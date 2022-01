Tablice rejestracyjne po zakupie samochodu używanego będzie można zachować oraz czasowo wycofać pojazd z ruchu – od poniedziałku 31 stycznia 2022 roku w życie wchodzą ważne zmiany w przepisach.

Reklama

– Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – brzmi nowy przepis. – W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy - motocykl, przyczepa) rejestracyjnych – czytamy w ustawie.

Tablice rejestracyjne na całe życie, ale nie czarne i z flagą PL

To oznacza możliwość zachowania przez nowego właściciela auta "starych" tablic rejestracyjnych, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi samochód. Jednak jeśli "blachy" będą nieczytelne lub zniszczone (podrapane, wyblakłe, pogięte) wówczas urzędnik w wydziale komunikacji nie zgodzi się ich pozostawienie. Ale to nie wszystkie wykluczenia...

– Możliwe będzie zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie więc dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Reklama

Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł. Dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić. Do tego od 4 września 2022 r. nie trzeba będzie ponosić także opłaty za nalepkę kontrolną. Czyli razem z opłatą ewidencyjną da to 99,50 zł oszczędności.

Czasowo wycofasz pojazd z ruchu, ale tylko rozbity

Nowym rozwiązaniem są również przepisy, które wprowadzają od 31 stycznia 2022 roku rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe. – Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów – wyjaśnił Huptyś.

Reklama

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu.

– Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu – podkreślił przedstawiciel ministerstwa.

Można jednak spodziewać się, że zmiana nie zadowoli wszystkich kierowców. W zreformowanym katalogu nie przewidziano miejsca na czasowe wyrejestrowanie "pojazdów sezonowych", czyli np. motocykli, kabrioletów, kamperów czy aut zabytkowych... Szkoda. Do tej pory czasowo można było wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Karta pojazdu i nalepki kontrolne znikają: ważne zmiany od 4 września 2022 r.

Nadchodzącą ważną zmianą w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł i 1 zł opłaty ewidencyjnej). – Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu online. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r. – zapowiedział Huptyś.

Samochód rejestruje diler

To już kolejne zmiany z katalogu przepisów, które mają ułatwić życie kierowców. Wcześniejsze rozwiązania to m.in. możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego samochodu, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie działa od 4 czerwca 2021 r. i umożliwia odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego

Od grudnia 2020 r. nie trzeba też wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, nie ma również konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy oraz można zarejestrować pojazd w miejscu czasowego zamieszkania.

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i polica OC zbędne

Kierowcy posiadający polskie prawo jazdy od 5 grudnia 2020 r. są zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia podczas kontroli drogowej policjant może sprawdzić w centralnej ewidencji kierowców. W kieszeni nie trzeba też wozić dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.