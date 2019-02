23 miasta i 117 niebezpiecznych miejsc. Jak powstał raport opisujący najbardziej kolizyjne ulice, skrzyżowania czy ronda?

– Bazując na częstotliwości występowania wypadków drogowych, stworzyliśmy listę najbardziej niebezpiecznych miejsc w polskich aglomeracjach. System Yanosik umożliwia wysyłanie i odbieranie różnego rodzaju ostrzeżeń przez kierowców, w tym również zgłoszeń o kolizjach. Autentyczność zgłoszeń jest weryfikowana przez samych kierowców, którzy przejeżdżając przez dane miejsce, mogą zatwierdzić lub odwołać dodany wcześniej komunikat – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, Yanosik – Dzięki temu mogliśmy określić lokalizacje, w których najczęściej dochodzi do wypadków – dodała.

Gdzie w takim razie kierowcy powinni szczególnie mieć się na baczności? Oto spis w kolejności alfabetycznej…

Białystok

310 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało 5 miejsc znajdujących się na terenie Białegostoku.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa podlaskiego w 2017 r. doszło do ponad 690 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 800 osób, a 114 zginęły. Warto więc zwrócić uwagę na to, w jakich miejscach zachować szczególną ostrożność.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Białegostoku.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Białymstoku / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu jest węzeł drogowy łączący ul. gen. Stanisława Maczka i al. Tysiąclecia Państwa Polskiego. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tu 90 kolizji.

Miejsce 2

Do 59 niebezpiecznych zdarzeń doszło z kolei na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika i ul. Składowej.

Miejsce 3

Niewiele mniej kolizji miało miejsce na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondzie Witolda Antonowicza. Zgłoszono 57 takich zdarzeń.

Miejsce 4

Tuż za podium, znalazło się kolejne rondo – Ronalda Regana. Użytkownicy systemu odnotowali 53 wypadki.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka rondo Polskiego Czerwonego Krzyża. Doszło do 51 kolizji.

Bydgoszcz

Ponad 480 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało 5 miejsc znajdujących się na terenie Bydgoszczy.

Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. doszło do 949 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1080 osób, a 151 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Bydgoszczy.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Bydgoszczy / Yanosik

Miejsce 1

Niechlubne podium należy do skrzyżowań o ruchu okrężnym. Do największej liczby wypadków doszło na rondzie Jagiellonów. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 115 kolizji.

Miejsce 2

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na rondzie generała Stanisława Maczka. Doszło do 107 wypadków.

Miejsce 3

Kolejnym niebezpiecznym skrzyżowaniem okazało się rondo Grunwaldzkie. Zgłoszono 92 kolizje.

Miejsce 4

Tuż za podium, ale z niewiele mniejszą liczbą kolizji znalazło się skrzyżowanie ul. Kamiennej oraz alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Użytkownicy systemu odnotowali 91 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka rondo Fordońskie. Na tym skrzyżowaniu do 78 kolizji.

Gorzów Wielkopolski

Ponad 116 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa lubuskiego w 2017 r. doszło do ponad 680 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 850 osób, a 84 zginęły.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Gorzowa Wielkopolskiego.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Gorzowie Wielkopolskim / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu jest węzeł Gorzów Wielkopolski Południe. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili 28 kolizji.

Miejsce 2

Do 27 niebezpiecznych zdarzeń doszło z kolei na rondzie kard. Stefana Wyszyńskiego.

Miejsce 3

Niewiele mniej kolizji miało miejsce na innym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondzie Górczyńskim. Zgłoszono 24 takich zdarzeń.

Miejsce 4

Tuż za podium znalazło się kolejne rondo – Marcina Kasprzaka. Użytkownicy systemu odnotowali 20 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka rondo Gdańskie. Doszło do 17 kolizji.

