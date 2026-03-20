Ceny paliw od 20 marca gwałtownie w górę

Kierowcy w Polsce coraz boleśniej odczuwają skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw na stacjach rosną z dnia na dzień, a eksperci ostrzegają: to może nie być koniec złych wiadomości na ten tydzień.

– Diesel zmierza w kierunku 8 zł/l, a benzyna 7 zł/l. Analiza średnich cen detalicznych w Polsce wykazuje wyraźny trend wzrostowy dla wszystkich gatunków paliw w porównaniu do ubiegłego tygodnia – zauważają analitycy e-petrol.pl.

W ocenie specjalistów największą dynamikę podwyżek odnotowano w przypadku benzyn. Średnia cena popularnej benzyny 95 (E10) wzrosła o 31 groszy, osiągając poziom 6,79 zł/l, podczas gdy benzyna 98 podrożała o 30 groszy, dobijając do poziomu 7,52 zł/l. Średnia cena oleju napędowego skoczyła o 17 groszy, co daje aktualną stawkę na poziomie 7,76 zł/l. Problem w tym, że rzeczywistość już wyprzedziła te analizy i maluje się w znacznie ciemniejszych barwach niż obraz rynku widziany zza biurka. Na dowód mam zdjęcia z objazdu stacji przed dzisiejszym świtem.

Pękła bariera 7 zł. Takich cen nie przewidzieli analitycy

Benzyna 95 już przebiła granicę siedmiu złotych i na stacji Orlen, na której tankowałem, kosztuje aż 7,14 zł/l. Po drodze minąłem przynajmniej trzy inne stacje państwowego koncernu z podobną ceną. Można spodziewać się, że na stacjach BP i Circle K – które odwiedziłem – to kwestia chwili, aż zamiast dzisiejszej ceny 6,99 zł/l na pylonach zobaczymy "siódemkę" z przodu.

Najdroższy olej napędowy sprzedają obecnie BP i Circle K – cena za litr to już 7,79 zł. Co może zaskakiwać, stacja Auchan – uznawana za najtańszą na rynku – oferuje diesla tylko o grosz taniej, bo za 7,78 zł/l.

Masz auto z LPG? Tania jazda to już historia

Cena LPG również nie nastraja optymistycznie i oscyluje w granicach 3,33–3,49 zł/l. Najtaniej gaz zatankujemy na stacji Amic (3,33 zł/l), a najdrożej na Orlenie (3,49 zł/l).

W przypadku paliw uszlachetnionych szczególnie rzuca się w oczy cena Diesel miles+ na Circle K (8,24 zł/l) oraz Verva Diesel na Orlenie (8,04 zł/l). To obecnie najdroższe paliwa dostępne na rynku.

Szybki ranking: Gdzie dziś tankować najtaniej benzynę i LPG?

Sprawdziłem pylony czterech koncernów. Oto wyniki mojego nocnego objazdu:

Lider oszczędności : AMIC Energy. To tutaj znalazłem najtańszą benzynę (6,96 zł/l) oraz najtańszy gaz LPG (3,33 zł/l).

: AMIC Energy. To tutaj znalazłem najtańszą benzynę (6,96 zł/l) oraz najtańszy gaz LPG (3,33 zł/l). Ostatni bastion poniżej 7 zł: BP i Circle K. Obie sieci trzymały cenę 6,99 zł za podstawową "95-tkę"

BP i Circle K. Obie sieci trzymały cenę 6,99 zł za podstawową "95-tkę" Najdrożej na Orlenie. Państwowy koncern przywitał mnie ceną 7,14 zł za benzynę 95 oraz najdroższym LPG (3,49 zł). Jeśli chodzi o Diesel, najdrożej jest na BP i Circle K (7,79 zł).

Gdzie jest najtańsza benzyna 95 i LPG? Ranking województw

Obecnie najniższe ceny dla kierowców z silnikiem Diesla oferuje województwo śląskie, gdzie za litr ON zapłacimy średnio 7,69 zł. Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo podkarpackie z ceną 7,82 zł/l.

Jeśli chodzi o benzynę 95, to najtaniej zatankujemy ją w województwie łódzkim (6,71 zł/l) oraz śląskim (6,72 zł/l). Najdroższe stawki za "95-tkę" obowiązują obecnie na Mazowszu (6,93 zł/l) oraz w województwach lubelskim i świętokrzyskim (6,89 zł/l).

W przypadku autogazu LPG różnice regionalne są najmniejsze (zaledwie 10 groszy). Najniższą cenę odnotowano w województwie śląskim (3,27 zł/l), natomiast najwięcej za gaz zapłacą kierowcy na Dolnym Śląsku (3,37 zł/l) oraz w województwach mazowieckim i pomorskim (3,36 zł/l).

Rządowy "plan na czarną godzinę"

Rząd stara się znaleźć sposób, by ulżyć portfelom kierowców. Premier Donald Tusk podkreśla, że dzięki obniżeniu marży w Orlenie ceny na stacjach i tak wypadają korzystniej niż u sąsiadów. Radykalne kroki, takie jak obniżka podatku VAT, na razie pozostają w rezerwie na czarną godzinę.

Jak zatankować taniej? Nawet 50 groszy rabatu na litrze

W dobie drożyzny ratunkiem mogą być promocje. Orlen uruchomił wiosenną akcję (do 3 maja). Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay może zatankować do 50 litrów paliwa w cenie obniżonej nawet o 35 groszy na litrze.

Rękawicę podjęła sieć BP, oferując identyczny rabat. Z kolei najwyższy rabat daje sieć AMIC Energy. Kupon z aplikacji AMIC Club pozwala tankować taniej o aż 50 groszy na litrze na wszystkie paliwa tradycyjne – wystarczy do tankowania dorzucić kawę lub hot-doga. Nawet bez kupowania jedzenia, można liczyć na 30 gr zniżki na zwykłą "95-tkę" i diesla. Użytkownicy samochodów z instalacją LPG dostają 10 gr rabatu na litrze.