Już 26-27 maja br. odbędzie się druga edycja EV Experience – największego testu samochodów elektrycznych w Polsce. Wydarzenie organizowane przez Fundację EV Klub Polska oraz PSPA stanowi unikalną okazję, by w jednym miejscu nie tylko zobaczyć, ale również przetestować w praktyce większość dostępnych pojazdów elektrycznych na rynku – zarówno samochody, jak i rowery oraz hulajnogi.

– Pierwsza edycja EV Experience udowodniła, że zainteresowanie zeroemisyjnymi pojazdami w Polsce jest bardzo duże – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający z PSPA. – W wydarzeniu wzięło ponad 2000 gości, którzy mieli do dyspozycji 34 testowe pojazdy elektryczne, za kierownicami których pokonali łącznie ponad 5500 km w łącznym czasie 27 godzin. W tym roku dla odwiedzających przygotowaliśmy szereg nowych atrakcji. Znacznie zwiększyliśmy liczbę zaplanowanych jazd testowych, będzie też strefa EXPOz kilkudziesięcioma markami, strefa elektrycznych dostawczaków i jednośladów. Dla rodzin, w ramach motoryzacyjnego pikniku, przygotujemy zlot foodtrucków, strefę dla dzieci i VIP Zone – zapowiedział.

EV Experience 2023 już 26-27 maja na Torze Modlin

Jazdy testowe zgromadzonymi e-pojazdami, w tym samochodami sportowymi, luksusowymi, miejskimi czy dostawczymi będzie można odbyć na dwóch częściach Toru Modlin. Sekcja sportowo-treningowa ma 1,2 kilometra długości i 22 zakręty. Z kolei cześć treningowa - licząca 2,4 kilometra długości - obejmuje 6 modułów szkoleniowych, 4 płyty poślizgowe oraz kurtyny wodne o wysokości 2,5 metra i pozwoli sprawdzić kierowcom ich umiejętności w trudnych, ale bezpiecznych warunkach drogowych.

EV Experience, tam nie tylko przetestujesz samochody elektryczne

– W tym roku dla gości EV Experience zostanie dodatkowo udostępniony specjalny tor off-roadowy, na którym prezentowane będą możliwości wybranych i uterenowionych pojazdów elektrycznych. Łącznie zrealizowanych zostanie ponad 2000 jazd testowych dla wszystkich osób, którzy chcą poznać oraz doświadczyć elektromobilności w praktyce – wskazuje Łukasz Lewandowski, prezes EV Klub Polska.

Bilet na EV Experience, cena i gdzie kupić?

By wziąć udział w tym wydarzeniu wystarczy wejść na stronę www.evexp.pl i zakupić bilet wstępu. Cena na dzień otwarty to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny). Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilnosci), korzystania ze wszystkich atrakcji (VIP Zone, Scena DJ, Zlot Food Trucków, Kids Zone, Studio TV, Centrum Edukacyjne, Gaming Zone – symulatory jazdy), czy udziału w szkoleniach edukacyjnych.

EV Experience odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05). Drugi dzień wydarzenia (27.05) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością. Najważniejsze informacje o drugiej edycji EV Experience można na bieżąco śledzić na oficjalnych profilach EV Klubu Polska oraz PSPA (Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn).