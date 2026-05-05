Oto nowy Lexus zamiast NX. Pod maską rewolucja. Jaka cena?

Sprawdziłem nowego Lexusa RZ 550e. Jest większy niż NX i to czuć

Nowy Lexus RZ 550e wjeżdża na szczyt gamy jako najlepiej wyposażony, najmocniejszy i najszybszy obecnie dostępny Lexus. Wszystko robi lepiej od pierwszego wcielenia RZ. Debiutant już od progu imponuje technologią.

Z długością ponad 4,8 m ląduje między krótszym o 14,5 cm NX i dłuższym o 8,5 cm RX. Jednak rozstawem osi (2850 mm) przerasta oba modele. Muszę przyznać, że po wejściu do środka ta przestrzeń robi wrażenie. Czego można się po nim spodziewać? Sprawdziłem...

Wyrzuciłem kierownicę, dostałem wolant. System One Motion Grip kompletnie mnie zaskoczył

Wstępu do środka RZ 550e broni nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym, podobnie jak w modelach NX, RX i najmniejszym LBX. Wystarczy położyć palec na sensorze, a drzwi delikatnie odskoczą. We wnętrzu jedną z najważniejszych nowych technologii jest pierwszy na świecie układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem.

Nowy Lexus RZ 500e

Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie ma tu mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. Zamiast tego kabel zasilający i elektronika odpowiadają za zgodność życzeń kierowcy z kierunkiem jazdy. Kiedy pierwszy raz chwyciłem wolant, poczułem, że to inna liga prowadzenia. Wystarczy obrócić wolant o 200 stopni od położenia neutralnego do pełnego skrętu w lewo lub prawo, bez potrzeby przekładania rąk. Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie – już na postoju widziałem, że reakcja kół jest natychmiastowa. W tradycyjnym układzie kierowniczym do pełnego skrętu trzeba wykonać nawet dwa obroty kierownicy, odrywając przy tym ręce.

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 500e

Czy bałem się prowadzić auto bez mechanicznego połączenia z kołami? Sprawdzam bezpieczeństwo

Na drodze elektroniczny system z wolantem nie jest bezduszny. Wśród informacji zwrotnych ze styku kół z jezdnią odczuwałam np. mniejsze drgania wywołane nierównościami. Do tego dochodzi stabilniejszy tor jazdy i lepsza korekta przy bocznym wietrze, a także większa precyzja w trakcie jazdy na wprost po pochyłej nawierzchni.

Czy to bezpieczne? RZ ma specjalne zabezpieczenia awaryjne sterowania One Motion Grip, a także dodatkowy obwód prądu na wypadek utraty głównego źródła zasilania systemu. Jeśli to jeszcze kogoś nie przekonuje, zawsze może zaoszczędzić pieniądze i zostać przy tradycyjnej kierownicy.

Sam wolant ma 360 mm szerokości, 197 mm wysokości i świetnie leży w dłoniach – sprawdziłem. Zgrupowane na nim przyciski, kursory czy dwa suwaki do sterowania światłami i wycieraczkami są w zasięgu kciuków. Wyświetlacz head-up stanowi lustrzane odbicie funkcjonalności powierzonych wolantowi. Wystarczy dotknąć któregoś z klawiszy, a jego odpowiednik podświetlony na zielono pojawi się na szybie. To dla bezpieczeństwa – kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi w poszukiwaniu właściwego guzika. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka.

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Zajrzałem do bagażnika. Czy Lexus RZ to faktycznie SUV dla rodziny?

Z przodu jest wygodnie. Na tylnej kanapie rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Sam sprawdziłem, że pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16-17 cm luzu.

Lexus RZ pod elektrycznie sterowaną klapą skrywa bagażnik o pojemności 522 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy maksymalna pojemność do sufitu wynosi 1451 litrów. Pod roletą mieszczą się dwie walizki – 110-litrowa i 97-litrowa. Dodatkowo pod podłogą bagażnika jest schowek o pojemności 58 litrów, w którym można przechowywać kable do ładowania auta.

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Poczułem się jak w spalinowym V8. Nie wierzyłem, że "elektryk" może tak udawać manuala

Kolejna innowacja to układ Interactive Manual Drive, który jest standardem wersji RZ 550e. Rozwiązanie umożliwia zmianę 8 wirtualnych przełożeń łopatkami przy kierownicy niczym w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Wirtualny moment obrotowy jest obliczany na podstawie położenia pedału przyspieszenia i prędkości, a następnie mnożony przez współczynnik wybranego wirtualnego biegu.

