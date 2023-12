Stellantis z Ample. Nowy program dla samochodów elektrycznych

Stellantis i Ample podpisały umowę dotyczącą współpracy w zakresie technologii wymiany akumulatorów. To rozwiązanie, które w praktyce pozwala na naładowanie akumulatora w niecałe 5 minut. Firmy doszły do porozumienia w sprawie integracji Ample Modular Battery Swapping w samochodach Stellantis.

Pilotażowy program ma rozpocząć się już w 2024 roku, w Madrycie, w Hiszpanii. Będzie obejmował flotę 100 Fiatów 500e oferowanych w ramach usługi car sharingu przez spółkę Free2move. Przypomnijmy, że spółka ta należy do koncernu Stellantis, a wybór modelu nie jest przypadkowy: Fiat 500e to najlepiej sprzedający się elektryk firmy na świecie i lider kilku rynków europejskich.

Firmy prowadzą też rozmowy w sprawie rozszerzenia zastosowania technologii modułowej wymiany akumulatorów dla innych flot Stellantis i klientów koncernu na innych platformach.

- Partnerska współpraca z Ample to kolejny przykład tego, jak Stellantis rozważa wszystkie możliwości, które zapewniają swobodę mobilności naszym klientom korzystającym z samochodów elektrycznych – powiedział Ricardo Stamatti, starszy wiceprezes Stellantis, Charging & Energy Business Unit. - Oprócz innych projektów, na których obecnie się skupiamy, rozwiązanie Ample Modular Battery Swapping może zaoferować naszym klientom większą efektywność energetyczną, wyjątkową wydajność i mniejszy niepokój związany z zasięgiem. Z niecierpliwością czekamy na program pilotażowy z udziałem naszego wyjątkowego Fiata 500e - dodał.

Modułowa wymiana akumulatorów. Jak to działa?

Technologia modułowej wymiany akumulatorów Ample to alternatywny sposób na dostarczenie energii do samochodów elektrycznych. Dzięki niej "ładowanie" ma być na tyle szybkie i wygodne, co tankowanie paliwa.

Co więcej, akumulatory Ample zaprojektowano z myślą o zastąpieniu oryginalnego akumulatora. To możliwe, dzięki technologii pozwalającej włożyć baterię do dowolnego samochodu elektrycznego. Pozwoliłoby to na przyjęcie technologii Ample bez konieczności gruntownego przeprojektowywania istniejących już platform aut elektrycznych.

Ample zaprojektowało też stacje wymiany akumulatorów, które mogą zostać zainstalowane raptem w ciągu trzech dni. Proces byłby zupełnie zautonomizowany. Pojazd elektryczny wyposażony w baterię Ample zostałby rozpoznany przez stację. Po wjechaniu i zaparkowaniu wewnątrz, kierowca może rozpocząć proces wymiany z poziomu aplikacji. Cała reszta dzieje się samoczynnie, co w praktyce zostawia samochód z naładowanym akumulatorem w niecałe 5 minut.