrze działające systemy aktywnego bezpieczeństwa, jak utrzymywanie na środku pasa ruchu czy układ rozpoznający ograniczenia prędkości i automatycznie dostosowujący do nich prędkość.

Najnowsza Alfa Romeo obecnie jest dostępne w specjalnej odmianie premierowej Edizione Speciale (130 KM), którą można kupić za 180 tys. zł. Rynkowa premiera innych wersji jest przewidziana na połowę maja, a ceny mają startować z pułapu ok. 160 tys. zł. Co ważne, na Tonale, tak jak na inne modele, Alfa Romeo oferuje 5 lat gwarancji z limitem do 200 tys. km.

Alfa Romeo Tonale najmocniejsza jako hybryda plug-in, diesel w drodze

Na wiosnę 2023 roku pojawią się dwa nowe warianty. Alfa Tonale jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka będzie najmocniejszą wersją. Tu inżynierowie wykorzystali produkowany w fabryce w Bielsku-Białej turbobenzynowy silnik 1.3 oraz mocniejszy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. Stąd moc 275 KM trafi na cztery koła (układ e-Q4) i sprawi, że włoski SUV do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy. W pełni naładowany akumulator o pojemności 15,5 kWh pozwali w mieście przejechać do 80 km w trybie czysto elektrycznym (ponad 60 km w cyklu mieszanym). Naładowanie baterii przy użyciu ładowarki 7,4 kW potrwa 2,5 godziny.

Oferta przewiduje też silnik Diesla: 1.6 Multijet/130 KM (320 Nm) w parze z dwustopniowym, 6-biegowym dwusprzęgłowym automatem.