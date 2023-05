Reklama

Peugeot 508 debiutował w 2018 roku i dostępny jest jako elegancki reprezentacyjny sedan oraz stylowe, rodzinne kombi. Aktualna paleta jednostek napędowych obejmuje benzyniaka 1.2 o mocy 130 KM, hybrydę plug-in z silnikiem 1.6 i mocą systemową 225 KM oraz 130-konnego diesla.

Latem tego roku na rynku pojawi się odświeżona generacja tego modelu, ale zanim to nastąpi, sprawdzamy, czy warto zainteresować się jeszcze dostępnym wariantem wysokoprężnym.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi – nadal świetna forma

Pamiętam moment debiutu nowego 508 na salonie samochodowym w Genewie w 2018 roku i spontaniczne reakcje zwiedzających, na widok oryginalnego i bardzo zgrabnego auta, które, całe szczęście, nie za bardzo przypominało poprzednika. Wówczas jako pierwszego pokazano sedana, a właściwie liftbacka, bo 508 w tej wersji nadwoziowej ma podnoszoną wraz z szybą tylną klapę. Nie mniej awangardowe kombi dołączyło do oferty dwa miesiące później. Przyznam, że choć od tamtych wydarzeń minęło już 5 lat, to sylwetka 508 zwłaszcza w wariancie rodzinnym nadal wywołuje pozytywne emocje. Wiem, że to kwestia gustu, ale idę o zakład, że nie jestem w swoich odczuciach osamotniony. Smukła, dynamiczna sylwetka z charakterystycznymi ledowymi "kłami" świateł do jazdy dziennej, długą maską, delikatnie opadającą linią dachu zwieńczonego spoilerem oraz tył, w wersji GT Pack z czarnymi lampami, które rozbłyskują motywem trzech pazurów po każdej stronie, prezentuje się bardzo dynamicznie i elegancko. Dwie chromowane końcówki wydechu wraz z seryjnymi w tym pakiecie 19-calowymi alufelgami wzmacniają sportową aparycję. Kombi Peugeota jest przy tym dość długie (4778 mm), ale też i stosunkowo niskie. Jego wysokość to tylko 1420 mm, podczas gdy u takich rywali jak np. BMW serii 3 Touring – 1440 mm, Mazda 6 kombi – 1475 mm, a Skoda Superb kombi nawet 1496 mm.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi – wnętrze klasy premium, wielki bagażnik

Pod względem przestronności francuskie kombi nie ustępuje klasowym rywalom. Zarówno na przednich komfortowych fotelach, jak i tylnej kanapie miejsca jest wystarczająco dużo, by wygodnie spędzać czas nawet podczas długich podróży. W porównaniu z liftabackiem także ilość przestrzeni nad głową jest satysfakcjonującą. Warto dodać, że w pakiecie elektrycznym (4400 zł) przednie fotele mają nie tylko certyfikat AGR (akcja na rzecz zdrowych pleców), lecz także 8-kierunkową elektryczną regulację i świetną funkcję masażu (kilka rodzajów i siły natężenia do wyboru). Do tego seryjna w GT Pack jest tapicerka z ekologicznej skóry i Alcantary, która w parze z drewnianymi panelami wykończeniowymi na kokpicie i drzwiach oraz chromowanymi detalami dodaje wnętrzu eleganckiego i szlachetnego charakteru. Jakość wykończenia nie budzi żadnych zastrzeżeń, a bogatym wyposażeniem 508 SW może swobodnie rywalizować z modelami klasy premium.

Imponuje również wielkość bagażnika, który pomieści aż 530 l przy standardowym ustawieniu siedzeń i aż 1780 l po rozłożeniu oparć kanapy. Wspomniani konkurenci z nadwoziem kombi oferują odpowiednio: BMW serii 3 – 500 i 1510 l, Mazda 6 kombi – 522 i 1664 l, a rekordzista w klasie – Skoda Superb – 660 i 1950 l.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi – niezła ergonomia z drobnymi zastrzeżeniem

Sam i-Cockpit z charakterystycznym układem zegarów nad kierownicą nie wywołuje już takich emocji jak w momencie debiutu, a dzięki wspomnianemu spłaszczeniu wieńca doskonale leżącej w dłoniach kierownicy nie ma problemów z widocznością wskazań. Cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala mają dobrą rozdzielczość i pozwalają na wybór kilku ekranów prezentowania danych, można je też spersonalizować. Bardzo dobrze działa też dotykowy, 10-calowy ekran multimediów, za pomocą którego da się też sterować większością pokładowych systemów elektronicznych. Chromowane przyciski pod ekranem nie tylko wyglądają efektownie, ale umożliwiają też szybki dostęp do wybranych funkcji, w tym nawigacji, menu głównego czy ustawień klimatyzacji. Świetną jakość brzmienia zapewnia 10-głośnikowy system audio Hi-Fi Focal z z subwoowerem. Jedyne zastrzeżenie mam w zasadzie tylko do tego, że o ile telefon można bezprzewodowo połączyć Bluetoothem z systemem głośnomówiącym, o tyle Apple CarPlay wymaga już połączenia kablem. Na dodatek dwa wejścia USB-A umieszczono na półce pod konsolą środkową i dostęp do nich wymaga drobnej gimnastyki. Plusem jest to, że ta półka może pełnić funkcję indukcyjnej ładowarki (opcja za 400 zł). Dwa osobne gniazda USB-A mają też do dyspozycji osoby siedzące z tyłu.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi – czy 130 KM wystarcza?

