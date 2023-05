Reklama

Bugatti wybrało Katowice! Pierwszy w Polsce salon tej ekskluzywnej marki powstał w śląskim zagłębiu luksusu Grupy Pietrzak obok Ferrari, Maserati i Koenigsegga przy ul. Bocheńskiego 109. Jednocześnie to pierwszy tego typu obiekt na mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Wcześniej, jeśli ktoś chciał sprawić sobie Bugatti, to najbliżej miał do Niemiec czy Austrii. Teraz będzie łatwiej…

Reklama

Bugatti w Polsce, pierwszy salon w Katowicach

Pierwszą perłą, którą już można podziwiać w Katowicach jest roadster Bugatti W16 Mistral. Auto specjalnie na premierą w Polsce sprowadzono wprost z konkursu elegancji nad włoskim jeziorem Como (Concorso d'Eleganza Villa d'Este). Cóż to za samochód?

Nazwa Mistral wzięła się od porywistego wiatru wiejącego w południowej Francji. Jednak inżynierowie Bugatti zrobili wszystko, by ich dzieło było szybsze od żywiołu. Sercem tego niesamowitego auta jest słynny silnik W16 stosowany od czasów Veyrona, którym w 2005 roku przywrócono Bugatti do żywych.

Bugatti W16 Mistral i obłędna premiera w Polsce

Spalinowa bestia w najnowszej wersji została przeszczepiona z modelu Chiron. Ośmiolitrowa pojemność 16 cylindrów w układzie "W" jest dotleniana przez cztery turbosprężarki. W efekcie Mistral produkuje 1600 KM mocy i 1600 Nm momentu obrotowego. Ta szalona konstrukcja zapewnia nieziemskie osiągi. Przejście w tryb Top Speed (z ang. maksymalna prędkość) pozwala rozpędzić auto do 420 km/h! Obłęd!

Równie obłędne jest ręcznie wykonane wnętrze, a w nim mały skarb. Z tyłu drążka zmiany biegów ukryta jest bursztynowa wkładka z małą figurką tańczącego słonia w środku. To uhonorowanie brata Ettore Bugatti – Rembrandta Bugattiego, który był rzeźbiarzem i tworzył rzeźby zwierząt, w tym właśnie tańczącego słonia.

Ile kosztuje Bugatti W16 Mistral? To samochód za fortunę

Bugatti W16 Mistral kosztuje 5 mln euro bez podatku (6,15 mln euro po doliczeniu 23 proc. VAT; niemal 28 mln zł!). Wszystkie z zaplanowanych 99 sztuk tego auta już sprzedano, a że silnik zamontowany w tym modelu kończy erę 16-cylindrowych jednostek w drogowych Bugatti, to oznacza niebotyczne ceny na rynku kolekcjonerskim. Czysta inwestycja! Ale jak to się stało, że Bugatti zdecydowało się na Polskę?

Szef Bugatti w Polsce: Popyt stale rośnie, sprostamy temu zapotrzebowaniu

- Grupa Pietrzak działa w branży motoryzacyjnej od ponad 25 lat, a z wiodącymi luksusowymi markami motoryzacyjnymi od ponad dekady – powiedział dziennik.pl Jakub Pietrzak, prezes rodzinnej firmy dilerskiej ze stolicy Górnego Śląska. – Jesteśmy dumni, że nowy salon Bugatti będzie zlokalizowany w Katowicach. Ponieważ popyt na produkty Bugatti w regionie stale rośnie, jesteśmy gotowi sprostać temu zapotrzebowaniu i cieszymy się, że możemy dołączyć do ekskluzywnej sieci partnerów marki na całym świecie. Obsługa klienta w katowickim salonie będzie odzwierciedlać najwyższy standard, z którego słynie Bugatti – podkreślił.

Bugatti W16 Mistral na polskich drogach?

Jako oficjalny diler firma ze Katowic planuje sprzedaż nie tylko nowych, ale i używanych samochodów Bugatti. Nieoficjalnie wiadomo, że w Polsce będzie można spotkać kilka sztuk Bugatti Chiron w topowych odmianach Pur Sport (stworzony do jazdy torowej, moc 1500 KM, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,3 s, 0-200 km/h w 5,5 s, mniej niż 12 s trwa sprint do 300 km/h) i Super Sport (1600 KM, do 200 km/h w 5,8 s, 300 km/h w 12,1 s, prędkość maksymalna 440 km/h). Na drogi wyjedzie także Bugatti W16 Mistral i to ponoć więcej niż jeden…