Dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu ucieszą wszystkich planujących przesiadkę z auta spalinowego na EV. Bank Ochrony Środowiska podpisał waśnie pierwsze umowy z firmami leasingowymi w ramach programu "Mój elektryk" przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W efekcie korzystający z finasowania Arval Service Lease, LeasePlan Fleet Management czy Volkswagen Financial Services już wkrótce będą mogły uzyskać dotacje.

Dopłatami do leasingu mogą być objęte: pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t). Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu.

– Podpisanie umów oznacza, że najważniejszy komponent programu "Mój Elektryk" – obejmujący dotacje dla przedsiębiorców - został w praktyce uruchomiony – powiedział dziennik.pl Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Udział firm w sektorze elektromobilności sięga 90 proc., a uwzględniając osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jest jeszcze wyższy. Co więcej, leasing i wynajem długoterminowy są dla przedsiębiorców nabywających samochody z napędem elektrycznym bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, a popularność takich form finansowania cały czas rośnie. W konsekwencji porozumienie pomiędzy BOŚ Bankiem a pierwszymi leasingodawcami otwiera furtkę do zdecydowanego wzrostu rejestracji pojazdów zeroemisyjnych w Polsce. Pozytywne efekty programu "Mój Elektryk" nie będą jednak widoczne od razu z uwagi na niedobór półprzewodników, znacznie ograniczający podaż. Spodziewamy się jednak istotnej dynamizacji sprzedaży BEV już od I kwartału 2022 r. – wyjaśnił.

Dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu - zasady?

– Średnio cztery na pięć nowych aut w Polsce trafia do przedsiębiorców - to grupa z największym potencjałem użytkowania także aut elektrycznych. Pamiętaliśmy o tym, konstruując budżet programu "Mój elektryk", a w tej chwili z myślą o szeroko rozumianym biznesie, uruchamiamy dwie ścieżki dofinansowywania elektryków – leasingową i zakupową – powiedział Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW. – W biznesie czas to pieniądz, dlatego postawiliśmy na integrację dopłat z już wykorzystywanymi modelami finansowania aut firmowych. W przypadku leasingu wnioski o dopłaty będą składane bezpośrednio w firmie leasingowej. Dzięki temu udało się nam maksymalnie zredukować procedury. Z pożytkiem dla biznesu i środowiska – podkreślił.

W programie "Mój elektryk" formalności są uproszczone do jednego okienka, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ. Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły oraz inne związki wyznaniowe. Dla porównania osoby, które kupują EV za gotówkę, całą drogę związaną z dotacją muszą przebrnąć samodzielnie. Dopiero po przedstawieniu dokumentów dotyczących zakupu, rejestracji i ubezpieczenia auta oraz po podpisaniu umowy dotacji, są uprawnieni do otrzymania dofinansowania.

Dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu - rata mniejsza o 800 zł miesięcznie

Dopłata do leasingu w całości zostanie przeznaczona na spłatę kapitału i od samego początku umowy wynajmu samochodu elektrycznego pomniejszy wartość spłat. Z wyliczeń Arval wynika, że po uwzględnieniu dofinansowania z programu Mój Elektryk miesięczna rata będzie tańsza od 300 do 800 zł. Oto przykładowy wynajem z dopłatą dla przedsiębiorstw:

Renault ZOE – wynajem na 36 miesięcy, limit 15 000 km – 1259 zł netto / 1769 zł netto bez dopłaty (rata mniejsza o 510 zł);

/ 1769 zł netto bez dopłaty Hyundai IONIQ 5 – wynajem na 36 miesięcy, limit 15 000 km – 1709 zł netto / 2309 zł netto bez dopłaty (w kieszeni zostaje 600 zł);

/ 2309 zł netto bez dopłaty (w kieszeni zostaje Tesla model 3 – wynajem na 36 miesięcy, limit 15 000 km – 2159 zł netto / 2789 zł netto bez dopłaty (mniej o 630 zł);

/ 2789 zł netto bez dopłaty (mniej Mercedes EQA – wynajem na 36 miesięcy, limit 15 000 km – 1919 zł netto / 2459 zł netto bez dopłaty (540 zł taniej miesięcznie).

Samochód elektryczny z dopłatą kontra spalinowy

Jeszcze ciekawszy obraz daje porównanie cenowe samochodów elektrycznych z dopłatą do leasingu i spalinowych. Na potrzeby zestawienia analitycy Arval założyli przebiegi 15 tys.km rocznie i umowę na 36 miesięcy:

Rata miesięczna za samochód elektryczny Rata miesięczna za samochód spalinowy Tesla model 3 - 2209 zł Volvo S60 - 2269 zł Ford Mustang Mach-E - 2269 zł Toyota RAV4 hybryda - 2079 zł Volvo XC40 EV - 1919 zł Volvo XC40 T3 - 2009 zł Renault ZOE - 1309 zł Toyota Yaris - 1249 zł Mini Cooper SE - 1469 zł Mini Cooper 1339zł

Dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm

W programie NFOŚiGW przeznaczono aż 600 mln zł na dopłaty dla przedsiębiorców, samorządów i innych instytucji publicznych, które zdecydują się na zakup, leasing lub wynajem pojazdu elektrycznego. Dofinansowanie przysługuje bez względu na liczbę samochodów, które będzie wykorzystywał przedsiębiorca lub instytucja. Wysokość zależy od kategorii pojazdu oraz deklaracji średniego rocznego przebiegu pojazdu w okresie następnych dwóch lat.

Beneficjent Kategoria pojazdu Maksymalny koszt zakupu pojazdu Wymagany przebieg średnioroczny Kwota dofinansowania Jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe, organizacje religijne M1 (osobowe) 225 000 zł -- 18 750 zł Powyżej 15 000 km 27 000 zł N1 (dostawcze do 3,5 t DMC) -- -- Do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł Powyżej 20 000 km Do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł

Wnioski o dofinasowanie będzie można składać do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków z programu.

Dofinansowanie do wynajmu także dla kierowców indywidualnych

Od 12 lipca z dofinansowań w ramach programu „Mój elektryk” mogą korzystać już klienci indywidualni. W ciągu 4 miesięcy od uruchomienia naboru złożono już ok. 1000 wniosków o dotację, których wartość opiewa na ponad 20 mln zł. Teraz osoby prywatne będą mogły też skorzystać z dopłat do wynajmu i leasingu pojazdów elektrycznych. Na dofinansowanie zeroemisyjnych pojazdów dla klientów indywidualnych NFOŚiGW przeznaczył 100 mln zł, a wnioski o dopłatę składać można do 30 września 2025 roku lub do momentu ogłoszenia wyczerpania środków z programu "Mój elektryk".

Przypominamy, że dla osób fizycznych kwota dotacji wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (z kartą dużej rodziny) ­– 27 000 zł. Cena auta nie może przekraczać 225 tys. zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy właśnie posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Procedura ubiegania się o dotację na "elektryka" przez osoby fizyczne odbywa się online. Aby uzyskać refundację należy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka kroków w formularzu.

Zasady przyznawania dopłat: