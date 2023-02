Reklama

Ferrari nikomu nie trzeba przedstawiać, a od momentu powstania firmy jej samochody budzą pożądanie i wywołują najlepsze emocje. Niemal każdy zapisał się w historii motoryzacji złotymi zgłoskami, a pomysły inżynierów marki stanowiły źródło inspiracji dla innych.

Właśnie innowacje stały się pretekstem dla Ferrari do przygotowania niezwykłej wystawy w muzeum w Modenie, na której można podziwiać najważniejsze i najbardziej przełomowe "game changery" z logo stępującego konia na masce. Począwszy od pierwszego 125 S, który zadebiutował w 1947 roku po najnowszego SUV-a Purosangue.

Ferrari "Game Changers" rozpala emocje

Historia, którą goście muzeum w Modenie poznają podczas zwiedzania wystawy, podzielona jest na trzy części: design, technologia i osiągi.

W pierwszej uwagę zwraca niesamowity 375 MM zaprojektowany przez Pinina Farinę w 1952 roku na zamówienie Roberto Rosselliniego dla Ingrid Ergman. Ten model był także pierwszym tzw. one-off, czyli jedynym, niepowtarzalnym egzemplarzem.

W sekcji "design" znajdziemy też pierwszą aluminiową barchettę 166 MM (Mille Miglia). Model produkowany w latach 1948-50 uznawany jest za jeden z najważniejszych w historii marki. Do dziś urzeka ponadczasową linią.

W drugiej części doskonałym przykładem innowacji technologicznych Ferrari jest 400 Automatic, pierwszy Grand Tourer 2+2, w którym w 1976 roku zadebiutowała automatyczna skrzynia biegów. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i potrzeby coraz bardziej wyrafinowanej międzynarodowej klienteli. Kolejnym jest Ferrari F1-89, pierwszy w historii jednomiejscowy samochód, w którym zastosowano elektrohydrauliczną skrzynię biegów.

W sekcji "osiągi" zwiedzający mogą podziwiać 365 GT4 BB z 1973 roku, pierwszą berlinettę GT z oryginalnym 180° V12 umieszczonym centralnie, oraz Ferrari FXX z 2005 roku, pierwszy model ze specjalnej serii włoskiej marki zaprojektowanej specjalnie na tor.

Punktem kulminacyjnym wystawy jest najnowszy "game changer" Ferrari, czyli Purosangue. Pierwszy w historii marki model sportowo-rekreacyjny (SUV) z czterema drzwiami i miejscem dla czterech pasażerów, po którego już ustawiła się długa kolejka chętnych i to mimo faktu, że cena egzemplarza dochodzi do 400 tys. dolarów.

Ferrari "Game Changers", kiedy, gdzie i za ile

Wystawę będzie można zwiedzać do 17 lutego 2024 roku. Muzeum Enzo Ferrari znajdziecie pod adresem Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena. Od kwietnia do października jest czynne w godzinach 9.30-19.00, a od listopada do marca – od 9.30 do 18.00. Standardowe bilety wstępu kosztują 22 euro/dorosły i 9 euro/dzieci i młodzież poniżej 19 roku życia. Warto rozważyć ofertę łączoną obejmującą także położone w pobliżu Muzeum Ferrari w Maranello.