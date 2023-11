Rolls-Royce Palikota na aukcji. Samochód robi wrażenie

Rolls-Royce Palikota pojawił się na stronie poleasingowe.pl. To ultra-luksusowy model Ghost, wyprodukowany w 2018 roku. Auto zostało zakupione w 2020, zgodnie z datą pierwszej rejestracji, a od tamtego czasu przejechano nim niecałe 130 tysięcy kilometrów.

Pod maską drzemie 6,6-litrowy silnik w układzie V12, który generuje aż 570 KM. Samochód jest doskonale wyposażony, chociaż w oryginalnym zestawie narzędzi brakuje… niemal wszystkiego, poza uchem holowniczym i śrubokrętem.

Limuzyna została wystawiona na aukcję. Szczególną uwagę zwraca charakterystyczna rejestracja W7 BUH, która bezpośrednio wskazuje na właściciela auta, czyli właśnie Janusza Palikota. Polityk niejednokrotnie robił z samochodem zdjęcia. Niejednokrotnie fotografował się przy aucie także Kuba Wojewódzki.

Ile trzeba zapłacić za Rolls-Royce Janusza Palikota? Cena…

Obecnie cena samochodu wynosi niewiele poniżej miliona złotych. To kropla w morzu zaległości, z którymi zmaga się Palikot. Spółka jeszcze niedawno miała mieć aż 175 mln zł długów.

Co więcej, samochód miał być nagrodą główną w konkursie "Skarbiec Palikota", w którym biznesman zachęcał do udzielania pożyczek zadłużonej spółce. Jak widać, kampanii nie rozstrzygnięto.

Janusz Palikot: postać w polskim biznesie i polityce

Postać Janusza Palikota w świecie biznesu zaistniała jeszcze na długo przed wejściem do polityki. Już w 1990 roku Palikot stworzył firmę Ambra, a później także przedsiębiorstwo Jabłonna. Dzięki temu miał duży wpływ na produkcję znanej wszystkim koneserom polskiego alkoholu "Żołądkowej Gorzkiej", produkowanej przez spółkę Polmos Lublin. W 2006 roku, kiedy spółkę wystawiono na giełdę, sprzedał wszystkie swoje akcje. Jego majątek liczył wtedy około 330 milionów złotych.

Po wejściu do polityki w 2010 roku Janusz Palikot uzyskał około 10-procentowe poparcie. Nie był to jednak dobry ruch w biografii biznesmana-polityka. W ostatecznym rozrachunku doprowadziło to jego firmy do upadku i długów.