Policja w piątek 11 września rusza z pierwszą po wakacjach ogólnopolską akcją pod kryptonimem "Prędkość". Jak usłyszeliśmy w KGP, nadrzędnym celem działań będzie zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Niemniej jednak policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Reklama

– W nadchodzący weekend należy spodziewać się patroli "drogówki" zarówno na terenie miast jak i poza obszarem zabudowanym. Policjanci będą poza standardowymi działaniami zwracać szczególną uwagę na prędkość poruszających się pojazdów. Ta statystyka w stosunku do zeszłorocznych danych bowiem jest znacznie wyższa niż w roku ubiegłym – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjanci będą prowadzić pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. A szczególną rolę powierzono funkcjonariuszom z zespołów SPEED, których głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Na łowy wyjadą nieoznakowane BMW w wideorejestratorami i najnowsze oznakowane Skody Superb wyposażone w kamery nagrywające kierowców jadących przed i za radiowozem. Stąd kara może spaść nie tylko za zbyt dużą prędkość, ale też za niedozwolone korzystanie z telefonu komórkowego czy jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Nie zabraknie też patroli stacjonarnych z ręcznymi laserowymi miernikami.

Kierowcy lawinowo tracą prawo jazdy

Mundurowi przypominają, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

Co ciekawe, zwykle podczas policyjnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień. Jak usłyszeliśmy w KGP od początku 2020 roku do 10 września prawo jazdy za tzw. 50+ straciło już 45 833 osoby. To ponad 12 tys. więcej (35 proc.) niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Brak maseczki? Mandat 500 zł

Przedstawiciel KGP przypomniał, że oprócz przestrzegania przepisów drogowych dodatkowo należy pamiętać o stosowaniu się do ograniczeń w związku z COVID-19.

– Kiedy już dojdzie do kontroli, policjant może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii, w tym używania maseczek – zapowiedział Opas.

Podróżujący autem muszą też pamiętać, że przypadku kontroli drogowej przy legitymowaniu dla ustalenia tożsamości funkcjonariusz może żądać odkrycia ust i nosa. Dodatkowo maseczka okaże się niezbędna w sytuacjach awaryjnych. Do takich można zaliczyć korzystanie z pomocy drogowej, kiedy trzeba z kierowcą lawety w jednej kabinie pojechać do warsztatu. Również tankownie i płacenia za paliwo na stacji także wymaga założenia maseczki. Przecież nigdy nie wiadomo, czy nagle za plecami nie pojawi się policjant…

Za niestosowanie się do nakazu grozi grzywna w wysokości do 500 zł. A poza tym istnieje ryzyko kary administracyjnej – od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

– W myśl zasady – chronię siebie i innych, warto przypomnieć zapominalskim, że w zamkniętych miejscach publicznych, w środkach transportu zbiorowego, w taksówkach oraz samochodach obowiązuje nakaz zakrywania nosa oraz ust – powiedział dziennik.pl Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. – W przypadku samochodów zasada ta dotyczy osób, które nie zamieszkują razem, np. podczas podwożenia kolegi lub koleżanki z pracy. Jeśli zaś podróżujemy sami bądź z bliskimi, z którymi wspólnie mieszkamy lub z dzieckiem do lat 4, wówczas nie ma obowiązku zasłaniania twarzy. Odstępstwo dotyczy również osób, których stan zdrowia na to nie pozwala – wyjaśnił.

Reklama

Dobry początek roku szkolnego

– Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wrócili do szkół. Po długiej przerwie, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych i metropoliach znacznie się zwiększył. Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających – powiedział Opas z KGP.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mundurowi kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie niedopatrzenia lub o uzupełnienie oznakowania. Takich przypadków było niemal 1,5 tys.

– Wstępne dane za pierwsze dni września na drogach są optymistyczne – podkreślił policjant i wskazał, że od 1 do 9 września doszło do znacznie mniejszej liczby wypadków niż w 2019 roku. Zanotowano 694 zdarzeń wobec 861 rok wcześniej. Zmniejszyła się też liczba ofiar 55 (94) i rannych 795 (1066) oraz liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców 2489 (2537).