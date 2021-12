Ford Mustang Mach-E GT to najsilniejszy i najszybszy samochód w europejskiej gamie amerykańskiego koncernu. Ukryta pod karoserią para silników elektrycznych zapewnia 487 KM mocy i 860 Nm momentu obrotowego. Taki układ sprawia, że elektryczny SUV popisuje się charakterem godnym prawdziwego Mustanga.

Nowy król wszystkich Fordów w Europie od zera do setki przyspiesza w 3,7 sekundy, by pomknąć do 200 km/h. A to osiągi lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Z kolei Mustang Mach-1 z benzynowym 460-konnym V8 rozpędza się do 100 km/h w 4,4 sekundy. Tym samym można przewrotnie stwierdzić, że tak jak kiedyś Camaro uchodziło, za "złośliwe zwierzę, które zjada Mustangi", tak dziś Mach-E GT jest bestią, która pożera auta spalinowe. Przynajmniej na papierze...

Ford Mustang Mach-E GT: zasięg i ładowanie akumulatora

Mustang Mach-E GT skrywa w podłodze największy akumulator o pojemności 98 kWh. Ford deklaruje zasięg do 490 km. Ładowanie także robi wrażenie – 10 minut pod kablem szybkiej ładowarki o mocy do 150 kW daje dodatkowe 99 km zasięgu, a 45-minutowa sesja wystarczy na uzupełnienie prądu od 10 do 80 proc.

Seryjne wyposażenie Mach-E GT obejmuje adaptacyjne zawieszenie MagneRide, sportowy układ hamulcowy Brembo z czerwonymi zaciskami czy specjalnie opracowane dla tego auta opony nawinięte na 20-calowe alufelgi. Do tego poza standardowymi ustawieniami układu napędowego (od Whisper, przez Active do Untamed) jest jeszcze specjalny tryb jazdy Untamed Plus. Ta funkcja kalibruje elektryczny napęd tak, by zapewniał stałą moc i moment obrotowy w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na konie i niutonometry, w czasie jazdy na torze wyścigowym.

Ford Mustang Mach-E GT: wnętrze, wyposażenie, systemy

W kabinie centrum dowodzenia Mach-E GT jest ogromny, 15,5-calowy ekran centralny z najnowszą generacją systemu komunikacji SYNC. Sportowe fotele Ford Performance i kierownicę pokrywa miękki zamsz. Wyposażenie obejmuje także system audio B&O z dziesięcioma głośnikami czy bezdotykowe sterowanie klapą 402-litrowego bagażnika. Z listy opcji warto rozważyć szpanerski dach panoramiczny.

Jeśli chodzi o systemy wsparcia człowieka za kierownicą, to tu Ford rozdaje szerokim gestem. Mustang Mach-E GT jest standardowo wyposażony w inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go i centrowaniem samochodu na pasie ruchu, system utrzymywania pasa ruchu z funkcją wykrywania obiektów w martwym polu lusterek, aktywny asystent parkowania 2.0 oraz system ochrony przed kolizjami z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego.

Ford Mustang Mach-E GT: jaka cena w Polsce?

Ford Mustang Mach-E GT w Polsce kosztuje od 335 tys. zł. Pierwsze egzemplarze trafiły już do kierowców w Polsce. Sześciu nowych właścicieli odebrało kluczyki tuż przed świętami. Największą popularnością cieszył się energetyczny kolor Cyber Orange, dwa egzemplarze polakierowano na kolor Dark Matter. Jeden Mustang Mach-E GT jest w kolorze Grabber Blue.