Kielce

Niemal 240 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało 5 miejsc znajdujących się na terenie Kielc.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 r. doszło do ponad 1,2 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1,5 tys. osób, a 115 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Kielc.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Kielcach / Yanosik

Miejsce 1

W tym niechlubnym rankingu zdecydowanie przoduje węzeł drogowy łączący ul Świętokrzyską i al. Solidarności. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 63 kolizje.

Miejsce 2

Na drugim miejscu z kolei znalazł się węzeł drogowy ulic: Krakowskiej i Armii Krajowej. Doszło do 55 wypadków.

Miejsce 3

Niebezpieczne okazało się skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. Klonowej. Zgłoszono 42 kolizje.

Miejsce 4

Niewiele mniej wypadków miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Jesionowej z ul. Zagańską. Użytkownicy systemu Yanosik odnotowali tu 41 niebezpiecznych zdarzeń.

Miejsce 5

Zestawienie "czarnych punktów" na mapie Kielc zamyka skrzyżowanie ul. Tarnowskiej, ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. Seminaryjskiej. W tym miejscu doszło do 39 kolizji.

Kraków

Ponad 532 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Krakowa.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa małopolskiego w 2017 r. doszło do 3,6 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 4,3 tys. osób, a 194 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Krakowa.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Krakowie / Yanosik

Miejsce 1

Niekwestionowanym liderem niechlubnego rankingu jest Węzeł Kraków Południe. Do największej liczby wypadków doszło na autostradzie A4 i ul. Zakopiańskiej. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 167 kolizji.

Miejsce 2

Do 98 niebezpiecznych zdarzeń doszło na węźle łączącym ul. Powstańców Wielkopolskich i estakadę im. Obrońców Lwowa.

Miejsce 3

Niewiele mniej kolizji miało miejsce na węźle łączącym al. Powstańców Śląskich i ul. Generała Henryka Kamieńskiego. Zgłoszono 95 takich zdarzeń.

Miejsce 4

Tuż za podium, znalazło się skrzyżowanie al. 29 listopada, ul. Lubańskiej i ul. Opolskiej wraz z estakadą gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Użytkownicy systemu odnotowali 89 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka węzeł Kraków Przewóz, gdzie łączą się takie drogi jak: S7, Trakt Papieski i ul. Tadeusza Śliwiaka. Doszło do 83 kolizji.

Lublin

Niemal 530 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Lublina.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa lubelskiego w 2017 r. doszło do ponad 1,2 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1,4 tys. osób, a 157 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Lublina.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Lublinie / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu okazało się rondo im. Romana Dmowskiego. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 161 kolizji.

Miejsce 2

Dużo takich zdarzeń miało miejsce również na innym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondzie pilota Eugeniusza Kasprzaka. Doszło do 114 wypadków.

Miejsce 3

Kolejne miejsce na „podium” należy do Ronda płk. Ryszarda J. Kuklińskiego. Zgłoszono 102 kolizje.

Miejsce 4

Kolejne miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność to Rondo Narodowych Sił Zbrojnych. Użytkownicy systemu odnotowali 86 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka węzeł drogowy łączący ul. Mełgiewską i al. Tysiąclecia. W tej lokalizacji doszło do 66 wypadków.

Łódź

Ponad 420 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Łodzi.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa łódzkiego w 2017 r. doszło do ponad 3,7 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 4,7 tys. osób, a 219 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Łodzi.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Łodzi / Yanosik

Miejsce 1

W tym niechlubnym rankingu zdecydowanie przoduje skrzyżowanie al. Adama Mickiewicza z al. Włókniarzy. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 113 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu z kolei znalazło się skrzyżowanie o ruchu okrężnym – Rondo Wojciecha Korfantego. Doszło tutaj do 89 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Kopcińskiego z al. marsz. Józefa Piłsudskiego. Zgłoszono 87 kolizji.

Miejsce 4

Niebezpieczne okazało się również skrzyżowanie al. Adama Mickiewicza z ul. Stefana Żeromskiego. Użytkownicy systemu Yanosik odnotowali tu 73 kolizje.

