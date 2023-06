Reklama

Marsz 4 czerwca i utrudnienia w Warszawie, uwaga kierowcy

Marsz 4 czerwca to inicjatywa Donalda Tuska i opozycji. Organizatorzy zapowiadają, że już w niedzielę na głównych ulicach Warszawy nawet 50 tys. ludzi może manifestować w obronie praworządności, samorządności, demokracji i wartości europejskich. Na transparentach nie zabranie haseł sprzeciwiających się ustawie powołującej komisję śledczą w sprawie zbadania wpływów rosyjskich tzw. Lex Tusk.

Marsz 4 czerwca dla kierowców w Warszawie może oznaczać poważne utrudnienia. Jak wygląda trasa przemarszu? Gdzie wprowadzono zakaz parkowania samochodów pod groźbą odholowania na koszt właściciela? Oto najważniejsze informacje…

Którymi ulicami przejdzie marsz 4 czerwca? O której start? (MAPA i trasa)

Marsz startuje w niedzielę 4 czerwca o godz. 12.00, w dniu manifestacji uczestnicy zgromadzenia zaczną się zbierać na placu Na Rozdrożu około godz. 11:00. Jednak utrudnień w ruchu należy spodziewać się już od soboty 3 czerwca.

Marsz 4 czerwca odbędzie się (od godz. 12.00) na trasie: plac Na Rozdrożu – plac Trzech Krzyży – rondo de Gaulle’a – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – plac Zamkowy. Na mecie do zgromadzonych przemówią m.in. Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marsz 4 czerwca: Na których ulicach i kiedy zakaz parkowania?

Kierowcy muszą pamiętać, że z parkowania już wyłączono miejsca postojowe w okolicy placu Zamkowego. W sobotę 3 czerwca i w niedzielę 4 czerwca (w dniu marszu) nie będzie można także zaparkować w Alejach Jerozolimskich przy rondzie de Gaulle’a (vis-à-vis budynku Banku Gospodarstwa Krajowego).

Marsz 4 czerwca oznacza też, że w niedzielę na ulicach położonych przy trasie manifestacji będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenie to dotyczy również wyznaczonych miejsc parkingowych.

Gdzie zakaz parkowania 4 czerwca? Lista ulic i wielkie kary dla kierowców

W Warszawie odholowanie samochodu osobowego (pojazdu o DMC do 3,5 t) kosztuje 606 zł. Do tego trzeba doliczyć 52 zł za każdą dobę przechowywania auta na parkingu ZDM. Motocykl to odpowiednio 281 zł za lawetę i 37 zł za przechowanie. Słone stawki. Stąd 4 czerwca lepiej nie parkuj na tych ulicach:

Aleje Ujazdowskie w rejonie skrzyżowania z Piękną oraz placu Trzech Krzyży;

Nowy Świat przy rondzie de Gaulle’a;

Krakowskie Przedmieście;

Wybrzeże Gdańskie, na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej;

Myśliwieckiej na wysokości Kanału Piaseczyńskiego

Marsz 4 czerwca, zamknięte ulice i objazdy. Zmiany już od soboty 3 czerwca

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone wcześniej. Od soboty, 3 czerwca, w Alejach Jerozolimskich, za rondem de Gaulle’a wygrodzony zostanie kilkudziesięciometrowy fragment buspasa na jezdni w stronę ronda Dmowskiego. Z tego powodu z prawego pasa Alei Jerozolimskich, przed rondem, będą mogli skręcić wyłącznie w prawo, w Nowy Świat.

W niedzielę 4 czerwca wyłączony z ruchu zostanie prawy pas jezdni Wybrzeża Gdańskiego w stronę Wilanowa – na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej. Dla kierowców, na tym odcinku Wisłostrady, pozostaną dwa pasy ruchu. Przez cały dzień nie będzie możliwości skrętu z ulicy Czerniakowskiej w Łazienkowską oraz Szwoleżerów – zarówno od strony Bielan, jak i Wilanowa. Skręcić w Szwoleżerów będą mogli tylko mieszkańcy.

W niedzielę zamknięte zostaną także ulice Myśliwiecka i Szwoleżerów, na odcinku od Rozbrat do 29 Listopada. Około godz. 6:00, na placu Na Rozdrożu, wprowadzony będzie zakaz skrętu w Mokotowską z Alei Ujazdowskich – zarówno od strony placu Trzech Krzyży, jak i Belwederskiej.

Marsz 4 czerwca: Policja zamknie ulice, oto zmiany w komunikacji miejskiej

– Spodziewamy się ok. 1000 autobusów, ale uczestnicy przyjadą również pociągami i własnym transportem. Żeby zadbać o bezpieczeństwo uczestników zrobiliśmy lustrację trasy, a także prosiliśmy administratorów o usunięcie z trasy przemarszu niebezpiecznych przedmiotów – powiedział Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. – Skorzystamy z monitoringu oraz naszych obserwatorów – wewnątrz marszu. Jesteśmy również w kontakcie z organizatorami, którzy zapewniają ochronę marszu. Pomoże nam to na bieżąco reagować na sytuację na trasie – dodał i podkreślił, że za bezpieczeństwo uczestników marszu odpowiedzialność ponosi jego organizator oraz policja.

Policja zapowiada, że w zależności od liczby uczestników, może zdecydować o zamknięciu niektórych ulic. To z kolei spowoduje zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną tramwaje linii: 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, D oraz autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522. Zakończenie wydarzenia przewidziano na godz. 18.00.

Marsz 4 czerwca: trasa, zamknięte ulice, jak dojechać z Dworca Centralnego? (mapa)

Marsz 4 czerwca: Jak dojechać z Dworca Wschodniego? (mapa)

Marsz 4 czerwca: Trasa i jak dojechać z Dworca Gdańskiego? (mapa)

Marsz 4 czerwca: Trasa i jak dojechać z Lotniska Chopina? (mapa)

Marsz 4 czerwca: Trasa i jak dojechać z Dworca Zachodniego? (mapa)