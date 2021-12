Pagani Automobili to włoski producent krótkich serii hypersamochodów, który swoje pojazdy wytwarza ręcznie w małym miasteczku San Cesario Sul Panaro położonym niedaleko Modeny. I już niebawem salon tej ekskluzywnej marki pojawi się w Polsce.

Reklama

– Pagani Warszawa będzie znajdowało się w przy ulicy Wirażowej 21, w pobliżu lotniska Okęcie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dilerstwa Ferrari Warszawa. Nowy obiekt powstanie do końca 2022 roku – zapowiedział Jakub Pietrzak, prezes zarządu spółki Invicto sp. z o.o., która została oficjalnym importerem marki Pagani w Polsce. Zresztą oba salony należą do tego samej firmy – Grupy Pietrzak, która wprowadziła do Katowic również markę Koenigsegg.

Pagani wjeżdża do Polski

Pagani w świecie motoryzacji należy do elity. Nie jest to jednak "marka popularna" jak Ferrari czy Lamborghini. Założycielem, właścicielem oraz mózgiem tej manufaktury jest Horacio Pagani, argentyński konstruktor i miłośnik włoskiego renesansu. Stąd jego firma hołduje filozofii Leonarda Da Vinci, który ponad 500 lat temu stwierdził: Sztuka i nauka to dyscypliny, które muszą iść ze sobą w parze. W efekcie od ponad dwóch dekad powstają motoryzacyjne cuda…

Pagani Zonda było pierwszym modelem włoskiej manufaktury. Samochód zadebiutował w 1999 roku. Montowany centralnie silnik V12/750 KM opracowali inżynierowie Mercedes-Benz AMG. Projektując Zondę Pagani szukał inspiracji w powietrzu i na ziemi: zapatrzył się w myśliwce odrzutowe oraz wyścigowe samochody Sauber-Mercedes Silver Arrow grupy C. Jednym z unikalnych rozwiązań Zondy jest okrągły, czterorurowy wydech. Model Pagani Huayra w 2011 roku przejął koronę jako sukcesor Zondy i pierwszy na świecie samochód produkcyjny z aktywną aerodynamiką. Prace nad tym autem trwały ponad 7 lat.

Pagani Zonda, Huayra: samochody budowane ręcznie i warte fortunę

Budowa jednego samochodu w manufakturze Pagani zajmuje około tygodnia. Każdy egzemplarz jest wykonywany w całości ręcznie i z niespotykaną dbałością o szczegóły. W 2022 roku zakończy się produkcja pokazanego w marcu Huayra R. Stworzony na pożegnanie model do jazdy po torach wyścigowych waży 1050 kg i wykorzystuje wolnossącą jednostkę 6.0 V12 o mocy 850 KM (750 Nm), która wkręca się do 9 tys. obr./min.

– Nowy silnik ma urok, romantyczny charakter, brzmienie oraz prostotę silników Formuły 1 z lat 80. XX wieku i jednocześnie wykorzystuje najnowocześniejszą technologię dostępną dzisiaj – stwierdził Pagani. 30 egzemplarzy Huayra R zostało sprzedanych w ciągu kilku tygodni od premiery. Każdy w cenie 2,6 mln euro plus podatki (ponad 12 mln zł netto). Tak prowadzone są interesy w świecie hypercarów!

Pagani C10 i cena w Polsce

W trzecim kwartale 2022 Pagani pokaże zupełnie nowy model nazwany wstępnie C10. Produkcja ruszy natychmiast.

– Klienci nowego hypercara będą mieli możliwość skonfigurowania własnego pojazdu wraz z zespołem Pagani z Warszawy, tworząc prawdziwie indywidualne, niemalże “szyte na miarę” motoryzacyjne dzieła sztuki – zapowiedział Pietrzak.

Wiadomo, że C10 dostanie silnik 6.0 V12 biturbo. To jednostka, którą wykorzystuje ważący zaledwie 1250 kg Huayra Roadster BC – w tym aucie wytwarza ponad 800 KM mocy i 1100 NM, które trafiają wyłącznie na tylne koła. Roadster BC kosztuje 3,2 mln euro netto za sztukę, czyli ponad 16,6 mln zł bez podatków. Ta kwota może dawać obraz ceny, najnowszego dzieła Pagani.