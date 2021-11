Ford Ranger nowej generacji gotowy do debiutu. Amerykański producent twierdzi, że dzięki przeprowadzeniu ponad 5 tys. wywiadów i współpracy z setkami właścicieli pikapów na całym świecie udało się stworzyć samochód wymarzony do pracy.

Pod względem stylistycznym nowy Ranger zyskał kształty królującego w USA modelu F150. Ze szkiców (wideo) wyłania się charakterystyczny przód kwadratowy niczym szczęka Rambo, a do tego są jeszcze pionowe reflektory połączone listwą LED.

Ford Ranger nowej generacji - pikap na życzenie kierowców

– Jako projektanci, włączyliśmy się w kontakty z klientami na znacznie wcześniejszym etapie prac, spędziliśmy z nimi więcej czasu i uzyskaliśmy więcej spostrzeżeń niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Max Tran, główny projektant Rangera. – Co ciekawe, okazało się, że bez względu na rynek, nasi klienci są ludźmi czynu. Lubią rozwiązywać własne problemy i czuć się pewnie w swoim pick-upie… nie tylko za sprawą funkcjonowania pojazdu, ale także za sprawą satysfakcji, jaką daje im podczas jazdy – dodał.

Producent zapowiada nowego Rangera jako samochód wszechstronny i zaprojektowany tak, aby potrafił dotrzeć tam gdzie diabeł nie może. Błoto, skwar pustyni, skaliste góry, lód, śnieg, mróz i inne ziemskie plagi – w takich warunkach pikap przeszedł szereg testów. Ale skąd siła do wspinaczki, targania worków z cementem na pace czy holowania przyczepy?

Nowy Ford Ranger - jakie silniki?

Tu można spodziewać się rewolucji. Silnik Diesla raczej nie zniknie spod maski. Jednak Ford niedawno ogłosił, że cała gama samochodów użytkowych (Ranger należy do tej kategorii) już w 2024 roku będzie elektryczna lub napędzana układami hybrydowymi typu plug-in czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Koncern liczy, że do 2030 roku dwie trzecie sprzedawanych aut dostawczych będzie w pełni zelektryfikowanych lub hybrydowych PHEV. Żeby plan przekuć na jeżdżące auta koncern do 2025 roku w elektryfikację zainwestuje globalnie co najmniej 22 mld dolarów. To prawie dwa razy więcej niż zamierzał wcześniej.

Nowy Ford Ranger - kiedy w Polsce?

Nowy Ford Ranger zrzuci kamuflaż jeszcze w tym roku, a na rynek wjedzie w 2022 roku. Produkcją zajmą się zakłady w Silverton w Republice Południowej Afryki. Amerykanie już inwestują tam 15,8 mld dolarów - to największa tego typu operacja w 97‑letniej historii koncernu w RPA. W efekcie od 2022 roku roczna zdolność produkcyjna wzrośnie ze 168 tys. do 200 tys. aut. Fabryka będzie również w ramach sojuszu Forda z Volkswagenem produkować pickupy dla niemieckiej marki. Nowy Amarok zbudowany na platformie opracowanej dla Rangera będzie różnić się głównie dzięki stylistyce i systemom elektronicznym.

Ford Ranger nowej generacji zadebiutuje 24 listopada 2021 roku.