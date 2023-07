Reklama

Peugeot 208 w swojej drugiej już odsłonie obecny jest na rynku od 2019 roku i choć pozostaje aktualnie najchętniej kupowanym modelem marki w Europie, to jego odświeżenie było jak najbardziej wskazane. Tym bardziej że podobne zabiegi przeszli niedawno rywalizujący o klienta w tym samym segmencie Renault Clio i zbudowany na tej samej platformie CMP Opel Corsa.

Warto wiedzieć, że druga odsłona 208 w ciągu niewiele ponad trzech lat produkcji znalazła blisko milion nabywców, a w latach 2021 i 2022 był to w ogóle najchętniej kupowany samochód na Starym Kontynencie. Co zatem można poprawić w takim bestsellerze?

Reklama

Peugeot 208 po face liftingu – zmiany w nadwoziu

Stylistyka modelu została zmodyfikowana zgodnie z najnowszą filozofią designu marki. Auto zyskało powiększony, przyciągający wzrok grill ze wstawkami w kolorze nadwozie i zajmującym centralne miejsce nowym logo marki. Podobny zabieg przeprowadzono wcześniej m.in. w modelach 508 i 2008. Charakterystyczne, teraz już potrójne „kły” ledowych świateł do jazdy dziennej zostały przesunięte bardziej na zewnątrz, dzięki czemu optycznie poszerzają przód i nadają sylwetce jeszcze bardziej zadziorny charakter.

Trzy ledowe linie znajdziemy także w lampach tylnych, ale w przeciwieństwie do dotychczas oferowanych wersji są one ustawione poziomo. W wariantach GT światła cofania i kierunkowskazy są również ledowe.

Na liście lakierów nadwozia pojawiły się dwa nowe: widoczny na zdjęciach Aqueda Yellow oraz Selenium Gray. Nowe są też wzory aluminiowych kół w rozmiarze 16 i 17 cali.

Peugeot 208 po face liftingu – stylowe i nowoczesne wnętrze

We wnętrzu teraz we wszystkich wersjach standardem będzie 10-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (zastąpił stosowany dotychczas 7-calowy), a w wersji GT standardowo wyświetlacz 3D cyfrowych zegarów. Ponadto sam ekran dotykowy w odmianach Allure i GT prezentuje dane w wysokiej rozdzielczości. Użytkownicy mogą dostosować też kolor wyświetlacza, a także układ i prezentację informacji, zgodnie ze swoimi preferencjami. W bazowej wersji Active nowy 208 zachował analogowy zestaw wskaźników z 3,5-calowym kolorowym ekranem.

Na kierownicy uwagę zwraca nowe logo marki oraz przyciski do sterowania wybranymi funkcjami. Zestaw eleganckich fizycznych przełączników pozostał też pod ekranem dotykowym.

Peugeot 208 po face liftingu – co w wyposażeniu

Nowy 208 ma teraz standardowo system Peugeot i-Connect, a wszystkie wersje (do wyboru: Active, Allure i GT) mogą być opcjonalnie wyposażone w system Peugeot i-Connect Advanced. Już ten pierwszy zapewnia bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i Android Auto. Drugi poszerzony jest m.in. o nawigację TomTom oraz obsługę głosową aktywowaną poleceniem "OK Peugeot". Co ważne, dostępne będą zdalne aktualizacje systemu "over-the-air".

Nowe wersje 208 Allure i GT będą standardowo wyposażone w 3 gniazda USB-C (dwa z przodu, jedno z tyłu) i gniazdo USB-A (z tyłu). Dodatkowo w opcji da się zamówić indukcyjną ładowarkę do smartfonów o mocy 15 W (wcześniej 5 W).

Na liście elektronicznych asystentów, którzy mogą trafić do wyposażenia odświeżonej gamy 208, znajdziemy m.in.: adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go i regulowanym ustawieniem odległości między pojazdami, automatyczne hamowanie awaryjne z ostrzeżeniem o kolizji (wykrywa pieszych i rowerzystów, w dzień lub w nocy, od 7 km/h do 140 km/h), rozszerzone rozpoznawanie i wyświetlanie znaków drogowych na cyfrowym zestawie wskaźników, ostrzeganie o aktywnym opuszczeniu pasa ruchu z korektą pasa ruchu, monitorowanie uwagi kierowcy i monitorowanie martwego pola.

Peugeot 208 po face liftingu – jakie silniki

Największą nowością w palecie dostępnych układów napędowych dla Peugeota 208 będą dwie jednostki benzynowe PureTech z miękkimi układami hybrydowymi 48 V i 6-biegowymi skrzyniami e-DCS6 ze zintegrowanym silnikiem elektrycznym. Pierwsza dysponuje mocą 100 KM, a drugą 136 KM i Peugeot obiecuje, że technologia hybrydowa zapewni do 15 proc. niższe zużycie paliwa.

Ofertę uzupełnią znane już z obecnej odsłony modelu silniki 1.2 o mocach 75 lub 100 KM, pierwszy z 5-biegową, a drugi z 6-biegową skrzynią ręczną. Nie zabraknie też odmiany czysto elektrycznej e-208, która wykorzystuje 156-konny silnik elektryczny i akumulator o pojemności 51 kWh oraz zapewni zasięg do 400 km w cyklu WLTP na jednym ładowaniu. Energię w akumulatorach da się uzupełniać na szybkich ładowarkach z mocą do 100 kW – szacowany czas ładowania od 20 do 80 proc. jest krótszy niż 25 minut. Seryjna pokładowa ładowarka jednofazowa ma moc 7,4 kW, w opcji trójfazowa o mocy 11 kW.

Peugeot 208 po face liftingu – kiedy w sprzedaży, jaka cena

Francuski koncern zapowiada, że rozpocznie sprzedaż odświeżonej generacji 208 w listopadzie tego roku. Chwilę wcześniej powinniśmy poznać ceny, które zapewne będą trochę wyższe od obecnie obowiązujących. Dla przypomnienia teraz za najtańszy wersję modelu trzeba zapłacić minimum 79 500 zł.