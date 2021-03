Ford Mustang Mach-E nowym hitem wśród kierowców. W lutym, który był pierwszym miesiącem dostępności tego elektrycznego SUV-a w USA, sprzedał się w liczbie 3739 sztuk. Koncern twierdzi, że ten rekordowy wynik udało się wykręcić w zaledwie cztery dni! Imponujące. Jednak wciąż daleko mu do legendarnego przodka z 1964 roku – pierwszego Mustanga w dniu debiutu zamówiło ponad 20 tys. Amerykanów! Kiedyś to było…

Dziś nowy Mustang Mach-E odpowiada za ponad 40 proc. sprzedaży samochodów zelektryfikowanych Forda. Co ciekawe, blisko 70 proc. zamówień pochodziło od nowych kierowców, którzy do elektrycznego SUV-a przesiedli się z aut konkurencyjnych marek. Ponad 20 proc. sprzedaży miało miejsce w Kalifornii, która jest jednym z największych rynków elektrycznych samochodów na całym świecie.

Ford Mustang Mach-E wjeżdża do Polski

Nad Wisłą nowy Mustang Mach-e zadebiutuje oficjalnie w czerwcu 2021 roku. Ford postarał się o szerokie możliwości konfiguracji oraz godny zapas mocy…

- Mustang Mach-e to nie jest tradycyjny model Forda, to jeżdżący software, który można aktualizować zdalnie w trybie OTA (Over the air) - powiedział dziennik.pl Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. - Dzięki temu będzie można nieustannie poprawiać parametry auta, zwiększać moc silnika, efektywność baterii itd. Dlatego elektryczny Mustang nawet po pięciu latach zapewni lepszą funkcjonalność niż na początku. Wreszcie biorąc pod uwagę osiągi i fakt, że jest to duży SUV z zasięgiem 600 km, to cena na poziomie 220 tys. zł jest bardzo atrakcyjna. Auto będzie można zmówić w internecie lub tradycyjnie w salonach. Ale główna część procesu sprzedaży zostanie ulokowana w sieci - wyjaśnił.

Kierowcy dostaną dwie pojemności akumulatorów litowo-jonowych w konfiguracji z napędem na tył lub 4x4. Z tego zestawu tylnonapędową odmianę można mieć z silnikiem o mocy 269 KM, któremu prąd zapewni podstawowy akumulator 68 kWh (netto; 288 ogniw) lub mocniejszą jednostką 294 KM zasilaną z większej baterii 88 kWh (netto; 376 ogniw). 430 Nm wkracza do akcji niemal natychmiast, bo po 0,5 s i stara się o przyspieszenie 0-100 km/h na poziomie od 6,1 do 6,2 s. Mustang Mach-E 4x4 to już dwa silniki i trzy poziomy mocy: 269 KM z bazową baterią i 351 KM w parze z powiększonym akumulatorem. Tu 580 Nm pozwala na sprint od zera do 100 km/h w czasie od 5,1 do 5,6 s.

Wreszcie ekstraklasa! Najsilniejszy i najszybszy Mustang Mach-E GT wyposażony w największy akumulator oraz dwusilnikowy układ napędowy o mocy 465 KM i imponującym momencie obrotowym 830 Nm, który może być przekazywany niezależnie na przednią i tylną oś zapewniając przy okazji optymalną trakcję. Taki układ sprawia, że elektryczny SUV popisywać się będzie charakterem godnym prawdziwego Mustanga. Od zera do setki przyspieszy w 3,7 sekundy, by pomknąć nawet do 200 km/h. A to już osiągi nawet lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Sam Ford chwali się, że GT jest o 0,2 s szybszy od konkurencyjnej Tesli Model Y.

Nawet 610 km zasięgu

Zasięg? Tu nikt nie zarzuci, że samochód elektryczny nadaje się tylko do jazdy wokół komina. Mustang Mach-E na jednym ładowaniu pokona imponujące 610 km! W taką podróż mogą ruszyć kierowcy, którzy postawią na auto z tylnym napędem i największym akumulatorem. Podstawowa bateria 68 kWh z tylnym napędem to 440 km zasięgu. Do 540 km mają przejeżdżać wersje 4x4 (68 kWh to 400 km). W topowej odmianie GT elektronów wystarczy na ok. 490 km. Życie z elektrycznym Mustangiem ułatwi specjalna usługa Intelligent Range, która na bazie pobieranych z chmury danych dotyczących stylu jazdy, prognozy pogody czy informacji uzyskanych od innych Mustangów Mach-E poruszających się po takiej samej trasie, wskaże bardziej precyzyjnie możliwy do przejechania dystans.

Ford Mustang Mach-E. Ceny w Polsce

W Polsce Mustang Mach-E ma kosztować od ok. 216 tys. zł (akumulator 68 kWh, tylny napęd, 269 KM, 440 km zasięgu). Odmiana AWD (ok. 400 km zasięgu) to 249 560 zł.

Mustang Mach-E z większą baterią 88 kWh, tylnym napędem i silnikiem o mocy 294 KM kosztuje 247 570 zł i powinien zapewnić 610 (!) km zasięgu. Wersja 4x4 z mocą 351 KM ma przejeżdżać 540 km na jednym ładowaniu, a cena od 286 310 zł.

SUV-y i pikapy z elektryzują rynek

Ale nie samym Mustangiem na prąd żyje Ford. W USA w lutym koncern sprzedał ponad 163,5 tys. samochodów. W tym niemal 89 tys. pikapów i przeszło 66,2 tys. SUV-ów.

Producent dumny jest też z wyniku F-150 PowerBoost Hybrid. Sprzedaż tego modelu wystrzeliła w lutym o 40 proc. w porównaniu do stycznia. Razem ze spalinowym F-150 zwiększył on udział serii F w rynku sprzedaży detalicznej pełnowymiarowych pickupów o 5 punktów procentowych.

Ogółem sprzedaż samochodów zelektryfikowanych Forda w drugim miesiącu 2021 r. w USA przekroczyła 9,2 tys. egzemplarzy. To wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o przeszło 56 proc.

Ford podkreśla także rosnącą popularność modeli SUV. W jego przypadku tego gatunku auta osiągnęły najwyższy poziom sprzedaży detalicznej od 20 lat – głównie dzięki Bronco Sport i Mustangowi Mach-E. Rosnąca sprzedaż SUV-ów Forda w USA potwierdza ogólnoświatowy trend, jeśli chodzi o ten segment. Bronco Sport w lutym znalazł ponad 5,5 tys. chętnych. Aż szkoda, że nie ma go w Polsce...