W trakcie jazdy RZ odtwarza dźwięki silnika V8. Muszę przyznać, że to doświadczenie jest niesamowite – redukcji biegów towarzyszy "przygazówka" jak w prawdziwych sportowych V8 Lexusa sprzed lat, a jej intensywność różni się od miejsca zajmowanego w aucie (z tyłu brzmi, jakbyśmy siedzieli niedaleko wydechu charczącego resztkami paliwa). Ja to w tym samochodzie uwielbiam. Komputer pokazuje wykres udawanych obrotów, trzyma zadane przełożenie i faktycznie pozwala odczuć zmianę biegów charakterystycznym szarpnięciem. Ktoś powie, że to gadżet, ale według mnie jest fantastyczny w czasach coraz nudniejszych aut. To naprawdę jest coś, czym można cieszyć się codziennie. Moc? Tej nie brakuje…

Nowy Lexus RZ 500e

Trzy napędy do wyboru. Nowy Lexus RZ 500e z układem 4x4

Nowy Lexus RZ jest przewidziany w trzech wersjach napędowych. Bazowy RZ 350e zapewnia 224 KM. Środkowy RZ 500e to już 380 KM. Na szczycie stoi najmocniejszy RZ 550e, w którym ogromne wrażenie zrobiło na mnie przyspieszanie. Wszystko dlatego, że samochód skrywa dwa silniki elektryczne (napędzają przednią i tylną oś).

Moc 408 KM zapewnia świetne osiągi, a wynik 4,4 s od zera do 100 km/h to dynamika na poziomie klasycznych V8 od Lexusa, czyli modeli GS F, IS F czy RC F. Dociśnięcie "gazu" wbija plecy w fotel i trzyma, dopóki nie odpuścimy.

Elastyczność? Manewry przypominają jazdę motocyklem – trzeba dobrze trzymać wolant. Jednak możliwości na prostej to dopiero połowa frajdy. Ukryty w podłodze większy akumulator litowo-jonowy 77 kWh (przybyło 6 jednostek) wydaje się działać jak magnes przyciągający auto do drogi. Napęd na cztery koła DIRECT4 sprawia, że SUV Lexusa stabilnie wchodzi i wychodzi z zakrętów.

Takie talenty niejednemu mogą zaimponować. Fakt, swoje waży (2180 kg), ale wcale się tego nie czuje, bo zwinnie pokonuje łuki. W tym zakresie Lexus doskonale rozprawia się ze stereotypami. Komputer w ciągu milisekund decyduje o przeniesieniu momentu obrotowego między przód i tył. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny. Przy ruszaniu i przyspieszaniu na wprost napęd rozkłada się od 60:40 do nawet 0:100, by zmniejszyć przechyły nadwozia i poprawić płynność w trakcie rozpędzania auta. W zakręcie, w zależności od prędkości i promienia skrętu kierownicy, proporcje wynoszą od 80:20 do 0:100. Gdy RZ wejdzie w zakręt, dla płynności manewru więcej Nm trafia na przód. Na wyjściu z łuku moment obrotowy przekazywany jest zgodnie z obciążeniem każdego z kół. Sztywność nadwozia zwiększa poprawione mocowanie chłodnicy i tylna rozpórka. Dzięki temu auto jeszcze lepiej skręca. Nowe są także ustawienia amortyzatorów i sprężyn.

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy SUV Lexusa zaskakuje poziomem wyciszenia kabiny

Wreszcie na uznanie zasługuje wyciszenie auta. Zauważyłem, że nowe materiały wygłuszające pod tylną kanapą oraz w kilku innych zakamarkach kabiny zadbają o komfort akustyczny. Żeby zmniejszyć hałas dochodzący z zewnątrz wyciszono dodatkowo pokrywę bagażnika, tylne drzwi oraz bagażnik. Udało się także zredukować nieprzyjemne wibracje.

Milion kilometrów gwarancji? Lexus RZ 550e chce udowodnić, że bateria to nie problem

Funkcja przygotowania baterii do ładowania skróci czas uzupełniania energii zwłaszcza w niższych temperaturach. Naładowanie prądem 150 kW do poziomu 80 proc. potrwa 30 minut. Doszła też pokładowa ładowarka o mocy 22 kW.

Lexus jest tak pewien zastosowanych technologii, że na akumulator udziela gwarancji na 10 lat lub 1 milion kilometrów. Zdaniem Japończyków po dekadzie eksploatacji bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemności, a pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii.

Nowy Lexus RZ 500e

Ile kosztuje nowy Lexus RZ? Jakie wyposażenie?

