Aluminiowe bloki nowych silników stoją równo ułożone na paletach ustawionych nad sobą. Do jednej z nich bezszelestnie podjeżdża… autonomiczny wózek i bez udziału człowieka dźwiga jedną z załadowanych palet. Cofa, skręca, rusza przed siebie, nie narzeka na ciężar, sam transportuje ładunek na początek nowej linii produkcyjnej…

– Fabryka silników w Tychach jest pierwszym zakładem Opla, w którym mamy takie urządzenia – mówi dziennik.pl Jacek Cebula, kierownik produkcji odpowiedzialny za wdrożenie projektu produkcji. – Inteligentny wózek wyposażony w radar komunikuje się w czasie rzeczywistym ze specjalnymi czujnikami rozmieszczonymi na hali i stąd wie, która półka jest już pusta lub które elementy ma bezpiecznie i bezkolizyjnie dostarczyć do produkcji. A tu pracownicy wymieniają baterie na naładowane w dwóch kolejnych wózkach – dodaje.

Produkcja seryjna rusza w połowie stycznia

Koncern PSA, do którego należy Opel zdecydował wiosną 2018 roku, że śląski zakład zajmie się produkcją 3-cylindrowego silnika benzynowego 1.2 Turbo PureTech. Teraz nowa inwestycja finiszuje, a zakład szykuje się do pracy na pełnych obrotach…

– Po czterech latach postoju fabryka w Tychach wraca do gry. Pierwsze egzemplarze nowej jednostki już wyprodukowaliśmy. Łącznie do końca 2018 roku wyprodukujemy około 1400 sztuk w tzw. pre-serii, część z nich trafi do samochodów testowych koncernu – zapowiada Andrzej Korpak, dyrektor Opel Manufacturing Poland.

Roczna produkcja w 2019 r. ma wynieść ok. 230 tys. egzemplarzy. Osiągniecie docelowej zdolności 460 tys. silników zależy od potrzeb rynku – tyski zakład osiągnie ją już w 2020 r. Stopniowo wzrośnie też udział w produkcji polskich dostawców podzespołów .

Silnik 1.2 PureTech / Opel

– Dzięki temu, że Opel stał się częścią Grupy PSA i dzięki wdrożeniu programu restrukturyzacji Pace! zyskaliśmy najlepszy francuski silnik, który cztery razy z rzędu zdobywał tytuł "Engine of the Year" w swojej kategorii – mówi Korpak.

Jego zdaniem zakład nie musi martwić się o przyszłość, bo zapotrzebowanie na silniki benzynowe jest ogromne.

– To jednostka na nowe czasy, o małej pojemności i dobrych parametrach emisji CO 2 , co powoduje, że respektowane będą wszystkie limity emisji, czekające nas w przyszłości – twierdzi dyrektor Opel Manufacturing Poland.

Łącznie w tyskim zakładzie po starcie produkcji 17 stycznia 2019 roku będzie powstawać 16 różnych typów trzycylindrowych silników benzynowych dostosowanych do współpracy z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów.

Bloki silnika 1.2 PureTech / dziennik.pl

Dziś silnik 1.2 PureTech jest montowany w crossoverach Opla, czyli modelu Crossland X i Grandland X oraz w ostatnio debiutującej rodzinie użytkowych modeli Combo. Jednostka napędza też auta z logo Peugeot, Citroen i DS. Należy też przypuszczać, że w 2019 roku trafi również do Corsy nowej generacji opartej na platformie opracowanej wspólnie z inżynierami PSA.

Z dokładnością cieńszą od włosa

– Modernizacja zakładu jednostek napędowych w Tychach oznacza instalację nowoczesnego parku maszynowego i pełną automatyzację procesu, którą można zdefiniować mianem technologicznego greenfieldu – ocenia Arkadiusz Suliga, dyrektor tyskiej fabryki. – Najnowsze maszyny i urządzenia wspierają proces produkcji na wszystkich liniach: głowicy, bloku silnika i wału korbowego, a także na finalnym odcinku procesu, czyli linii głównej – wyjaśnia.

Oprócz Centralnej Izby Pomiarowej, parametry obrabianych elementów kontrolują również operatorzy w Izbach Pomiarowych Liniowych, w trakcie bardzo dokładnych operacji sprawdzających, trwających do kilkudziesięciu minut / dziennik.pl

Na każdym etapie prowadzone są wielopoziomowe systemy kontroli pomiarów i jakości, przeprowadzane m.in. w Centralnej Izbie Pomiarowej. Dodatkowo maszyny pomiarowe współpracują ze sobą przekazując wymiary sczytywane na bieżąco z obrabianego elementu, co umożliwia precyzyjne ustawienie do wykonania kolejnej operacji. Część z nich wykorzystuje mikrokamery umożliwiające precyzyjną oceną jakość wykonania danego elementu.

Do urządzeń istotnych w procesie zapewniania jakości należy m.in. maszyna do operacji honowania oraz gradownica. Pierwsza umożliwia uzyskanie perfekcyjnej gładzi cylindra oraz jej odpowiedniego wykończenia w formie mikro spirali. Gradziarka za pomocą specjalnych głowic likwiduje wszelkie nierówności na powierzchni każdego z obrabianych elementów.

Wał korbowy silnika 1.2 PureTech / dziennik.pl

– Technologia obróbki poszczególnych elementów silnika bazuje na precyzyjnych operacjach, prowadzonych z dokładnością do kilku mikronów, wykonywanych m.in. przez jedno i dwuwrzecionowe obrabiarki sterowane numerycznie. Dla porównania np. średnica ludzkiego włosa ma 150 mikronów – wyjaśnia Jacek Cebula odpowiedzialny za produkcję.

Wyprodukowanie jednego silnika 1.2 PureTech trwa ok. 1,5 godziny.

– W celu sprawdzenia jakości nowe jednostki przechodzą 20-godzinne tzw. hot-testy pod obciążeniem w specjalnej komorze – mówi Arkadiusz Suliga, dyrektor fabryki. A czas próby odpowiada dystansowi kilkuset tysięcy kilometrów. Jak usłyszeliśmy żaden kierowca nie jest w stanie wymyślić tortur serwowanych na hamowni przez specjalistów zakładu w Tychach.

Narzędzia do obróbki wału korbowego / dziennik.pl

Tychy dadzą pracę

Aktualnie zakład zatrudnia ok. 550 ludzi pracujących na dwie zmiany. Wzrost liczby etatów i uruchomienie trzeciej zmiany w 2019 roku Opel Manufacturing Poland uzależnia od zapotrzebowania na nowy silnik. Docelowo zajęcie przy produkcji miałoby znaleźć ok. 800 ludzi.

Przedstawiciele niemieckiej marki mają również nadzieję, że w przyszłości nowymi pracownikami zostaną absolwenci trzech klas zawodowych utworzonych przy wsparciu Opla w trzech tyskich szkołach zawodowych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej.