Opel Corsa nowej generacji nadciąga na polskie drogi. Jeszcze przed oficjalną premierą niemiecki producent zdecydował się uchylić trąbka tajemnicy. I od razu zaskoczenie. Najnowsza Corsa będzie wyposażona w światła IntelliLux LED. Tym samym jako pierwszy masowy samochód segmentu B (najpopularniejsza klasa aut w Europie) będzie dostępny z adaptacyjnymi, matrycowymi diodowymi reflektorami, które do tej pory były zastrzeżone dla modeli z wyższych półek.

120 lat Opla i 120 lat oświetlenia samochodowego / Opel

Przypominamy, że reflektory IntelliLux LED Opel pierwszy raz zaoferował w Astrze (2015 r.), a ich bardziej rozwiniętą wersję wprowadził razem z nową Insignią (2017 r.). W obu autach podczas nocnych podróży sprawdzają się fenomenalnie - sprawdziliśmy.

Nowa Corsa nie będzie oślepiać

Zastosowane w nowym Oplu rozwiązanie pozwoli m.in. na jazdę z włączonymi światłami drogowymi (długimi) bez oślepiania innych kierowców. Jak to możliwe? Zestaw czujników, kamera i komputer zadbają by reflektory automatycznie i w czasie rzeczywistym dostosowywały wiązkę światła do sytuacji w ruchu drogowym i warunków otoczenia. W efekcie nowa Corsa będzie wygaszała odpowiednie sekcje by nie oślepiać kierowców aut poprzedzających lub jadących z przeciwka, a cała reszta obszaru w zasięgu reflektorów pozostanie oświetlona.

Nowy Opel Corsa będzie dostępny z adaptacyjnymi reflektorami matrycowymi IntelliLux LED. Dzięki temu niemiecka marka ze 120-letnią historią w motoryzacji umacnia swoją pozycję lidera w popularyzacji nowoczesnych technik oświetleniowych / Opel

Lampy IntelliLux LED także w terenie zabudowanym podniosą komfort jazdy i bezpieczeństwo – lepiej oświetlona ulica światłami mijania (krótkimi) pozwoli kierowcy szybciej dostrzec pieszego czy rowerzystę.

W Europie 20 proc. nabywców Astry i 60 proc. kupujących Insignię decyduje się na reflektory matrycowe IntelliLux LED. Tym samym na europejskim rynku sprzedawanych jest około 90 tys. samochodów marki Opel wyposażonych w takie oświetlenie.

Nowa Corsa. Jaki napęd?

Od premiery w 1982 roku sprzedano już ponad 13,5 mln egzemplarzy pięciu generacji Corsy. Nadchodzące szóste wcielenie to zupełnie nowa konstrukcja na platformie Grupy PSA i jako pierwsza będzie dostępna także w wersji elektrycznej.

Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel obiecuje konkurencyjną cenę: Nowa Corsa sprawi, że elektryczna motoryzacja stanie się dostępna dla wielu klientów - to będzie prawdziwy samochód elektryczny dla mas.

Po modelach Crossland X, Grandland X, Combo i Zafirze Life najnowsza Corsa będzie piątym autem Opla stworzonym z wykorzystaniem platformy Grupy PSA. Szósta generacja ma być lżejsza i zapewni więcej przestrzeni w kabinie. Nie zabraknie łączności internetowej. Wśród innowacji przewidziano też m.in. wirtualny kokpit zamiast analogowych zegarów. Nowa Corsa prawdopodobnie zadebiutuje w marcu w czasie salonu samochodowego w Genewie.

Przyjmowanie zamówień na nową Corsę z zasilaniem akumulatorowym Opel rozpocznie w pierwszej połowie 2019 roku. Równocześnie kierowcy dostaną też do wyboru Grandlanda X plug-in, czyli z napędem hybrydowym i możliwością ładowania akumulatorów trakcyjnych ze źródła zewnętrznego.

Opel jedzie na prąd. Niemiecki producent wprowadzi cztery zelektryfikowane auta do 2020 r. A do 2024 r. zaoferuje 100 proc. zelektryfikowanych modeli. Firma planuje też dalsze udoskonalanie silników spalinowych / dziennik.pl

Historia Opla jako firmy motoryzacyjnej rozpoczęła się od ręcznego wyprodukowania 65 samochodów "Patentmotorwagen System Lutzmann" w 1899 roku - cztery lata po śmierci założyciela przedsiębiorstwa, Adama Opla. Do dziś firma wyprodukowała łącznie ponad 70 mln pojazdów.

Patentmotorwagen System Lutzmann z 1899 roku - drogę oświetlały świeczki. Współczesna Astra wyposażona w reflektory IntelliLux LED / Opel / Axel Wierdemann