Miejsce 5

Zestawienie "czarnych punktów" na mapie Łodzi zamyka skrzyżowanie al. Władysława Bartoszewskiego z ul. Rzgowską. Na tym rondzie doszło do 61 kolizji.

Olsztyn

Niemal 200 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Olsztyna.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r. doszło do ponad 1,4 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1,7 tys. osób, a 118 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Olsztyna.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Olsztynie / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego podium okazało się skrzyżowanie ul. Juliana Tuwima z al. gen. W. Sikorskiego. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 60 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu również znalazło się skrzyżowanie, tym razem ul. W. Pstrowskiego z ul. Obiegową. Doszło tutaj do 41 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym - rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zgłoszono 39 kolizji.

Miejsce 4

Kolejne miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność to skrzyżowanie ul. Sielskiej z al. R. Schumana. Użytkownicy systemu odnotowali 25 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka plac Inwalidów Wojennych. Na tym rondzie doszło do 22 kolizji.

Opole

Niemal 140 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 6 opolskich lokalizacji.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa opolskiego w 2017 r. doszło do ponad 700 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 840 osób, a 78 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Opola.

6 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Opolu / Yanosik

Miejsce 1

Najbardziej niebezpieczne okazało się skrzyżowanie ul. Nysy Łużyckiej i ul. Luboszyckiej. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 36 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu znalazło się skrzyżowanie ul. Nysy Łużyckiej z ul. Książąt Opolskich. Doszło tutaj do 28 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Nysy Łużyckiej z ul. Wrocławską. Zgłoszono 26 kolizji.

Miejsce 4

Czwarte miejsce w rankingu zajęły ex aequo dwie lokalizacje. Zarówno na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich i ul. Luboszyckiej, jak i na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Niemodlińskiej użytkownicy systemu odnotowali po 18 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka skrzyżowanie ul. Plebiscytowej i ul. Ozimskiej. Doszło tutaj do 13 kolizji.

Poznań

Ponad 520 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Poznania.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa wielkopolskiego w 2017 r. doszło do ponad 3100 wypadków, w wyniku których rannych zostało niemal 3600 osób, a 294 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Poznania.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Poznaniu / Yanosik

Miejsce 1

Niechlubne podium należy do skrzyżowań o ruchu okrężnym. Do największej liczby wypadków doszło na rondzie Śródka. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 151 kolizji.

Miejsce 2

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na rondzie Rataje. Doszło do 142 wypadków.

Miejsce 3

Kolejnym niebezpiecznym skrzyżowaniem okazało się rondo Starołęka. Zgłoszono 91 kolizji.

Miejsce 4

Tuż za podium znalazło się kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym: rondo Kaponiera. Użytkownicy systemu odnotowali 70 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka skrzyżowanie ulic Świętego Wawrzyńca oraz Niestachowskiej. W tym miejscu doszło do 66 kolizji w skali całego 2018 r.

Rzeszów

Ponad 370 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. doszło do ponad 1,7 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 2 tys. osób, a 124 zginęły.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Rzeszowa.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Rzeszowie / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu okazało się rondo Pobitno. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 108 kolizji.

Miejsce 2

Dużo takich zdarzeń miało miejsce również na innym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondzie im. Jacka Kuronia. Doszło tutaj do 83 zdarzeń.

Miejsce 3

Kolejne miejsce na podium należy do skrzyżowania al. Armii Krajowej i al. Gen. Władysława Sikorskiego. Zgłoszono tutaj 74 kolizje.

Miejsce 4

Kolejne miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność jest skrzyżowanie ul. Krakowskiej i al. Wincentego Witosa. Użytkownicy systemu odnotowali 54 zdarzenia.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka rondo Romana Dmowskiego. W tej lokalizacji doszło do 53 zdarzeń.

