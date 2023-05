Reklama

Samochody elektryczne z dnia na dzień zdobywają w Polsce coraz więcej zwolenników i wyraźnie przestają być niezwykłym zjawiskiem na drogach. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Do końca kwietnia 2023 roku było zarejestrowanych łącznie niemal 41 tys. osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Tylko przez pierwsze cztery miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 7201 sztuk. To wzrost o rekordowe 71 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

– Warto odnotować, że w kwietniu padł rekord pod względem liczby nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych o DMC powyżej 3,5 t. Na polskie drogi trafiło ponad 30 takich pojazdów. Taki wynik cieszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak dostępności w naszym kraju subsydiów adresowanych do nabywców samochodów kategorii N2 oraz N3 – ocenił Maciej Mazur dyrektor zarządzający PSPA.

Samochód elektryczny w Polsce nie jest niszą! Rusza EV Experience

A jeśli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany na zmianę auta spalinowego na elektryczne, to właśnie nadarza się doskonała okazja, by poznać frajdę z dynamicznej i bezszelestnej jazdy autem na prąd. Od 26 do 27 maja na Torze Modlin odbędzie się EV Experience, czyli największy w Polsce, otwarty dla publiczności test samochodów elektrycznych.

– Zainteresowanie zeszłoroczną edycją wydarzenia EV Experience, wprost pokazuje, że elektromobilność nie jest rynkową niszą, a tematem, który dosłownie elektryzuje Polaków – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – Przygotowane aktywności oraz możliwość jazd na torze to unikatowa formuła, którą nie tylko powtórzymy, ale także zwiększamy ich skalę. Już teraz na rynku dostępnych jest 108 modeli samochodów elektrycznych – wynika z katalogu Pojazdów Elektrycznych. Naszą ambicją jest pokazywanie, że elektromobilność już dziś pozwala na bezproblemowe poruszanie się po Polsce. Dlatego zaoferujemy uczestnikom możliwości testowania znakomitej większości z dostępnych aut na rynku – zapowiedział.

EV Experience na Torze Modlin to aż 70 samochodów do przetestowania!

Organizatorzy zamierzają udostępnić do testów w bezpiecznych warunkach nawet 70 aut. Na liście startowej widnieje m.in. NIO ET7 oraz Hyundai Ioniq 6, czyli światowy samochód 2023. Z kolei Grupa BMW udostępni do jazd całą swoją gamę samochodów elektrycznych. Stellantis pojawi się z takimi modelami jak np. Fiat 500e, Citroen e-C4X czy DS3 E-Tense. Grupa Volkswagen to elektryki marki Porsche, Audi, Volkswagen oraz Cupra. Nie zabraknie też samochodów Tesli, elektrycznych Mustangów czy Subaru Solterra.

1000 jazd testowych każdego dnia, profesjonalnie przygotowane próby samochodów elektrycznych

Każdego dnia na pięciu torach zrealizowanych zostanie ponad 1000 jazd testowych. Sekcja sportowo-treningowa ma 1,2 km długości i 22 zakręty. Z kolei cześć treningowa, licząca łącznie 2,4 km, wyposażona w 4 płyty poślizgowe oraz kurtyny wodne o wysokości 2,5 metra, została podzielona na cztery części.

– EV Experience to święto elektromobilności. W jednym miejscu zademonstrujemy ponad 70 pojazdów. W zeszłorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 2000 gości, którzy mieli do dyspozycji 34 testowe pojazdy elektryczne, za kierownicami których pokonali łącznie ponad 5500 kilometrów w łącznym czasie 27 godzin. W tym roku, bogatsi o doświadczenia z zeszłego roku, zwiększamy liczbę dostępnych samochodów oraz liczbę jazd testowych, która przekroczy 2000 – zapowiedział Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska.

Elektryczne samochody dostawcze hitem w Polsce, nie tylko VW ID. Buzz na EV Experience

– Odwiedzający EV Experience będą mogli osobiście sprawdzić osiągi najnowszych i najszybszych „elektryków” oferowanych w Polsce. Nie zapomnieliśmy również o firmach, które planują wprowadzić do floty zeroemisyjne samochody dostawcze. To najszybciej rozwijający się segment polskiego rynku elektromobilności. W 2022 r. liczba nowo zarejestrowanych w Polsce elektrycznych samochodów użytkowych wzrosła ponad dwukrotnie (o 131 proc. r/r) – wskazał Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Podczas EV Experience w strefie e-Cargo pojawi się mnóstwo nowości. Spis obejmuje całą gamę elektrycznych, dostawczych Mercedesów czy pojazdy od Foton Motor, marki założonej w 2021 r. (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Grupą Zasada a Foton Motor w Makowie Mazowieckim powstał zakład montażowy tych samochodów). Volkswagen ID.Buzz z pewnością przyciągnie nie tylko przedstawicieli firm, ale także rodziny.

EV Experience 2023 na Torze Modlin - oto kod rabatowy na 50 proc. zniżki na bilety

EV Experience odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 roku na Torze Modlin – zlokalizowanym w Nowym Dworze Mazowieckim (ok. 40 km od Warszawy). Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05 – piątek). Drugi dzień EV Experience (27.05 - sobota) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością.

EV Experience 2023, jak zapisać się na testy samochodów?

Bilet wstępu na EV Experience 2023 jest dostępny na stronie wydarzenia www.evexp.pl. Cena wstępu na dzień otwarty (27 maja) to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny). Kod rabatowy upoważnia do 50-proc. zniżki.

Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilności), korzystania ze wszystkich atrakcji czy udziału w szkoleniach edukacyjnych. Uczestnicy będą mogli być również świadkami największego w Polsce zlotu samochodów zeroemisyjnych oraz wyścigów kierowców aut elektrycznych. Tego nie można przegapić!