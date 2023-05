Reklama

Ale zaraz, chwila, przecież takie same parametry miał model e-tron Q8 S? Ano owszem, miał. Tyle że teraz mamy zmianę nomenklatury i od teraz najszybsze elektryczne Q8 nazywa się adekwatnie – czyli "SQ8". Różnic w stosunku do poprzednika aż wiele nie ma, warto jednak podkreślić, że teraz, w ramach modernizacji, mamy m.in. większy zestaw baterii oraz wyższy deklarowany przebieg. Inaczej wygląda też atrapa chłodnicy. Ale po kolei.

Audi e-tron było pierwszym w pełni elektrycznym pojazdem spod znaku czterech pierścieni. Teraz nadszedł moment, by do rodziny modelowej wersji po lifcie weszła topowa wersja – Audi SQ8 e-tron (dostępne również w wersji Sportback). Różnice w wyglądzie w stosunku do "zwykłych" wersji dotyczą m.in. szerszych nadkoli/błotników.

Reklama

Nowe Audi SQ8 e-tron: jaka moc, jaki zasięg?

W SQ8 mamy też różnorodną gamę obręczy kół w wielkości od 20 do 22 cali. Do elektrycznego napędu na cztery koła quattro dołącza elektryczny Torque Vectoring z aktywnym i w pełni zmiennym rozdziałem momentu obrotowego na tylnej osi.

Audi SQ8 e-tron i SQ8 Sportback e-tron to sportowiec w każdym calu. Jego moc sięga 503 KM, od 0 do 100 km/h auto przyspiesza w 4,5 sekundy, a maksymalny zasięg wg WLTP wynosi 493 km.

Nowe Audi SQ8 e-tron: jaka cena?

Wnętrze? Usportowionego ducha podkreślać mają np. opcjonalne sportowe fotele z przodu, dywaniki podłogowe z emblematem S i wstawki z ciemnego matowego aluminium.

Samochód jest już dostępny w konfiguratorze. Ceny modelu rozpoczynają się od 434 500 PLN dla wersji e-tron i od 445 800 PLN dla wersji Sportback e-tron.