Przed testem tego egzemplarza przez dwa tygodnie jeździłem autami z napędem elektrycznym i przyznam, że pewne przyjemne zaskoczenie wywołały u mnie pierwsze kilometry za kierownicą tego wariantu francuskiego kombi. Począwszy od tego, że komputer pokładowy zatankowanego pod korek samochodu wyświetlał zasięg blisko 900 km, przez płynną pracę 8-biegowego automatu, a skończywszy na dobrej elastyczności zapewnianej przez 300 Nm momentu obrotowego. Nawet brzmienie 1,5-litrowego diesla delikatnie przebijające się przez dobrze wyciszoną kabinę potrafiło przywołać uśmiech na twarzy. Nie twierdzę, że elektryki są złe, ale taki powrót do nowoczesnej spalinowej motoryzacji potrafi wzbudzić pozytywne uczucia. Tym bardziej że Peugeot 508 kombi ma komfortowo zestrojone zawieszenie i lekko pracujący, ale i komunikatywny układ kierowniczy.

Rzeczywiście w tym układzie 130-konny silnik wysokoprężny całkiem nieźle się sprawdza, choć suche dane o osiągach nieco psują dynamiczny wizerunek auta. Przyspieszenie do setki zajmuje ponad 10 s, a niewiele mniej trwa przyspieszanie od 80 do 120 km/h – prawie 9 s. Zauważyłem też, że w trybie Normalne i Eco przy spokojnej jeździe skrzynia dość szybko zmienia przełożenia tak, by silnik pracował na w miarę niskich obrotach, przez co po wciśnięciu pedału gazu w podłogę dłuższą chwilę zwleka z redukcją, zdarza się jej też delikatnie szarpnąć. Nieco lepszym wigorem popisuje się w trybie Sport, który dodatkowo zmienia szybkość reakcji silnika, a auto chętniej nabiera prędkości.

Podczas jazdy po mieście już negatywnie zaskoczyło mnie zużycie paliwa, bo choć Peugeot obiecuje w cyklu miejskim WLTP średnio 6,5 l/100 km, to nie udało mi się zejść poniżej 8,6 l na dystansie 250 km. Lepsze wyniki zanotowałem na trasie ekspresowej (100 km), gdzie francuskie kombi przy prędkościach do 120 km/h potrafiło zadowolić się niespełna 5,5 l oleju napędowego na 100 km. Średnia z całego testu to 7,3 l/100 km.

Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi – bogaty standard, jaka cena

Wersja GT Pack to topowy obecnie wariant wyposażeniowy Peugeota 508 SW, stąd w standardzie znajdziemy tu komplet systemów wpływających na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Poza wspomnianymi już elementami są to m.in. reflektory Full Led i tylne lampy Full Led 3D, automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja, systemy monitorowania martwego pola, wykrywania zmęczenia kierowcy, rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych, utrzymywania środka pasa ruchu, adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go oraz VisioPark 2 (przednia HD i tylna kamera z obrazami wyświetlanymi na ekranie dotykowym i widokiem z góry 360°). Dopłaty w prezentowanym egzemplarzu wymagały: lakier specjalny Biały Nacje (3900 zł), pakiet antykradzieżowy (1600 zł), przygotowanie do montażu koła zapasowego (100 zł), a także ładowarka indukcyjna (400 zł) i pakiet elektryczny z funkcją masażu w fotelach przednich (4400 zł). W efekcie cena auta skoczyła z 215 900 zł do 226 300 zł. Ceny tej wersji silnikowej, ale z podstawowym pakietem Allure Pack zaczynają się natomiast od 197 tys. zł. Dla porównania Mazda 6 kombi z automatem dostępna jest tylko z silnikiem benzynowym 2.0 Skyactiv-G o mocy 165 KM od 157 900 zł, Skoda Superb Combi z dieslem 2.0 TDI/150 KM i skrzynią DSG kosztuje minimum 162 200 zł, Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI/150 KM DSG – 1877 790 zł, a najtańsze BMW serii 316d Touring z silnikiem 2.0/122 KM – 212 500 zł.

