Ford cały czas rozwija swoją sprzedaż do klientów indywidualnych. Względem września 2021 r. wzrosła ona o 16,2 proc., co stanowi wzrost o 1,6 punktu procentowego w całkowitej sprzedaży marki. Co może zaskakiwać, w obecnych realiach dostępności części, Ford na koniec października miał 243 tys. samochodów przeznaczonych do sprzedaży. To 7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Reklama

Amerykański producent bez przerwy przyjmuje również duże ilości zamówień detalicznych. W październiku było to 77 tys., o 25 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Co istotne, producent realizuje te zamówienia w rekordowym tempie. 32 proc. sprzedaży do klientów indywidualnych w październiku pochodziło z wcześniej złożonych zamówień. To zdecydowana poprawa w porównaniu z jedynie 6 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. To także trzeci miesiąc z rzędu, gdy ponad 30 proc. sprzedaży detalicznej Forda zrealizowano z wcześniej złożonych zamówień.

Ford Bronco bije rekordy, F-150 Lightning rozchwytywany

Od 21 lat SUV-y Forda nie sprzedawały się jak w październiku – wzięcie wśród klientów indywidualnych wzrosło o ponad 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wybornymi wynikami mogą pochwalić się Bronco, Bronco Sport i Mustang Mach-E – łącznie sprzedało ponad 19,4 tys. egzemplarzy tych aut. Łącznie Ford znalazł chętnych na przeszło 70 tys. nowych SUV-ów – to najlepszy wynik w segmencie spośród wszystkich marek. Sprzedaż Bronco Sport sięgnęła 9201 szt. i była wyższa od łącznej sprzedaży głównych konkurentów – Jeepa Cherokee i Compass – razem wziętych. Przy czym Bronco Sport pozostaje na placach dilerskich jedynie 9 dni zanim trafi do nowych klientów.

Ford zalicza październik do rekordowych pod względem sprzedaży samochodów zelektryfikowanych. Producent znalazł chętnych na ponad 14 tys. pojazdów – to wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 195 proc. Przy czym E-Transit został już wyprzedany, a jego seryjna produkcja rozpocznie się w najbliższych tygodniach. Na elektrycznego F-150 Lightning zebrano natomiast ponad 160 tys. rezerwacji.

Producent od stycznia do października 2021 r. sprzedał już 21 703 szt. Mustanga Mach-E. Ponad 90 proc. nowych właścicieli tego elektrycznego SUV-a powiedziało, że poleciłoby go innym. W Stanach Zjednoczonych model ten jest drugim najchętniej kupowanym całkowicie elektrycznym SUV-em, po Tesli model Y.

Popularnością cieszą się także pickupy Forda. Ich sprzedaż do klientów indywidualnych wzrosła o 25 proc. względem września 2021 r. Sprzedaż półciężarówek serii F wzrosła o 14 proc., zaś hitem był Ranger, który znalazł 60 proc. więcej nabywców niż w poprzednim miesiącu.

Całkowicie nowy Maverick zakończył pierwszy pełny miesiąc sprzedaży z wynikiem 4140 sprzedanych egzemplarzy. Model opuszczał salony średnio w mniej niż 5 dni, a ponad jedna czwarta klientów to osoby w wieku do 35 lat.

Sprzedaż półciężarówek serii F wyniosła w 2021 roku ponad 603 tys. egzemplarzy i wszystko wskazuje na to, że mijający rok będzie 45-tym rokiem z rzędu dominacji tego modelu na rynku sprzedaży półciężarówek w USA. Przewaga nad drugim modelem w zestawieniu wynosi 126 689 sztuk.