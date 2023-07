Reklama

Dom aukcyjny RM Sotheby's regularnie organizuje aukcje unikatowych modeli samochodów, ale takiego zestawu nie miał już od dawna. Tym razem pod młotek w dniach 17-19 sierpnia pójdzie 20 zabytkowych Ferrari.

Auta zostały odnalezione w magazynie w centrum Speedway w stanie Indiana, tuż obok legendarnego toru Indianapolis Motor Speedway, gdzie przez dziesięciolecia ukrywały się przed kolekcjonerami Ferrari, restauratorami i sympatykami marki. Wiadomo, że do tego zapomnianego "garażu" trafiły w 2004 roku po tym, jak huragan Charley spustoszył wybrzeża Florydy i zniszczył szopę, w której kolekcja była ukryta od 1990 roku.

Podczas gdy wybrana grupa kolekcjonerów Ferrari wiedziała o istnieniu tych niezwykłych samochodów, reszta świata pozostawała nieświadoma. Stanowi to jedyną w swoim rodzaju okazję dla entuzjastów do nabycia tych kultowych Ferrari, z których niektóre brały udział w renomowanych wyścigach. Większość z tych zaginionych Ferrari pozostaje nietknięta, zachowując swoją czystość i oryginalny stan od dnia ich nabycia – prawdziwe ucieleśnienie koncepcji "znaleziska w stodole”. To pierwszy raz, kiedy RM Sotheby's prezentuje na rynku tak dużą kolekcję znalezisk – mówi Rob Myers, wizjoner stojący za RM Sotheby’s.

Wiele aut jest w dobrym stanie, choć niektóre pokryły się patyną i kurzem, inne noszą ślady kataklizmu, a niektóre wymagają pełnej renowacji. Jest też wśród nich np. pogięta karoseria Ferrari 500 Mondial Spider Series I z 1954 roku. Egzemplarz ten (jeden z zaledwie 20 wyprodukowanych) zdobył czwarte miejsce w słynnym Mille Miglia w 1954 roku i wziął udział w Targa Florio w 1956.

RM Sotheby’s przewiduje, że wylicytowane ceny będą godne znalezionych okazów, a to oznacza, że kwoty od powyżej 250 tys. dolarów na nawet ponad miliona dolarów za sztukę nie powinny być niespodzianką. Zobaczcie w galerii, jakie perełki czekają na nabywców (opisy: RM Sotheby’s).

1965 Ferrari 275 GTB/6C Alloy by Scaglietti

Pierwszy egzemplarz z długim nosem wyposażony w nadwozie ze stopu aluminium i sześć gaźników.

Zaprezentowany przez Ferrari podczas Salonu Samochodowego w Turynie w 1965 r. Startował w wyścigu Targa Florio w 1966 r.

Początkowo należał do wydawcy Autosprint i prywatnego kierowcy wyścigowego Luciano Conti.

Po 44 latach przechowywania przez aktualnego właściciela.

Historyczny, wyścigowy 275 z silnikiem zgodnym z numerami, idealny do pełnej renowacji.

1978 Ferrari 512 BB Competizione

Jeden z trzech fabrycznych egzemplarzy przygotowanych na 24-godzinny wyścig Le Mans w 1978 r.

Zgłoszony przez Luigiego Chinettiego w imieniu North American Racing Team (NART).

Pozostaje w dużej mierze w stanie, w jakim opuścił tor w Le Mans.

Miał tylko dwóch prywatnych właścicieli.

Przechowany w magazynie przez 42 lata.

Towarzyszą mu kopie korespondencji fabrycznej i arkusz charakterystyki ACO Le Mans.

Niezwykle rzadki przykład oryginalnego wariantu 512 BB Competizione.

1956 Ferrari 250 GT Coupe Speciale by Pinin Farina

Jeden z czterech słynnych egzemplarzy 250 GT zbudowanych przez Pinin Farinę w 1956 roku.

Pierwotnie należał do króla Maroka Mohammeda V.

Zachowany silnik zgodny z numerami.

Miał tylko dwóch amerykańskich właścicieli od 1962 roku.

Po 49 latach przechowywania przez obecnego właściciela.

Unikalny 250 GT godny pełnej renowacji, która może olśnić na światowej scenie concours.

1956 Ferrari 410 Superamerica Coupe Series I by Pinin Farina

Dziesiąte z zaledwie 12 coupe serii I 410 Superamerica z nadwoziem Pinin Fariny.

