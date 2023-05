Reklama

Peugeot 408 dołączył do gamy francuskiej marki jesienią ubiegłego roku, ale dostawy pierwszych zamówionych egzemplarzy rozpoczęły się dopiero kilka tygodni temu. W Polsce auto dostępne jest w trzech wariantach silnikowych: benzynowym 1.2 PureTech o mocy 130 KM oraz dwóch hybrydowych plug-in z jednostką 1.6 i mocą systemową 180 lub 225 KM. Do wyboru są też trzy linie wyposażenia: Allure, Allure Pack oraz topowa GT.

Jego oryginalny charakter sprawia, że może być alternatywą zarówno dla kompaktowych SUV-ów, jak i rodzinnych sedanów klasy średniej. W Polsce do początku kwietnia zamówiono już ponad 550 sztuk tego modelu.

Peugeot 408 już w Polsce, co to za samochód?

Francuzi przy okazji 408 znowu złamali schemat. Tym razem stworzyli nowy gatunek samochodu krzyżując charakterystyczne cechy SUV-a z dynamicznym kształtem nadwozia fastback, które jest określane przez marketingowców jako bardziej eleganckie, a jednocześnie praktyczniejsze. Peugeot 408 jako SUV-coupe zwraca na siebie uwagę wyjątkową sylwetką i dobrze wpisuje się w rynkowe trendy, łącząc w oryginalny sposób cechy stylistyczne modeli z tych dwóch segmentów. Owszem, jego wygląd może wzbudzać kontrowersje – to w końcu kwestia gustu – ale i stanowić największy atut 408.

Auto zaprojektowano na kompaktowej platformie EMP2. Przy długości 4687 m, szerokości 1848 mm, wysokości 1478 mm i rozstawie osi sięgającym 2787 mm bliżej mu jednak do segmentu D, co zresztą potwierdza bardzo przestronne wnętrze. Zarówno na przednich profilowanych fotelach, jak i na tylnej kanapie miejsca jest mnóstwo, także nad głowami i to mimo opadającej linii dachu.

Peugeot 408 i pojemność bagażnika?

Bagażnik w wersji benzynowej ma pojemność 536 l przy standardowych ustawieniu oparć kanapy (dzielone w stosunku 60:40) oraz nawet 1611 l po ich rozłożeniu. W odmianach hybrydowych plug-in z uwagi na umieszczenie pod podłogą baterii do dyspozycji jest nieco mniejsza przestrzeń ładunkowa – odpowiednio 471 i 1545 l.

Peugeot 408, jaki silnik i napęd?

Aktualnie w palecie znajdziemy wspomniane wyżej trzy wersje napędowe, ale już za kilka miesięcy dołączą do nich nowa miękka hybryda o mocy 136 KM oraz odmiana czysto elektryczna dysponująca mocą 156 KM i baterią o pojemności 54 kWh, która ma zapewnić zasięg ponad 400 km na jednym ładowaniu.

Podstawowy wariant 1.2 PureTech o mocy 130 KM pozwala na przyspieszanie do setki w 10,4 s oraz rozpędzanie się do 210 km/h. Słabsza, 180-konna hybryda setkę osiąga 8,1 s, a jej prędkość maksymalna to 225 km/h. W przypadku topowej odmiany 225-konnej sprint do setki trwa 7,8 s, a V maks. sięga 233 km/h. Hybrydy mogą poruszać się tylko w trybie elektrycznym z prędkością do 135 km/h, a ich zasięg na prądzie w cyklu WLPT waha się od 61 do 64 km. Wszystkie wersje Peugeota 408 przekazują moment na przednie koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej EAT8. Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce?

Peugeot 408 z silnikiem benzynowycm 1.2, jak jeździ?

