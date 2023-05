Reklama

EV Experience to druga edycja największej imprezy organizowanej przez Fundację EV Klub Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Partnerem tytularnym wydarzenia jest Visa, jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych. Wizytówką majowego wydarzenia będzie nowoczesna i unikalna formuła, która w porównaniu do zeszłorocznej edycji wprowadza jeszcze więcej torów testowych, a tym samym przejazdów autami elektrycznymi. To przełoży się na większe możliwości testowania przez uczestników zróżnicowanej oferty pojazdów.

– Płynne przejście na pojazdy elektryczne i ich popularyzacja wśród konsumentów powinny być wspierane przez branżę technologii EV, a także przez regulatorów rynku i decydentów – powiedziała Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. – W Visa dążymy do tego, by to zmienić i dać konsumentom wolność wyboru. Chcemy pomagać współtworzyć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom oraz wspierać edukację w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. EV Experience jest wydarzeniem, które może przyczynić się do popularyzacji tych rozwiązań i stać się wiodącym wydarzeniem dla całej branży.

Zlot EV Klub Polska: będzie można się pościgać

Kolejnym istotnym punktem sobotniego wydarzenia będzie wyścig "EV Klub Polska Cup”. Chętni, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w rywalizacji, będą mogli spróbować swych sił w tak zwanej czasówce. Zwycięzcą zostanie kierowca, który uzyska najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia. Z kolei w specjalnie przygotowanej strefie mikromobilności dla gości będą dostępne urządzenia wpisujące się w modny trend mikromobilności, czyli elektryczne skutery, hulajnogi oraz rowery. 27 maja odbędzie się również IV Zlot EV Klub Polska, największej społeczności użytkowników EV, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami wydarzenia.

– Podobnie jak podczas ubiegłorocznej edycji, chcemy zgromadzić rekordową liczbę elektrycznych samochodów w jednym miejscu. Jednak nie chodzi tutaj tylko o liczby. EV Experience to świetna okazja dla przyszłych i obecnych użytkowników samochodów elektrycznych do zapoznania się i przejechania wieloma różnymi modelami EV. Dodatkowo jako klub organizujemy wyścig, w którym nasi klubowicze będą mieli niepowtarzalną okazję sprawdzenia zarówno swoich pojazdów jak i własnych umiejętności na torze wyścigowym w kontrolowanych warunkach. Po sukcesie ubiegłorocznej edycji i zainteresowaniu wydarzeniem w tym roku, liczymy na rekordową frekwencję podczas zlotu – ponad 200 aut elektrycznych naszych klubowiczów – podkreśla Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska.

Zlot EV Klub Polska: przebić zeszłoroczną frekwencję

Zeszłoroczny zlot przyciągnął entuzjastów elektromobilności, którzy pojawili się swoimi pojazdami w liczbie 200 sztuk. Niektórzy, by stawić się na EV Experience, pokonali setki a nawet tysiące kilometrów, czego przykładem jest klubowicz, który przyjechał prosto z Monako. Rekordowa liczba elektrycznych aut wzięła udział w paradzie w sportowej części Toru Modlin. Nie zabrakło też pierwszych mistrzostw EV Klub Polska Cup. W próbie czasowej wystartowało 25 kierowców. Najlepsze czasy uzyskali kierowcy: Marcin Stefański (1:02,4), Gabor Wnuk (1:09,5) oraz Maciej Drzewiecki (1:11,3).

– Zainteresowanie zeszłoroczną edycją wydarzenia EV Experience, wprost pokazuje, że elektromobilność nie jest rynkową niszą, a tematem, który dosłownie elektryzuje Polaków. Przygotowane aktywności oraz możliwość jazd na torze to unikatowa formuła, którą nie tylko powtórzymy, ale także zwiększamy ich skalę. Już teraz na rynku dostępnych jest 108 modeli samochodów elektrycznych – wynika z katalogu Pojazdów Elektrycznych. Naszą ambicją jest pokazywanie, że elektromobilność już dziś pozwala na bezproblemowe poruszanie się po Polsce. Dlatego zaoferujemy uczestnikom możliwości testowania znakomitej większości z dostępnych aut na rynku – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

EV Experience: jak wziąć udział w wydarzeniu?

By wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wystarczy wejść na stronę www.evexp.pl i zakupić bilet wstępu. Cena za dzień otwarty to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny). Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilności), korzystania ze wszystkich atrakcji czy udziału w szkoleniach edukacyjnych.

EV Experience odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05). Drugi dzień wydarzenia (27.05) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością.