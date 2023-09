Reklama

Nowy Peugeot 3008 jedzie do Polski. Tak wygląda rewolucja

Peugeot 3008 to najpopularniejszy model francuskiej marki. Złote żniwa jednak nie mogą trwać wiecznie, kiedy konkurencja idzie do przodu. Stąd lew znowu pokazał pazury i błysnął kłami! Oto szczegóły rewolucji…

Nowy Peugeot 3008 jest pierwszym autem zbudowanym na platformie STLA Medium opracowanej specjalnie do aut elektrycznych koncernu Stellantis. Nowa architektura to oczywiście nowe proporcje. Samochód nie jest już klasycznym SUV-em - teraz łączy charakterystyczne cechy modeli SUV z sylwetką nadwozia fastback.

Nowy Peugeot 3008 w nowym stylu jest obłędny

Nową twarz 3008 definiują reflektory LED z charakterystycznymi kłami. Projektanci z pewnością mnóstwo pracy włożyli również w dopieszczenie aerodynamiki, co w przypadku modeli elektrycznych ma duży wpływ na poprawę zasięgu.

Nowy Peugeot 3008 i koniec silników spalinowych. Zasięg 700 km

Także rezygnacja z silników spalinowych to część francuskiej rewolucji. Peugeot chce stać się marką w 100 proc. elektryczną, stąd nowy 3008 będzie oferowany wyłącznie jako samochód na prąd.

Przewidziano wybór trzech układów napędowych, w tym opcję z dwoma silnikami i napędem na cztery koła – po raz pierwszy w tej marce. Największa bateria ma zapewnić zasięg do 700 km! Nowy elektryczny Peugeot 5008 powstanie na tej samej platformie, stąd można spodziewać się podobnych parametrów.

Nowy Peugeot 3008 i nowe wnętrze z panoramicznym i-Cockpit

Peugeot od dekady stosuje w swoich samochodach deskę rozdzielczą o nazwie i-Cockpit. Rozwiązanie, z którego słynie francuska marka można znaleźć w 10 mln aut, a obejmuje podwójnie spłaszczoną małą kierownicę i układ wnętrza nastawiony na kierowcę.

Nowy Peugeot 3008 wynosi i-Cockpit na zupełnie nowy poziom. Największy ciężar położono na multimedia oraz łączność. Numerem popisowym jest zakrzywiony 21-calowy ekran, który rozciąga się od lewego krańca deski aż do konsoli środkowej. Jego niezwykłość polega na tym, że łączy w sobie wyświetlacz przezierny head-up oraz centralny wyświetlacz dotykowy. Długa tafla do auta jest przymocowana nóżką, której nie widać z perspektywy kierowcy czy pasażerów. Stąd wrażenie unoszenia się pod przednią szybą; w nocy potęgowane przez nastrojowe podświetlenie LED. Tylko jak z tego korzystać?

Nowy panoramiczny 21-calowy ekran to dwie sekcje. Po lewej stronie nad małą kierownicą prowadzący zobaczy zestaw wskaźników, który wyświetla wszystkie informacje związane z jazdą (prędkość, moc, działanie systemów wspomagających człowieka czy zużycie energii). Prawa strona (w centrum deski rozdzielczej) to część dostępna zarówno dla kierowcy, jak i pasażera - dotykowe ikony obsługują sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją, nawigacją, multimediami itd.

Niżej przewidziano panel z wirtualnymi przyciskami i-toggles, którym można przypisać skróty do obsługi nawet 10 najczęściej używanych funkcji, np. ustawienia klimatyzacji na preferowanej temperaturze, telefonu (ulubiony kontakt), nawigacji (prowadzenie do często używanego adresu), audio (strojenie radia do preferowanej stacji), ulubionej aplikacji lub innych pozycji z menu wskazanych przez użytkownika.

Nowy Peugeot 3008 jako pierwszy z ekranem 21 cali. Wyposażenie?

Sterowanie automatyczną skrzynią biegów przeniesiono na deskę rozdzielczą tuż obok przycisku start/stop. Taki trik ma nie tylko ułatwić uruchamianie auta jednym gestem, ale też poprawia funkcjonalność. Przełącznik skrzyni biegów zwolnił miejsce dla bezprzewodowej ładowarki telefonów, a konsola między fotelami zyskała więcej miejsca na przechowywanie różnych drobiazgów.

Kierownica także przeszła metamorfozę. Koniec tradycyjnych przełączników - teraz przyciski do obsługi poszczególnych funkcji są dotykowe i "automatycznie wykrywane przez palce kierowcy", ale aktywacja następuje dopiero po naciśnięciu. Nowy Peugeot 3008 będzie pierwszym autem, które dostanie 21-calowy panoramiczny i-Cockpit. Docelowo rozwiązanie znajdzie zastosowanie w kolejnych modelach francuskiej marki, które trafią na drogi do 2030 roku.