Prezentowany przez Ferrari na Salonie Paryskim w 1956 r.

Oryginalnie wykończony w niezwykle rzadkim kolorze Blu Artico.

Krótko należał do szwedzkiej legendy wyścigów – Joakima Bonniera.

Obecny właściciel od prawie 50 lat.

Zachowany silnik zgodny z numerami.

Intrygujący projekt wart pełnej renowacji i urzekający przykład jednego z najbardziej kultowych modeli Maranello.

1967 Ferrari 330 GTS by Pininfarina

Zachowany zgodny z numerami silnik i skrzynia biegów.

Uważany za jeden z 99 wyprodukowanych egzemplarzy.

Argento Metallizzato w skórze Nero Franzi.

Przyrządy w milach, elektryczne szyby i szprychowe felgi Borrani.

Wymaga kosmetycznego i mechanicznego ponownego uruchomienia.

Nigdy nie był pokazywany na zawodach; doskonały kandydat do pełnej renowacji.

1965 Ferrari 275 GTS by Pininfarina

Oryginalnie wykończony w rzadkim i przyciągającym wzrok połączeniu Giallo Solare ze skórą Nero.

19. z zaledwie 200 zbudowanych egzemplarzy 275 GTS.

Zachowuje 3,3-litrowy silnik V-12 zgodny z numerami.

Zakupiony przez Waltera Medlina w 2003 roku i oferowany po raz pierwszy od dwóch dekad.

1954 Ferrari 500 Mondial Spider Series I by Pinin Farina

Drugi zbudowany Mondial; jeden z 13 egzemplarzy oryginalnie wyposażonych w nadwozie Pinin Farina Spider.

Prowadzony w 1954 r. przez byłego kierowcę zespołu Scuderia Ferrari, Franco Cortese, znanego z pilotowania pierwszego zbudowanego Ferrari, który odniósł pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej marki.

Okres włoskiej kariery wyścigowej, w tym występy w Mille Miglia, Targa Florio i Imola Grand Prix.

Towarzyszy mu prawidłowy silnik zastępczy Mondial z zachowaną skrzynią biegów o pasujących numerach.

Udokumentowany kopiami fabrycznych arkuszy konstrukcyjnych i dokumentów homologacyjnych CSAI.

Obecny właściciel od prawie 50 lat; główny kandydat do intrygującego projektu renowacji.

1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti

Zachowuje silnik zgodny z numerami.

Specjalnie dostosowany do użytku w zawodach, z modyfikacjami wydajności w stylu GTO.

Nadwozie w stylu 330 LMB wykonane przez Williams & Pritchard.

Od 20 lat w rękach obecnego właściciela.

Intrygujący kandydat do odrestaurowania.

Unikalny przykład podkreślający potencjał osiągów platformy 250 GT.

1971 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

Oryginalnie wykończony w oszałamiającym i niezwykle rzadkim kolorze Azzurro La Plata na skórze Rosso Connolly.

Dostępny po raz pierwszy od prawie trzech dekad.

Zachowany silnik i skrzynia biegów zgodne z numerami fabrycznymi.

Jeździ na charakterystycznych dla Ferrari Daytona felgach aluminiowych Cromodora z centralną blokadą.

Sprzedawany był jako nowy przez Luigi Chinetti Motors w Greenwich, Connecticut.

Ostatnia iteracja klasycznych grand tourerów Ferrari z silnikiem V-12 z przodu.

1972 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

Samochód pokazowy Montreal Auto Salon 1972.

Zachował silnik zgodny z numerami fabrycznymi.

Dostarczony jako nowy do Kanady ze specyfikacjami rynku amerykańskiego, w tym klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i oprzyrządowaniem w milach.

Dostępny po raz pierwszy od prawie trzech dekad.

Wyposażony w system hi-fi Nakamichi i naprzemienne koła Cromodora.

Kwintesencja Ferrari V-12 grand tourer.

1968 Ferrari Dino 206 GT by Scaglietti

Silnik i skrzynia biegów zgodne z numerami fabrycznymi.

Oryginalnie wykończony w kolorze Rosso Dino z wnętrzem Marrone z wstawkami z tkaniny Panno Grigio.

Jeden z około 153 egzemplarzy wyprodukowanych z całkowicie aluminiowym nadwoziem w latach 1967-1969.

Udokumentowany właściciele od nowości; zawiera raport historyka marki Marcela Massiniego.

