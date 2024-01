Samochody elektryczne zimą. Główne wady

Samochody elektryczne to technologia, która z jednej strony nie jest nowa, a z drugiej dynamicznie się rozwija. Nawet modele rok czy dwa lata młodsze mogą prezentować już o wiele nowsze i wydajniejsze rozwiązania, niż swoje "pierwowzory".

Wynika to z ciągłych inwestycji i badań, które mają ostatecznie doprowadzić do stworzenia nie mniej wydajnej elektromobilności, od motoryzacji spalinowej. W dalszym ciągu jednak nie są pozbawione wad, które mogą być "czerwoną flagą" dla niektórych, szczególnie zimą.

Mniejszy zasięg

Przede wszystkim nie jest żadną tajemnicą, że samochody elektryczne zimą mają znacznie mniejsze zasięgi, niż latem. To efekt reakcji fizykochemicznych w środku akumulatorów. Tak samo jak niektóre "spalinówki" mogą mieć problem z uruchomieniem silnika przez słabą baterię na mrozie, tak "elektryki" będą miały mniej wydajne ogniwa. Wynika to z obniżenia pojemności baterii: w przypadku niskich temperatur, szybkość reakcji spada, a struktury wewnątrz akumulatora się kurczą.

I chociaż samochody z silnikiem spalinowym też mają często mniejszy "zasięg" związany z nieco wyższym spalaniem i dłuższym rozgrzewaniem silnika, to jednak tankowanie nie musi być aż tak uciążliwe, jak ładowanie. A z ładowaniem na mrozie również jest problem, ponieważ ładowarka pokładowa nie pozwoli na szybsze odzyskiwanie energii, jeśli akumulator nie ma odpowiedniej temperatury. Niektórzy producenci pracują już nad technologią "przygotowania" baterii do ładowania (poprzez ustawienie stacji na nawigacji), jednak w dalszym ciągu nie jest to tak efektowne, jak latem.

Wadą jest też bardzo energożerne ogrzewanie wnętrza. Tutaj również producenci pracują nad ulepszeniem różnorakich systemów. Obecnie najlepiej sprawdza się pompa ciepła, jednak jeszcze nie wszystkie auta mają ją w standardzie.

Są jednak pewne zalety…

Samochód elektryczny "odpali" na mrozie

Samochód elektryczny może mieć problem z zasięgiem na mrozie, jednak nigdy nie będzie miał problemu z uruchomieniem silnika. Bardzo wysokie mrozy, które mogą wykluczyć z jazdy przeciętnego, używanego diesla z nieco zużytymi świecami żarowymi i przymrożoną ropą w zbiorniku, dla auta z wtyczką nie są w żadnym wypadku groźne.

Silniki benzynowe nie mają zazwyczaj problemu z rozruchem przy niższych temperaturach. Jeśli się on zdarza, to wynika albo ze słabego akumulatora (wystarczy podłączyć prostownik, lub wspomóc się innym samochodem), albo z nagromadzenia wody w zbiorniku, jeśli auto było na rezerwie. Ten drugi problem również nie dotyczy samochodów elektrycznych, bo - cóż - nie mają zbiornika na paliwo.

Samochód elektryczny i ciepłe wnętrze

Kolejną zaletą, szczególnie odczuwalną dla posiadaczy własnej ładowarki pod domem, jest zdecydowanie szybsze ogrzewanie wnętrza samochodu: nie potrzebujecie rozgrzewania silnika, by móc odzyskać z niego ciepło i przekazać je do kabiny, tylko od pierwszych sekund auto pozwala na dogrzanie kabiny z maksymalną wydajnością. To też kluczowe w przypadku konieczności odparowania szyb. To głównie zaleta, jeśli uruchamiacie ogrzewanie przy podłączonym samochodzie do gniazdka, bo jak wyżej pisałem, to dość energochłonna funkcja i szybko skurczy się zasięg.

Podobna sytuacja jest z rozgrzewaniem silnika: w przypadku auta spalinowego pierwsze kilka lub kilkanaście kilometrów powinniście pokonywać raczej ostrożnie i zapobiegawczo, bo zbyt agresywna jazda na zimnym silniku może być dla niego zabójcza. Samochodu elektrycznego to nie dotyczy, bez problemu możecie korzystać z potencjału auta już od samego początku. To niewielka różnica, dla przezornych kierowców praktycznie nieistotna, ale warto o niej wspomnieć.

Samochód elektryczny czy spalinowy? Co lepsze?

O tym, który rodzaj napędu jest lepszy, zostawiam do oceny kierowców. Najczęściej przeciwnicy elektromobilności nie przekonają się w żaden sposób do racji jej miłośników i odwrotnie. W dalszym ciągu mamy pełne prawo wyboru i w dalszym ciągu zarówno silnik elektryczny jak i spalinowy ma swoje wady i zalety, które pozostają do indywidualnego porównania.