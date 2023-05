Reklama

Druga edycja EV Experience okazała się olbrzymim sukcesem. Nic w tym jednak dziwnego, bo to największy w Polsce i w pełni otwarty dla publiczności test samochodów elektrycznych. Czyli gratka dla fanów elektromobilności i okazja do weryfikacji poglądów dla sceptyków. Bo impreza – której patronem tytularnym jest Visa – udowodniła, że zainteresowanie elektromobilnością w Polsce wcale nie jest takie małe.

– EV Experience to święto każdego entuzjasty pojazdów zeroemisyjnych – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – W jednym miejscu zgromadziliśmy ponad 200 samochodów elektrycznych, z czego ponad 70 przez 10 godzin bez przerw jeździło po Torze Modlin. By jak najbardziej zintensyfikować jazdy, stworzyliśmy na terenie obiektu 4 pełnoprawne tory, na których w 10 minutowych sesjach uczestniczyło od 8 do nawet 12 pojazdów. W efekcie łącznie udało się pokonać niemal 3 tysiące kilometrów, bijąc tym samym rekord zeszłorocznej edycji – podkreślił.

EV Experience: najnowsze auta elektryczne w jednym miejscu

Odwiedzający EV Experience mieli okazję osobiście zapoznać się z pełną gamą rynkowych nowości. Na torze w Modlinie pojawiły się m.in.: światowy samochód roku – Hyundai IONIQ 6, innowacyjny NIO ET7, luksusowe BMW i7 i Mercedes-Benz EQS SUV, a także BMW iX M60 przyspieszające od 0 do 100 km w niecałe 3,8 sekundy. Uczestnicy EV Experience mieli także okazję przetestować pojazdy użytkowe ze strefy e-CARGO, w tym najnowszy model ID.Buzz od Volkswagena czy szeroką gamę dostawczych Mercedesów.

– Naszą ambicją było zaprezentowanie w jednym miejscu wszystkich segmentów obszaru e-mobility. Nasi goście mieli do dyspozycji m.in. strefę micro z elektrycznymi rowerami i hulajnogami oraz tor off-roadowy, gdzie mogli sprawdzić możliwości EV w trudniejszym terenie. Udostępniliśmy również zeroemisyjne skutery oraz motocykle, a na jednym z torów zorganizowaliśmy szkołę bezpiecznej jazdy– wskazuje Maciej Gis, kierownik biura komunikacji PSPA.

EV Experience: rywalizacja o tytuł najszybszego kierowcy

Na torze Modlin odbył się również zlot EV Klubu Polska, który zgromadził imponującą liczbę 200 pojazdów. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były zawody EV Klub Polska Cup. Rywalizacja wyłoniła najszybszego kierowcę spośród klubowiczów, którzy starali się o uzyskanie jak najszybszego czasu okrążenia za kierownicami swoich prywatnych samochodów elektrycznych. W zawodach wystartowało 30 pojazdów.

– Liczba uczestników EV Experience pokazuje, że elektromobilność nie jest rynkową niszą, a tematem, który dosłownie elektryzuje Polaków. Przygotowane aktywności oraz możliwość jazd na torze to unikatowa formuła, którą nie tylko powtórzyliśmy zgodnie z naszymi zeszłorocznymi obietnicami, ale także zwiększyliśmy jej skalę. Udowodniliśmy, że elektromobilność już dziś nie tylko pozwala na bezproblemowe poruszanie się po Polsce, ale dodatkowo można z niej czerpać frajdę i emocje, o jakich do tej pory nie myśleliśmy – podsumował Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.