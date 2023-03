Reklama

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podaje, że pod koniec lutego 2023 r. po polskich drogach jeździło 66 685 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 33 902 szt. tej części floty pojazdów (51 proc.), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 32 783 szt. (49 proc.).

Ile stacji ładowania i aut elektrycznych w Polsce?

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3578 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego składała się z 16 602 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 506 344 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 846 szt.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2023 r. w Polsce funkcjonował 2680 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5266 punktów). 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lutym uruchomiono 58 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (127 punktów).

PZPM: celem zeroemisyjna mobilność

– W lutym 2022 r. miały miejsce dwa bardzo istotne zdarzenia dla rozwoju sektora zeroemisyjnej motoryzacji. Pierwsze to przyjęcie przez Parlament Europejski propozycji nowych celów redukcyjnych dla samochodów osobowych i dostawczych. W 2030 roku redukcja w przypadku samochodów osobowych musi osiągnąć 55 proc., w przypadku samochodów dostawczych – 50 proc. a już w roku 2035 redukcja CO2 w obu tych kategoriach pojazdów będzie musiała wynosić 100 proc. – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

– Jednak jeszcze czekamy na ostateczne głosowanie, bo jeden z krajów członkowskich oczekuje, że do propozycji zostaną włączone zeroemisyjne samochody z silnikami spalinowymi zasilanymi e-paliwami. Drugie istotne wydarzenie to propozycja Komisji Europejskiej redukcji poziomu CO2 dla pojazdów ciężkich – HDV i autobusów. Wynika z niej, że w 2030 roku redukcja CO2 od HDV ma wynieść 45 proc., w 2035 – 65 proc., a w 2040 – 90 proc. Obie propozycje utwierdzają branżę motoryzacyjną w przekonaniu, że dążenie do zeroemisyjnej mobilności jest jednym z najważniejszych długoterminowych celów władz Unii Europejskiej i krajów członkowskich – podkreśla Faryś.

PSPA: cieszy wzrost w segmencie ładowarek DC

– Mimo, że liczba stacji ładowania oddanych do użytku przez pierwsze dwa miesiące 2023 r. była tylko nieznacznie wyższa w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku 2022 (115 do 102), na pewno cieszy wyraźny wzrost nowych instalacji w segmencie ładowarek DC (55 do 17). W konsekwencji Polska utrzymuje wysoki (30 proc.) udział szybkich stacji na tle większości państw członkowskich UE. W związku z kolejnymi inwestycjami operatorów oraz finalizacją programu dopłat do infrastruktury spodziewamy się kontynuacji tego trendu w kolejnych miesiącach, w tym uruchamiania stacji o coraz wyższej mocy oraz instalowania coraz większej liczby hubów ładowania – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.