Szczecin

Ponad 280 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Szczecina.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2017 r. doszło do ponad 1,2 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1,4 tys. osób, a 120 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Szczecina.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Szczecinie / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu okazało się skrzyżowanie placu Tadeusza Kościuszki z al. Piastów. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 79 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu również znalazło się skrzyżowanie, tym razem ul. Andrzeja Struga i ul. Gryfińskiej. Doszło tutaj do 56 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – Rondzie Uniwersyteckim. Zgłoszono 53 kolizje.

Miejsce 4

Kolejne miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność to Węzeł ul. Gdańska, Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby. Użytkownicy systemu odnotowali 52 wypadki.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka plac Żołnierza Polskiego. W tej lokalizacji doszło do 43 kolizji.

Śląsk

Ponad 520 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało zaledwie 20 miejsc znajdujących się na terenie Śląska.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa śląskiego w 2017 r. doszło do ponad 3,5 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało powyżej 1,5 tys. osób, a 246 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Śląska:

Katowice

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Katowicach / Yanosik

Miejsce 1

W Katowicach na pierwszy plan kolizyjnego rankingu wysuwa się węzeł Roździeńskiego. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 217 kolizji.

Miejsce 2

Niebezpiecznie jest także na węźle drogowym Mikołowska łączącym al. Górnośląską z ul. Mikołowską. Doszło tutaj do 132 wypadków.

Miejsce 3

Kolejnym kolizyjnym miejscem okazało się skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Stęślickiego i ul. Grundmana. Zgłoszono tutaj 125 kolizji.

Miejsce 4

Tuż za podium znalazło się skrzyżowanie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Ściegiennego oraz ul. Żelaznej. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 108 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc Katowic zamyka rondo Ziętka. W tym miejscu doszło do 92 kolizji w skali całego 2018 r.

Łącznie w Katowicach odnotowano 674 kolizje w zaledwie 5 lokalizacjach.

Sosnowiec

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Sosnowcu / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu w Sosnowcu okazał się węzeł drogowy łączący drogę krajową nr 86, ul. Będzińską i ul. Czeladzką. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 73 kolizje.

Miejsce 2

Wiele takich zdarzeń miało miejsce również na innym węźle drogowym łączącym al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Będzińską. Doszło tutaj do 57 wypadków.

Miejsce 3

Kolejne miejsce na niechlubnym „podium” należy do kolejnego węzła drogowego: Wschodniej Obwodnicy GOP oraz ul. Teofila Lenartowicza. Zgłoszono tutaj 54 kolizje.

Miejsce 4

Innym miejscem, na którym należy zachować szczególną ostrożność jest węzeł drogowy łączący drogę ekspresową S86 i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 52 wypadki.

Miejsce 5Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka węzeł: al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. 3 Maja. W tej lokalizacji doszło do 51 kolizji.

Powyższe miejsca zebrały łącznie 287 kolizji.

Gliwice

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Gliwicach / Yanosik

Miejsce 1

W Gliwicach najbardziej kolizyjnym miejscem okazał się węzeł drogowy łączący autostrady: A1 i A4. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 82 kolizje.

Miejsce 2

Na drugim miejscu węzeł łączący Drogową Trasę Średnicową i al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego. Doszło tutaj do 71 wypadków.

Miejsce 3Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na kolejnym węźle łączącym autostradę A1 oraz Drogową Trasę Średnicową. Zgłoszono tutaj 61 kolizji.

Miejsce 4

Kolejnym miejscem na mapie Gliwic, w którym należy zachować szczególną ostrożność jest węzeł Bojków – Gliwice (A4 i ul. Rybnicka). Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 52 wypadki.

Miejsce 5

Na piątym miejscy znalazł się z kolei węzeł, gdzie łączy się Drogowa Trasa Średnicowa i ul. Jana Śliwki. W tym miejscu doszło do 32 kolizji.

Łącznie 5 najbardziej kolizyjnych punktów zebrało 298 kolizji w skali całego 2018 r.

