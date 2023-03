Reklama

Zespół Alfa Romeo powitał kierowcę Formuły 1 Valtteriego Bottasa w salonie Stellantis &You w Turynie, aby przekazać mu jego Alfę Romeo Giulia GTAm. Na uroczystości przekazania samochodu fińskiemu kierowcy obecni byli wszyscy najwyżsi przedstawiciele marki.

Alfa Romeo Giulia GTAm i Valtteri Bottas

Podczas spotkania Valtteri i zespół mieli również okazję omówić nadchodzące projekty, w które kierowca jest osobiście zaangażowany. – To szczególny moment dla Alfy Romeo. Valtteri Bottas jest świetnym profesjonalistą, zwycięzcą, czego dowodem jest jego długa kariera w Formule 1, na którą składa się 10 wygranych w Grand Prix. Jego chęć dołączenia do wąskiego i ekskluzywnego grona właścicieli Giulii GTA napawa nas dumą. W świecie biznesu, w którym często kierujemy się zobowiązaniami kontraktowymi, dziś świętujemy coś innego: Valtteri pokazał nam, że czasem to pasja kieruje naszymi wyborami. Witamy Valtteriego w samym sercu naszego "Plemienia" - powiedziałCristiano Fiorio, dyrektor Alfa Romeo F1.

Głos zabrał też i sam Bottas. Niewątpliwie przez całe życie jestem pasjonatem motoryzacji. Przede wszystkim jednak kocham markę Alfa Romeo. To dla mnie zaszczyt być ambasadorem marki, a teraz stać się klientem, właścicielem jednej z 500 Giulii GTA. Jest to samochód doskonały pod względem technicznym, stworzony we współpracy z Sauber Engineering, w którym wykorzystano doświadczenie i wiedzę techniczną zdobytą bezpośrednio w Formule 1, ale dla nas, pasjonatów samochodów i sportów motorowych, to coś o wiele więcej. Wskrzesza jedną z legend sportów motorowych, Giulię GTA z 1965 roku, i doskonale uosabia DNA marki, zamiłowanie do sportów motorowych, przyjemność z jazdy oraz wyjątkowy i niepowtarzalny urok stylistyczny – powiedział Fin.

Dla przypomnienia: Giulia GTA, dzięki szerokiemu zastosowaniu ultralekkich materiałów, jest o ok. 100 kg lżejsza w porównaniu do "zwykłej" Giulii Quadrifoglio, a przy tym wyposażono ją w potężny, podwójnie doładowany silnik 2.9 V6 o mocy 540 KM. Stosunek mocy do pojemności skokowej? Wynosi 187 KM/litr i jest najlepszy w swojej klasie.

Alfa Romeo wprowadzi dwa duże modele - sedana i SUV-a

Ważne informacje jednak też dla miłośników Alfy, którzy przy okazji lubią SUV-y. Otóż jak potwierdził w rozmowie z AutoExpress CEO marki Jean-Philippe Imparato, w drugiej połowie bieżącej dekady pojawi się duży i w pełni elektryczny SUV, który będzie miał rywalizować m.in. z BMW iX, Mercedesem EQS SUV i Audi Q8 E-Tron. Odważnie, ale trzymamy kciuki.

Nowa Alfa Romeo SUV, jaki zasięg i ładowanie?

Imparato zapowiada, że zasięg nowego modelu ma przekraczać 640 km. Auto zostanie zbudowane na płycie STLA Grupy Stellantis i ma być oferowane także w USA. Inną ważną nowością włoskiej marki ma być limuzyna segmentu E, co oznacza powrót Alfy Romeo do tej klasy po raz pierwszy od czasu zakończenia produkcji modelu 166. Imparato zapowiada architekturę 800-woltową oraz czas ładowania 80 proc. na poziomie 20 minut. Trzymamy kciuki.