Podczas prezentacji mieliśmy szansę sprawdzić na torze benzyniaka 1.2 oraz mocniejszą hybrydę plug-in. Pierwszy wariant, który zapewne będzie cieszył się większą popularnością, wcale nie oznacza rezygnacji z dynamicznych osiągów. Owszem, może nie jest typem sprintera, ale chętnie wchodzi na obroty i zwłaszcza w trybie Sport szybko przelewa 230 Nm momentu na przednie koła. W Sporcie szybsze są też reakcje skrzyni biegów na kick-down, choć zdarza się, że przy redukcjach o dwa przełożenia w dół dochodzi do lekkich szarpnięć. Przy płynnej jeździe to zjawisko już nie występuje.

Peugeot 408 1.2 w konstrukcji zawieszenia wykorzystuje kolumny McPhersona z przodu oraz belkę skrętną z tyłu. Ma ono dość miękką charakterystykę tłumienia zorientowaną na komfort. Mimo to przy próbach torowych auto wykazywało się też dużą stabilnością i przyczepnością, nawet na mokrej nawierzchni, gdzie w sukurs przychodziły pokładowe systemy asystujące. Dało się to odczuć zwłaszcza w trakcie jazdy po łuku na śliskim podłożu, gdzie przy prędkości 50 km/h auto pewnie zachowywało tor jazdy bez konieczności kontrowania kierownicą. Sam układ kierowniczy pracuje lekko, a mała spłaszczona z dwóch stron kierownica przyjemnie leży w dłoniach i subiektywnie wzmacnia dynamiczny charakter samochodu.

Peugeot 408 hybryda plug-in, skrzynia biegów lubi się ociągać

Podobne wrażenia wywołuje wersja hybrydowa, choć w tym przypadku większa o prawie 300 kg masa owocuje delikatnie mocniejszym wychylaniem się nadwozia na zakrętach. Za to dodatkowe 95 KM i 130 Nm momentu (systemowe) oczywiście poprawia dynamiczne właściwości auta, choć trzeba przyznać, że reakcje na gaz nie są tak spontaniczne, jak można by tego oczekiwać. Zwłaszcza że skrzynia e-EAT8 także tu ma tendencję do ociągania się z redukcją przełożeń, gdy wciśnie się prawą stopą pedał przyspieszania w podłogę. Również w tym przypadku stację poprawia wybranie trybu sportowego lub skorzystanie z łopatek przy kierownicy.

Praca układu hybrydowego jest natomiast bardzo płynna, a w trybie elektrycznym cały czas mamy do dyspozycji 110 KM i 320 Nm, co w warunkach miejskich pozwala na żwawe poruszanie się w zupełnej ciszy.

Peugeot 408, wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

Na pokładzie 408 w zależności od wybranego pakietu wyposażenia mogą znaleźć się takie elektroniczne systemy jak m.in.: aktywny tempomat z funkcją Stop&Go, asystent pasa ruchu z automatyczną korekcją toru jazdy, do sześciu kamer i dziewięciu radarów monitorujących otoczenie auta, układ wykrywania zmęczenia kierowcy, rozpoznawania znaków drogowych, reflektory Matrix LED, monitorowanie martwego pola, wspomaganie parkowania 360 stopni, aktywne wspomaganie nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych czy ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszający się pojazdów. Większość z tych systemów mogliśmy sprawdzić na torze i trzeba przyznać, że działają bardzo skutecznie, poprawiając nie tylko bezpieczeństwo lecz także komfort użytkowania auta.

Peugeot 408, cena w Polsce i opinia

Pierwsze wrażenia z jazd nowym modelem Peugeota potwierdzają, że mamy do czynienia z ciekawym, komfortowym i świetnie wykończonym samochodem. Prowadzi się bardzo dobrze, choć nad sportowy styl jazdy wyraźnie preferuje spokojniejsze obchodzenie się z pedałem gazu, również w najmocniejszej wersji silnikowej. Więcej wrażeń i danych na temat już codziennego użytkowania Peugeota 408 zamieścimy wkrótce, gdy auto trafi na szczegółowy test do naszej redakcji.

Ceny? Za bazowy wariant 1.2 z pakietem Allure trzeba zapłacić minimum 143 000 zł, plug-in hybrid 180 kosztuje co najmniej 190 500 zł, a topowa odmiana plug-in hybrid 225 (z pakietem Allure Pack) – 202 850 zł.