Zabrze

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Zabrzu / Yanosik

Miejsce 1

W Zabrzu najbardziej niebezpieczne okazało się skrzyżowanie o ruchu okrężnym: rondo Sybiraków. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj 38 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu znalazł się węzeł drogowy łączący al. św. Jana Pawła II i ul. Józefa Rymera. Doszło tutaj do 36 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i ul. Mikulczyckiej. Zgłoszono tutaj 33 kolizje.

Miejsce 4

Niebezpieczny okazał się również Węzeł Zabrze Południe, w którym spotykają się drogi tj. autostrada A4, ul. Ignacego Paderewskiego. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 29 kolizji.

Miejsce 5

Ostatnie miejsce w zabrzańskim rankingi miejsc najbardziej kolizyjnych zajął węzeł drogowy łączący al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i al. Wojciecha Korfantego. Doszło tutaj do 22 kolizji.

Na terenie Zabrza w 5 miejscach odnotowano łącznie 158 wypadków.

Częstochowa

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Częstochowie / Yanosik

Miejsce 1

Niekwestionowanym liderem w Częstochowie jest skrzyżowanie al. Wojska Polskiego i ul. Legionów. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 109 kolizji.

Miejsce 2

Do 72 niebezpiecznych zdarzeń doszło na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Krakowskiej.

Miejsce 3

Na kolejnym miejscu znalazł się węzeł drogowy łączący al. Wojska Polskiego, ul. Kornela Makuszyńkiego. Zgłoszono tutaj 53 kolizje.

Miejsce 4

Niewiele mniej wypadków odnotowano w miejscu, gdzie łączą się al. Jana Pawła II oraz al. Armii Krajowej. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 52 wypadki.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc w Częstochowie zamyka skrzyżowanie al. Wojska Polskiego i ul. Połanieckiej. Doszło tutaj do 42 kolizji.

Toruń

Niemal 280 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Torunia.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. doszło do ponad 949 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 1080 osób, a 151 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Torunia.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Toruniu / Yanosik

Miejsce 1

W tym niechlubnym rankingu zdecydowanie przoduje rondo na placu Profesora Alfonsa Hoffmana. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 89 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu z kolei znalazł się plac Armii Krajowej (wiadukt kolejowy). Doszło do 59 wypadków.

Miejsce 3

Niebezpieczne okazało się również skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo Niepodległości. Zgłoszono 46 kolizji.

Miejsce 4

Niewiele mniej wypadków miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z Szosą Okrężną. Użytkownicy systemu Yanosik odnotowali tu 45 niebezpiecznych zdarzeń.

Miejsce 5

Zestawienie "czarnych punktów" na mapie Torunia zamyka skrzyżowanie ul. Grudziądzkiej z Trasą im. Władysława Raczkiewicza. Na tym rondzie doszło do 39 kolizji.

Trójmiasto

Ponad 440 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 5 punktów znajdujących się na terenie Trójmiasta.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa pomorskiego w 2017 r. doszło do ponad 2,6 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 3,2 tys. osób, a 134 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Trójmiasta.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Trójmieście / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego podium okazał się węzeł Lotnisko w Gdańsku (Obwodnica Trójmiasta, ul. J. Słowackiego). W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 187 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu znalazł się z kolei węzeł Unii Europejskiej w Gdańsku. Doszło do 78 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na skrzyżowaniu ul. Morskiej i Obwodnicy Trójmiasta w Gdyni. Zgłoszono 74 kolizje.

Miejsce 4

Niebezpieczne okazało się również skrzyżowanie ul. Łostowickiej z al. Armii Krajowej w Gdańsku. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 61 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo Ofiar Katynia w Gdańsku. Na tym rondzie doszło do 43 kolizji.

Warszawa

Niemal 2230 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 10 warszawskich lokalizacji.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa mazowieckiego w 2017 r. doszło do ponad 4 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 4,7 tys. osób, a 464 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Warszawy.

10 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Warszawie / Yanosik

Miejsce 1

Najbardziej niebezpieczny okazał się węzeł drogowy łączący al. Armii Krajowej i ul. Wybrzeże Gdyńskie. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili aż 280 kolizji.

