Alfa Romeo na naszych oczach odzyskuje dawny blask. Jean-Philippe Imparato, szef włoskiej marki już pół roku temu w rozmowie sugerował mi, że firma będzie próbować podążać także w kierunku, którego oczekują najbardziej zagorzali "Alfisti". I że SUV-y oraz crossovery są ważne, ale trzeba też robić to, co się kocha.

Wtedy Francuz jeszcze trochę czarował, że to w sumie nic pewnego, bo najpierw należy zrealizować pewne cele, a potem dopiero można brać się za przyjemności. Teraz wygląda na to, że jego słowa zaczynają nabierać kształtów.

Będzie Alfa Romeo 6C, Giulia GTA dostanie godnego następcę

Alfa Romeo 6C - tak zdaniem magazynu Autocar zostanie nazwane nowe supersportowe coupe. Alfa chce tym modelem rywalizować z największymi, więc dbałość o jakość, prowadzenie, osiągi i detale ma być w tym wypadku szczególnie istotna.

Według słów Imparato, zbieranie zaliczek idzie tak dobrze, że cała pula produkcyjna ma zostać wyprzedana, jeszcze zanim… auto zostanie zaprezentowane. Najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że produkcji tego samochodu nie zdążył potwierdził nawet jeszcze obecny właściciel Alfy Romeo. Czyli grupa Stellantis.

Alfa Romeo 6C, czyli sprzedali wszystkie auta, których jeszcze nie ma

Imparato najwyraźniej ma bardzo ambitne plany, bo chce by nowy model stał się ikoną, którą będzie można z pełnym przekonaniem wstawić do muzeum w Arese. – Auto będzie seksowne, poza tym każdy obserwator ma od pierwszej sekundy wiedzieć, że patrzy na Alfę Romeo – powiedział.

Nowa Alfa Romeo 6C ma być supersportowcem, ale przyjaznym. Czyli takim, który sprawdzi się i na torze, i w normalnej eksploatacji.

Oto nowa Alfa Romeo Giulia GTA, dostanie napęd elektryczny

Innym tematem, jaki został poruszony podczas wspomnianej wizyty Imparato w Polsce, była kwestia nowej Giulii. Wtedy Francuz twierdził jeszcze, że nie jest do końca pewien, czy chce zrobić elektrycznego sedana, który będzie nosił oznaczenie "GTA", ale najwyraźniej i to się zmieniło. Autocar donosi bowiem również, że nowa Giulia, poza tym, że ma być czymś więcej niż sedanem (by zająć miejsce nie tylko w jednym segmencie), to będzie już wyłącznie elektryczna.

Nowa Alfa Giulia GTA o mocy nawet 1000 KM!

Na razie mówi się o tym, że ofertę otworzą odmiany o mocy ok. 345 KM, wyżej ma stać 790-konne Veloce, a gamę zwieńczy 1000-konne GTA. W przeciwieństwie do obecnego modelu, nowe GTA ma dostać napęd na cztery koła, co przy takiej mocy jest w pełni zrozumiałe.

Z jednej strony trochę smutno, że spalinowe V6 odejdzie do historii. Z drugiej chyba możemy się cieszyć, że pod kierownictwem Imparato włoska marka będzie próbowała zrobić coś ekstra i wejść w końcu na nowy poziom. Oby.