Bazowa wersja Business to najtańszy wariant nowego Lexusa RZ. Wyposażenie japońskiego SUV-a obejmuje:

akustyczne szyby przednie i tylne boczne,

14-calowy ekran z wbudowaną nawigacją Lexus Link Pro,

bezprzewodowe łącze Apple CarPlay i Android Auto,

dwustrefową klimatyzację z czujnikiem wilgotności,

podgrzewane fotele przednie z elektryczną regulacją w ośmiu kierunkach,

czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu,

pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3,

fotele z tapicerką z perforowanej skóry ekologicznej Tahara,

statyczne oświetlenie przednich paneli drzwi In-ei,

przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia,

18-calowe felgi aluminiowe.

Przednionapędowy Lexus RZ 350e w tej odmianie kosztuje od 237 800 zł. Wersja Business jest też dostępna w mocniejszym wariancie RZ 500e z napędem DIRECT4 – wtedy auto wymaga kwoty 254 200 zł.

Lexus RZ w wersji Prestige kosztuje od 246 000 zł

Nowy Lexus RZ w wersji Prestige jest dostępny w wersji przednionapędowej (od 246 000 zł) i w mocniejszej odmianie RZ 500e DIRECT4 (od 262 400 zł). W porównaniu z wersją Business auto zyskuje:

20-calowe przeszlifowane felgi aluminiowe,

cyfrowe lusterko wsteczne,

7-calowy cyfrowy wyświetlacz kierowcy wysokiej rozdzielczości,

kolorowy 10-calowy projektor wyświetlający dane na przedniej szybie (HUD).

Lexusa RZ 350e Prestige można wzbogacić o pakiet Design (10 000 zł), który obejmuje 20-calowe felgi alumiowe w kolorze grafitowym, nadkola i listwy boczne w kolorze Astral Black, system Lexus Teammate pozwalający na zdalne i autonomiczne parkowanie, pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych, wentylowane fotele przednie oraz przedni tłumik drgań skrętnych. Lista dodatków obejmuje także dach panoramiczny (6000 zł). Do modelu RZ 500e przewidziano opcjonalny pakiet Bi-Tone (2000 zł), który obejmuje nadkola, listwy boczne i tylny zderzak wykończone lakierem Astral Black oraz dwukolorowe malowanie nadwozia.

Tak wygląda Lexus RZ w wersji Omotenashi. Ile kosztuje?

Nowy Lexus RZ 500e w wersji Omotenashi kosztuje teraz od 278 800 zł. Wyposażenie obejmuje:

20-calowe felgi alumiowe w kolorze grafitowym,

dynamiczne adaptacyjne światła drogowe (AHS),

wentylowane fotele przednie,

system Lexus Teammate pozwalający na zdalne i autonomiczne parkowanie,

64-kolorowe oświetlenie ambient,

dynamiczne oświetlenie przednich paneli drzwi In-ei,

perforowaną tapicerkę z materiału Ultrasuede.

Do wersji Omotenashi można zamówić pakiet Steer-by-wire (10 000 zł), który obejmuje układ kierowniczy steer-by-wire oraz podgrzewany wolant zamiast kierownicy. Zestaw Luxury (15 000 zł) dokłada 13-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson o mocy 1800W i fotochromatyczny dach panoramiczny.

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT kosztuje od 299 300 zł. Jakie wyposażenie?

Najmocniejszy Lexus RZ 550e F Sport to już 20-calowe felgi F Sport, dodatkowy tylny spojler, układ kierowniczy steer-by-wire, funkcja Interactive Manual Drive, aktywna kontrola dźwięku (Active Sound Control), zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (Vehicle Dynamics Integrated Management) oraz fotele F Sport. Do tego sportowe elementy wnętrza i listwy progowe z oznaczeniem F Sport, aluminiowe pedały sportowe oraz tapicerka Ultrasuede z niebieskimi przeszyciami.

Dla tej odmiany zarezerwowano efektowny lakier Neutrino Grey oraz wnętrze w kolorystyce Black & Dark Grey ze wstawkami Micro-geometric. Ponad 400-konny Lexus RZ 550e F Sport to wydatek od 299 300 zł. Opcjonalny pakiet Luxury wymaga 15 000 zł dopłaty.

To nie będzie łatwy wybór. Kierowcy mają czas do 9 maja

Co wybrać? Do 9 maja Lexus organizuje w salonach dni otwarte modelu RZ. Moim zdaniem warto pójść, przejechać się i zdecydować samemu.

Nowy Lexus RZ - dane techniczne, przyspieszenie

Lexus RZ 350e FWD RZ 500e AWD RZ 550e AWD Moc maksymalna 224 KM 381 KM 408 KM Przyspieszenie 0-100 km/h 7,5 s 4,6 s 4,4 s Prędkość maksymalna 160 km/h 180 km/h 180 km/h Zasięg (WLTP) 568 km (koła 18 cali) 508 km (koła 20 cali) 500 km (koła 18 cali) 456 km (koła 20 cali) 450 km

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 500e

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT

Nowy Lexus RZ 550e F SPORT