Doskonały kandydat do gruntownej renowacji.

Pierwszy model produkcyjny Ferrari z silnikiem umieszczonym centralnie i pierwszy napędzany jednostką V-6.

1960 Ferrari 250 GT Coupe Series II by Pinin Farina

Bardzo pożądany egzemplarz z końca produkcji, wyposażony w silnik Colombo V-12, hamulce tarczowe na czterech kołach i skrzynię biegów z nadbiegiem.

Zachowany silnik zgodny z numerami.

Oryginalnie wykończony w atrakcyjnym kolorze Grigio Conchiglia z wnętrzem w kolorze Rosso.

Doskonała okazja do odrestaurowania i debiutu ponadczasowego grand tourera Ferrari.

1972 Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina

Zachowano zgodny z numerami silnik i tylną oś.

Numer 133 z 500 wyprodukowanych egzemplarzy.

Specyfikacja amerykańska z zegarami w milach, fabryczną klimatyzacją i elektrycznie sterowanymi szybami.

Wykończony czarną skórą z czerwonymi dywanikami.

Jeździ na prawidłowych, pięcioramiennych kołach z centralną blokadą nakrętek kół.

W zestawie instrukcja obsługi, etui i zestaw narzędzi.

1966 Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina

Jeden z zaledwie 36 wyprodukowanych egzemplarzy serii II z kierownicą po prawej stronie.

Bogato wyposażony, podwójne reflektory, pięciobiegowa skrzynia.

Dostarczony jako nowy do Dar es Salaam w Tanzanii w Afryce Wschodniej.

Oryginalnie wykończony w kolorze Azzurro (niebieskim) z tapicerką skórzaną Bleu Nuvola (Cloud Blue).

Zachowany zgodny z numerami 4,0-litrowy silnik V-12 "Colombo".

Zamówiony nowy z elektrycznie sterowanymi szybami.

1976 Ferrari 308 GTB 'Vetroresina' by Scaglietti

Jeden z 712 wyprodukowanych egzemplarzy z włókna szklanego.

Zachowany zgodny z numerami silnik i skrzynia biegów.

Wykończony w klasycznym kolorze Rosso Corsa na brązowej skórze z czarnymi wstawkami.

Zakupiony przez Waltera Medlina w 1979 roku.

Przebieg 9 587 mil w momencie katalogowania.

Rzadki i bardzo pożądany wczesny model 308 GTB, który nie był wystawiany od dziesięcioleci.

1969 Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina

Dostarczony jako nowy do Werony, Włochy.

Pojedynczy właściciel od kwietnia 1979 r.

Wyposażony w dopasowany numerycznie silnik V-12 "Colombo".

Oryginalne wykończenie nadwozia Argento na beżowej skórze Connolly.

1965 Ferrari 330 GT 2+2 Series I 'Interim' by Pininfarina

Uważany za jeden ze 124 samochodów serii I "Interim".

Towarzyszy mu numerowany blok silnika.

Wyposażony w pięciobiegową skrzynię biegów, ulepszone hamulce i elektryczne szyby.

Doskonały kandydat do renowacji.

1980 Ferrari 512 BB

Charakterystyczny "Berlinetta Boxer" Ferrari, oferowany po raz pierwszy od prawie trzech dekad.

Jeden z zaledwie 929 gaźnikowych egzemplarzy wyprodukowanych w latach 1976-1981.

Wykończony w kolorze Rosso i czarnym z beżową skórzaną tapicerką.

Napędzany 5,0-litrowym, 12-cylindrowym silnikiem o fabrycznej mocy 355 KM.

Jeździ na charakterystycznych dla 512 BB felgach aluminiowych Cromodora z centralną blokadą.

1991 Ferrari Testarossa

Nieprzemijająca ikona designu uosabiająca jeden z charakterystycznych "samochodów z plakatu" Ferrari.

Silnik i skrzynia biegów zgodne z numerami fabrycznymi.

Wykończony klasycznym lakierem Rosso Corsa z beżową skórą i dywanikami Rosso.

Egzemplarz z ostatniego roku, który w chwili katalogowania ma 18 876 km przebiegu.

Dostarczony jako nowy do Shelton Sports Cars w Ft. Lauderdale na Florydzie.

Oferowany na sprzedaż po raz pierwszy od 20 lat.

Wraz z oryginalną instrukcją obsługi, naklejką na szybę i fakturą sprzedaży.

1977 Ferrari 400 Automatic