Peugeot 3008 i 5008 jadą śladem Alfy Romeo Tonale. Francuskie modele SUV dostaną układ miękkiej hybrydy (MHEV), który w Grupie Stellantis już wykorzystuje włoska marka. Przypominamy, że Tonale MHEV w określonych sytuacjach potrafi poruszać się na samym prądzie.

Peugeot w obu SUV-ach zastosuje układ konstrukcyjnie zbliżony do tego, pod maską SUV-a z Italii. A to, co wyróżnia ten system na tle innych aut typu MHEV, to właśnie możliwość pokonywania (bardzo) krótkich odcinków na samym prądzie. Czyli coś jak w klasycznej hybrydzie, tylko... na mniejszą skalę.

Peugeot 3008 i 5008 z nową hybrydą, jakie spalanie?

Jak to działa? Już wyjaśniamy. Zanim bowiem pobiegniecie po młotek, żeby rozbić świnkę skarbonkę, musicie wiedzieć, że jazda w trybie bezemisyjnym będzie w nowym układzie hybrydowym Peugeota oznaczała np. parkowanie, manewrowanie, pełzanie w korku. Tylko tyle i aż tyle.

Jak twierdzą konstruktorzy, takie rozwiązanie ma pozwolić obniżyć średnie spalanie w stosunku do wersji bez układu MHEV o 2,5 l/100 km w mieście i o 0,7 l/100 km podczas jazdy pozamiejskiej. Autostrada? Tu bez niespodzianki – wyniki będą takie same.

Peugeot wprowadza nową hybrydę, jak działa ten napęd?

Ale to nie wszystko, bo przy prędkościach do 145 km/h, gdy tylko będzie to możliwe, silnik spalinowy ma się wyłączać. Czyli na przykład wtedy, gdy kierowca zdejmie nogę z gazu albo rozpocznie hamowanie. Układ MHEV będzie też w razie potrzeby wspierał napęd spalinowy mocą rzędu 9 kW (12 KM).

Serce nowej hybrydy Peugeota stanowi silnik elektryczny (55 Nm) zintegrowany w jeden moduł z dwusprzęgłową skrzynią biegów – do tej pory Francuzi korzystali raczej z klasycznych przekładni automatycznych z konwerterem momentu. Niewielka bateria litowo-jonowa (0,9 kWh brutto) zostanie umieszczona pod fotelem kierowcy, nie będzie więc mowy o obniżaniu pojemności bagażnika.

Nowy hybrydowy Peugeot, jakie zmiany?

Peugeot podkreśla, że również silnik 1.2 PureTech został przekonstruowany, by lepiej współpracować z układem MHEV. Jednostka rozwija teraz 136 KM, ma łańcuch rozrządu (silnik 1.2 PT zaczynał rynkową karierę z tzw. mokrym paskiem rozrządu – w kąpieli olejowej) i turbosprężarkę o zmiennej geometrii, może też pracować w obiegu Millera.

Nowa hybryda Peugeota, jakie modele, kiedy w Polsce?

Peugeot 3008 i 5008 to pierwsze modele, które dostaną nowy układ napędowy. Potem dołączą m.in. 208, 2008, 308, 308 SW i 408. Sprzedaż w Europie i w Polsce ma ruszyć w drugim kwartale 2023 r.