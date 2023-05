Reklama

Stellantis w Gliwicach produkuje modele Peugeot Boxer, Citroen Jumper i Opel/Vauxhall Movano w wersji furgon, a także bazy pod zabudowy kamperów. Samochody powstające na Śląsku okazują się hitem. Stąd żeby sprostać lawinie zamówień koncern zdecydował o uruchomieniu trzeciej zmiany produkcyjnej.

W efekcie Stellantis zatrudni w Gliwicach około 600 pracowników. Proces rekrutacji właśnie ruszył, a pierwsi nowicjusze już dołączają do gliwickiego zespołu. Wszystko po to by w czerwcu 2023 roku zakład mógł już produkować w systemie trzyzmianowym.

Reklama

Stellantis w Gliwicach zwiększa produkcję i zatrudnienie

– Z dużą satysfakcja ogłaszamy decyzję o uruchomieniu III zmiany w naszej gliwickiej fabryce, zwłaszcza, że pozwala ona nam stworzyć 600 nowych miejsc pracy i potwierdza, że Stellantis umacnia swoją obecność w Polsce – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Stellantis Gliwice. – Niedawno ogłosiliśmy wybór Gliwic na lokalizację jednego z Centrów Oprogramowania Stellantis, co również oznacza zwiększenie zatrudnienia w naszej firmie – w tym przypadku o 300 osób. Łącznie przyjmiemy więc prawie 1000 osób– wyliczył.

Stellantis inwestuje w Gliwicach, 600 nowych miejsc pracy w fabryce

Fabryka samochodów dostawczych Stellantis w Gliwicach powstała od zera. Teraz produkuje nie tylkoauta użytkowe i podwozia zabudowy kamperów, ale również pokrywy do baterii akumulatorów elektrycznych na potrzeby innych fabryk koncernu. W zakładzie działa także centrum konwersji, które przygotowuje auta pod specjalne zamówienia. Obecnie Stellantis Gliwice zatrudnia około 2000 osób.

Stellantis w Gliwicach i 300 etatów w nowym ośrodku rozwoju inżynierii i oprogramowania

Niedawno Stellantis zdecydował, że w Gliwicach stworzy nowy ośrodek rozwoju inżynierii i oprogramowania. Pracę znajdzie tam 300 specjalistów. Koncern do rekrutacji talentów wynajął amerykańską firmę GlobalLogic Inc. Wiadomo, że nowi eksperci zatrudnieni na Śląsku zajmą się analityką danych, rozwojem oraz walidacją softu, który pozwoli w czasie rzeczywistym np. uruchamiać nowe funkcjonalności w autach produkowanych w Gliwicach, Tychach czy innych zakładach giganta na całym świecie. Oznacza to, że Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, DS czy Citroen będą korzystać z rozwiązań wymyślonych przez Polaków.

Decyzję o lokalizacji w Gliwicach koncern tłumaczy bogatym, specjalistycznym zapleczem technicznym. Szalę przechyliły też wyższe uczelnie. Nowy zespół ds. rozwoju oprogramowania dołączy do istniejących działów technicznych Stellantis w Europie.