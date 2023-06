Reklama

Marsz 4 czerwca i utrudnienia w Warszawie

Dla przypomnienia: w marszu udział zapowiedzieli liderzy opozycji, którzy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi (październik) chcą zmobilizować swoich wyborców i jednocześnie zaprotestować m.in. przeciw ustawie powołującej komisję śledczą w sprawie zbadania wpływów rosyjskich (tzw. Lex Tusk).

Wszystko wskazuje na to, że frekwencja będzie dość wysoka, co z kolei każe spodziewać się sporych utrudnień w ruchu. Poniżej podajemy trasę przemarszu oraz listę zamkniętych ulic.

Marsz 4 czerwca: O której start?

Marsz startuje o godz. 12, zapewne jednak utrudnień należy spodziewać się od poranka do późnego popołudnia.

Dobra wiadomość: do punktu startowego marszu w miarę łatwo będzie dostać się komunikacją miejską – na przykład od stacji metra (M1) Politechnika do placu Na Rozdrożu i okolic KPRM mamy ok. 10-12 minut. Na miejsce wygodnie będzie można dostać się też autobusami kursującymi Trasą Łazienkowską: 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525.

Którymi ulicami przejdzie marsz 4 czerwca? Trasa

Według informacji podawanych przez organizatorów marsz rozpocznie się w samo południe na placu Na Rozdrożu. Następnie uczestnicy zgromadzenia przemaszerująAlejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, rondo de Gaulle'a, a następnie Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem prosto na plac Zamkowy. Tam do zgromadzonych przemówią m.in. Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marsz 4 czerwca: Gdzie będzie zakaz parkowania? Lista ulic

Urząd Miasta przypomina, iż w związku z wydarzeniem w Al. Ujazdowskich oraz na ulicach: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Podwale, a także na odcinkach Wybrzeża Gdańskiego (od Sanguszki do Grodzkiej) i ul. Myśliwieckiej (Hoene-Wrońskiego – Łazienkowska) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.