Miejsce 2

Na drugim miejscu znalazł się węzeł drogowy łączący al. Armii Krajowej z ul. Juliusza Słowackiego. Doszło do 260 wypadków.

Miejsce 3

Niewiele mniej niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na węźle łączącym ul. Toruńską i ul. Modlińską. Zgłoszono 259 kolizji.

Miejsce 4

Niebezpieczne okazało się również skrzyżowanie o ruchu okrężnym – Rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Użytkownicy systemu odnotowali 253 zdarzenia.

Miejsce 5

Kolejne miejsce w rankingu należy do Ronda Zesłańców Syberyjskich. Doszło tutaj do 228 kolizji.

Miejsca 6 do 10

211 wypadków odnotowano na węźle łączącym Most Łazienkowski i ul. Solec. Niewiele mniej, bo 210, zgłoszono na węźle: Most Łazienkowski i Wał Miedzeszyński. Z kolei w miejscu styku ul. Toruńska i ul. Marywilskiej doszło do 182 wypadków. Niebezpieczne jest również skrzyżowanie ul. Jana III Sobieskiego z al. Wincentego Witosa. Niechlubny ranking zamyka skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ul. Władysława Broniewskiego – zgłoszono tu 169 kolizji.

Wrocław

Niemal 164 kolizji w skali całego 2018 roku - takie żniwo zebrało zaledwie 6 miejsc znajdujących się na terenie Wrocławia.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r. doszło do ponad 2,1 tys. wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 2,7 tys. osób, a 219 zginęło.

Eksperci systemu Yanosik przyjrzeli się obszarowi Wrocławia.

6 najbardziej niebezpiecznych miejsc we Wrocławiu / Yanosik

Miejsce 1

Miejscem, w którym dochodzi do największej liczby wypadków okazał się plac Społeczny wraz z placem Powstańców Warszawy. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj aż 45 kolizji.

Miejsce 2

Niewiele mniej takich zdarzeń miało miejsce na Węźle Wrocław Lotnisko (ul. Graniczna). Doszło tutaj do 41 wypadków.

Miejsce 3

Kolejne miejsce na „podium” należy do skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Wyszyńskiego. Zgłoszono tutaj 24 kolizje.

Miejsce 4

Kolejne miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność to skrzyżowanie ul. Milenijnej i ul. Popowickiej. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 22 wypadki.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamykają ex aequo skrzyżowanie ul. Bolesława Krzywoustego i al. Aleksandra Brucknera oraz estakada Gądowianka i ul. Strzegomska. W obu lokalizacjach doszło do 16 wypadków.

Zielona Góra

Ponad 100 kolizji - takie żniwo w skali całego 2018 roku zebrało zaledwie 5 miejsc znajdujących się na terenie Zielonej Góry.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji na terenie województwa lubuskiego w 2017 r. doszło do ponad 680 wypadków, w wyniku których rannych zostało ponad 850 osób, a 84 zginęły.

Eksperci systemu Yanosik wzięli pod lupę obszar Zielonej Góry.

5 najbardziej niebezpiecznych miejsc w Zielonej Górze / Yanosik

Miejsce 1

Liderem niechlubnego rankingu jest rondo Rady Europy. W 2018 roku użytkownicy systemu Yanosik zgłosili tutaj 29 kolizji.

Miejsce 2

Do 21 niebezpiecznych zdarzeń doszło z kolei na rondzie Ireny Sendlerowej.

Miejsce 3

Niewiele mniej kolizji miało miejsce na innym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – rondzie Stefana Batorego. Zgłoszono tutaj 20 takich zdarzeń.

Miejsce 4

Tuż za podium, znalazło się kolejne rondo – Piastów Śląskich. Użytkownicy systemu odnotowali tutaj 16 wypadków.

Miejsce 5

Zestawienie najbardziej niebezpiecznych miejsc zamyka rondo Polskiego Czerwonego Krzyża. Doszło tutaj do 15 kolizji.