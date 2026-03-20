Wielka obniżka cen paliw. Na tych stacjach benzyna 95 po 6,80 zł

Takich kolejek po paliwo dawno już nie widziano. Sieć hipermarketów Auchan wysłała SMS-y z informacją o promocji na swoich stacjach i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenioną benzynę 95. Ile można zaoszczędzić?

Benzyna 95 kosztuje obecnie 6,80 zł za litr. To średnio o 35-40 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K. Promocja Auchan na "95-kę" potrwa do 21 marca 2026 roku. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Ciesz się promocją, póki możesz. Od poniedziałku ceny wystrzelą

Konflikt na Bliskim Wschodzie coraz mocniej drenuje kieszenie kierowców. Koszty tankowania nadal gwałtownie rosną, a ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 roku.

– Niestety, na stacjach zmiany zwyżkowe nie kończą się. Kierowcy nie mają nawet chwili wytchnienia, ponieważ nawet kilkakrotnie w ciągu dnia niektóre obiekty zmieniają swoje cenniki – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. – Z każdym dniem o co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście groszy, zwyżkują ceny na polskich stacjach. Spodziewamy się, że ta tendencja potrwa również w kolejnym tygodniu, ponieważ wydarzenia na rynku międzynarodowym niestety stymulują kolejne zwyżki – wyjaśnia ekspert.

Ekspert nie ma złudzeń: Idą rekordowe podwyżki (PROGNOZY)

Benzyna 95 od poniedziałku 23 marca ma kosztować w przedziale 6,94–7,09 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla kupią olej napędowy za 8,09–8,25 zł/l. Gaz LPG także "odjeżdża" – w przyszłym tygodniu trzeba będzie zapłacić nawet 3,38–3,51 zł/l.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę za 6,80 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).