Ford Transit Custom nowej generacji wejdzie do produkcji w pierwszej połowie 2023 roku i pojawi się jako van oraz osobowa wersja Tourneo. Obie odmiany będą dostępne z napędem elektrycznym, jako hybryda plug-in, miękka hybryda i z konwencjonalnymi napędami spalinowymi. Wytwarzaniem aut zajmie się Ford Otosan – spółka joint venture amerykańskiego koncernu w Turcji, która planuje zainwestować ponad 2 mld euro w zwiększenie produkcji pojazdów i pakietów akumulatorów. Silniki wysokoprężne dostarczy zakład Forda z Dagenham w Wielkiej Brytanii, a skrzynie biegów przyjadą z Kolonii. Pozostałe komponenty ma zapewnić ponad 100 miejscowych dostawców.

– Rozpoczynamy kolejną strategiczną inwestycję, która pomoże kształtować przyszłość branży motoryzacyjnej. Zakłady w Kocaeli zostaną przekształcone w pierwsze i jedyne w Turcji zintegrowane centrum produkcyjne montażu pojazdów elektrycznych i akumulatorów. Uważamy tę inwestycję, rozłożoną w czasie na ponad dekadę za przyszłościowe posunięcie strategiczne – powiedział Ali Koc, prezes Ford Otosan i wiceprezes zarządu Koc Holding.

Ford i Volkswagen razem

Co ważne, następne wcielenie 1-tonowego samochodu użytkowego Volkswagena – nowy VW Transporter T7 – powstanie na platformie oraz z wykorzystaniem rozwiązań Forda i również będzie wytwarzane w tureckim zakładzie. To już kolejny owoc współpracy obu firm. Przypominamy, że amerykański koncern zajmie się w RPA produkcją nowego Amaroka, którego bliźniaczą konstrukcją będzie pikap Ranger. Z kolei Wolfsburg dostarczy platformy i układy napędowe do przyszłych samochodów elektrycznych Forda na potrzeby rynków Europy.

Ford królem samochodów dostawczych w Polsce

W 2020 roku Ford po raz szósty z rzędu zajął pozycję lidera sprzedaży samochodów dostawczych w Europie. Po dwóch miesiącach 2021 roku koncern utrzymuje prowadzenie, do tego w Polsce został nowym królem dostawczaków.

Związek Koc Holding i Forda trwa od 1928 roku. Obecnie Ford Otosan jest wiodącą firmą w tureckim przemyśle samochodowym. Zakłady w Kocaeli działają od 2001 roku, a od 2004 roku są w skali globalnej wiodącym ośrodkiem Forda, produkującym kolejne generacje Transita Custom oraz Transita o DMC 2 ton. Razem z gamą modeli Courier około 85 proc. sprzedaży całej rodziny Transit wyjeżdża z tureckich fabryk.