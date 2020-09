Koenigsegg to szwedzka firma słynąca z wytwarzania nieziemskich aut o osiągach samolotów, tyle że bez skrzydeł. Założycielem, właścicielem oraz mózgiem tej manufaktury jest Christian von Koenigsegg, potomek rodziny arystokratycznej z korzeniami w niemieckiej Szwabii.

Reklama

W świecie motoryzacji Koenigsegg jest postrzegany jako synonim megasamochodów, czyli aut o mocy przekraczającej 1 MEGAWAT i korzystających z zadziwiających innowacji technicznych. A już niebawem salon tej ekskluzywnej marki pojawi się w Polsce. Jednocześnie będzie to pierwszy tego typu punkt na mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dziennik.pl: Koenigsegg w Polsce?

Jakub Pietrzak: Tak. Pierwszy salon Koenigsegg zostanie jeszcze w tym roku uruchomiony w Katowicach, na terenie obiektu należącego do Grupy Pietrzak a obejmującego galerię i restauracje La Squadra, salon Maserati oraz Ferrari.

Skąd pomysł właśnie na szwedzką markę?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu salonów z luksusowymi sportowymi samochodami wiedzieliśmy, że to dobry rynek na markę Koenigsegg. Producenci też widzą duży potencjał, dlatego udało nam się nawiązać współpracę i uzyskać autoryzację.

Jakie modele będą oferowane w Polsce?

Aktualnie skupiamy całą swoją uwagę na czteroosobowym Mega-GT czyli Koenigsegg Gemera, której prezentacja odbywa się do 19 września w La Squadra. Gemera to pierwszy samochód, który ma osiągi super sportowych samochodów, a którym można zabrać całą rodzinę na wakacje. Firma Koenigsegg otwiera nowy segment, który na pewno znajdzie swoich fanów. Wszystkie pozostałe modele jak Jesko, Regera zostały wyprzedane i szansa na ich zakup będzie tylko możliwa na rynku wtórnym. Obrót samochodami używanymi marki Koenigsegg to także istotna działalność każdego z salonów. My występujemy w tym wypadku jako galeria, która pomaga znaleźć dom dla kolejnego konesera tych użytkowych dzieł sztuki.

Ile czasu potrwa realizacja zamówienia? Od podpisania umowy po dostawę dla klienta?

Przewidywany czas oczekiwania na samochód od momentu zamówienia samochodu to od 8 do 12 miesięcy, ale wszystko zależy od finalnej konfiguracji samochodu.

Macie już chętnych?

Tak, mamy już kilku chętnych na te samochody ale konkretne liczby wolimy zachować w tajemnicy.

Koenigsegg Gemera, czyli hybryda za 6,4 mln zł w Polsce

Reklama

Koenigsegg Gemera – najnowszy model szwedzkich inżynierów ujawniony wiosną 2020 roku – to czteroosobowa, czterosilnikowa hybryda plug-in, czyli ładowana z gniazdka.

Producent podaje, że układ spalinowo-elektyczny dwudrzwiowej piękności dostarczy łącznie 1700 KM i 3500 Nm.

Między kabiną, a tylną osią pracuje wzdłużnie ułożony 2-litrowy 3-cylindrowy spalinowy silnik spalinowy z dwoma sprężarkami. Jednostka na czystym etanolu ociąga 600 KM. Konstrukcja waży ok. 70 kg i jest tak kompaktowa, że mieści się w walizce kabinowej. Inżynierowie nazywają ją Tiny Friendly Giant, czyli Maleńki Przyjazny Olbrzym. W aucie nie ma skrzyni biegów. Między wał korbowy i napędowy wmontowano 400-konny silnik elektryczny, a przed przednim dyferencjałem jest jeszcze przetwornik momentu. Hybrydowy układ napędza przednie koła. Przy tylnej osi są dwie jednostki elektryczne – każda zapewnia po 500 KM i 1000 Nm.

Prądu do zasilania elektrycznego trio dostarcza zamknięty w tunelu i pod przednimi fotelami akumulator, który pracuje pod napięciem 800 V i ma pojemność 15 kWh. Inżynierowie zapewniają, że zestaw zapewni 50 km elektrycznego zasięgu. A całkowity zasięg hybrydy to nawet 1000 km. Osiągnięcie pierwszej setki ma trwać zaledwie 1,9 s, a prędkość maksymalna przekraczać 400 km/h.

Koenigsegg zapowiada, że stworzy 300 egz. modelu Gemera. Cena pozostaje tajemnicą, ale szacuje się ją na poziomie 1,7-1,9 mln dolarów (od 6,4 mln zł do ponad 7,1 mln zł).