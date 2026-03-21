Wielka obniżka cen paliw. Na tych stacjach benzyna 95 po 6,80 zł
Takich kolejek po paliwo dawno już nie widziano. Sieć hipermarketów Auchan wysłała SMS-y z informacją o promocji na swoich stacjach i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenioną benzynę 95. Ile można zaoszczędzić?
Benzyna 95 kosztuje obecnie 6,80 zł za litr. To średnio o 35-40 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K. Promocja Auchan na "95-kę" potrwa do 21 marca 2026 roku. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.
Ciesz się promocją, póki możesz. Od poniedziałku ceny wystrzelą
Konflikt na Bliskim Wschodzie coraz mocniej drenuje kieszenie kierowców. Koszty tankowania nadal gwałtownie rosną, a ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 roku.
– Niestety, na stacjach zmiany zwyżkowe nie kończą się. Kierowcy nie mają nawet chwili wytchnienia, ponieważ nawet kilkakrotnie w ciągu dnia niektóre obiekty zmieniają swoje cenniki – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. – Z każdym dniem o co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście groszy, zwyżkują ceny na polskich stacjach. Spodziewamy się, że ta tendencja potrwa również w kolejnym tygodniu, ponieważ wydarzenia na rynku międzynarodowym niestety stymulują kolejne zwyżki – wyjaśnia ekspert.
Ekspert nie ma złudzeń: Idą rekordowe podwyżki (PROGNOZY)
Benzyna 95 od poniedziałku 23 marca ma kosztować w przedziale 6,94–7,09 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla kupią olej napędowy za 8,09–8,25 zł/l. Gaz LPG także "odjeżdża" – w przyszłym tygodniu trzeba będzie zapłacić nawet 3,38–3,51 zł/l.
Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście
Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę za 6,80 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).
- Białystok: ul. Hetmańska 16; ul. Produkcyjna 84
- Bielsko-Biała: ul. Bohaterów Monte Cassino 421
- Bydgoszcz: ul. Rejewskiego 3
- Gdańsk: ul. Szczęśliwa 3
- Gliwice: ul. Rybnicka 207
- Kobierzyce: ul. Francuska 6
- Komorniki: ul. Głogowska 432
- Kraków: ul. Kamieńskiego 11
- Krasne (k. Rzeszowa): Krasne 20B
- Legnica: ul. Roberta Schumana 11
- Lublin: al. Witosa 32A
- Łomianki: ul. Brukowa 25
- Piaseczno: ul. Puławska 46
- Poczesna (Nowa Wieś): ul. Krakowska 10
- Rumia: ul. Grunwaldzka 108
- Sosnowiec: ul. Zuzanny 20
- Swadzim (Poznań): ul. Św. Antoniego 2
- Szczecin (Ustowo): ul. Ustowo 45
- Wałbrzych: ul. Wieniawskiego 19
- Warszawa: ul. Górczewska 124; ul. Modlińska 8
- Żory: ul. Francuska 11
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję