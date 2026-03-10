Nowa Dacia Striker wjeżdża na rynek. Na celowniku Skoda Octavia i Toyota Corolla

Dacia odkryła karty podczas konferencji futuREady i oto jej strategia do 2030 roku. Marka należąca do Grupy Renault stawia na hybrydy, elektryfikację oraz napędy zasilane LPG. Lista premier rozpisana na najbliższe cztery lata obejmuje aż sześć nowych modeli.

Reklama

Wśród nich jest prawdziwa bomba – nowa Dacia Striker (od ang. striker – napastnik). Nazwa idealnie oddaje misję tego auta – bez pytania wjeżdża na boisko, na którym już rządzą takie gwiazdy jak Toyota Corolla czy Skoda Octavia. Co dostaną kierowcy?

Tak wygląda Dacia Striker – największe auto w rodzinie. Jakie wymiary?

Striker ma 4,62 m długości – to aż 11 cm więcej niż Bigster. Tym samym stanie się największym autem w gamie Dacii. Stylistyka to również mocna strona nowości – samochód ma proporcje niespotykane dotąd w modelach rumuńskiego producenta.

Reklama

W podniesionej sylwetce Striker łączy praktyczność przestronnego kombi ze ściętym tyłem i prześwit SUV-a. Pełno w nim sztuczek stylistycznych. Pierwszą z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą auta – to złudzenie powstaje dzięki odcięciu na wysokości bagażnika. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża go do samochodów z wyższej półki. Do tego dochodzą nadmuchane błotniki, nielakierowane osłony, animacje powitalne po otwarciu drzwi i efektowny przód z reflektorami w kształcie litery T. Ten sam motyw powtórzono w tylnych lampach połączonych czarną, błyszczącą listwą. Gdzie nie spojrzeć, zawsze można odkryć coś ciekawego. Także wewnątrz…

Wnętrze już nie jest budżetowe

W środku nie ma już mowy o surowym plastiku kojarzonym z dawnymi modelami. Wiele wskazuje na to, że Striker pożyczy deskę rozdzielczą z Bigstera, co oznacza duży, 10-calowy ekran dotykowy, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto oraz cyfrowe zegary przed kierowcą. Jakość materiałów i spasowanie wchodzą na nowy poziom. Pod tym względem Dacia przeskoczyła niektóre znacznie wyżej pozycjonowane marki.

Trzy silniki do wyboru. Każdy oszczędny, w tym fabryczne LPG

Dacia Striker powstała na platformie, z której już korzysta Bigster. Dlatego dostanie przynajmniej trzy warianty napędu: hybrydę, hybrydę 4x4 oraz wariant zasilany LPG.

Tankujesz za 21 zł i śmiejesz się z elektryków. Striker deklasuje zasięgiem

Kierowców w Polsce szczególnie powinien ucieszyć ten ostatni wariant – wyposażony w fabryczną instalację gazową Striker Hybrid-G 150 4x4. To połączenie silnika 1.2, miękkiej hybrydy 48V, LPG i napędu na cztery koła. Co ciekawe, nie ma tu klasycznego wału napędowego: tylną oś napędza silnik elektryczny (13 KM). Łączna moc systemowa to 154 KM. Można spodziewać się, że dzięki dwóm zbiornikom paliwa zasięg wyniesie ok. 1500 km. Przy spalaniu ok. 7 l gazu pokonanie 100 km kosztuje około 21 zł.

Dacia Striker Hybrid 155 – mocna i zaskakuje niskim spalaniem

Alternatywą będzie mocniejsza Dacia Striker Hybrid 155. W tym modelu zespół napędowy stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8/109 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda może zużywać jedynie 4,7 l benzyny na 100 km i w mieście nawet przez 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym.

Ile kosztuje nowa Dacia Striker? Cena sensacją. Kiedy w Polsce?

Cena? Nowa Dacia Striker ma kosztować mniej niż 25 000 euro, czyli poniżej 106 000 zł. To rewelacyjna oferta za tak duże, rodzinne i przestronne auto.

Będzie hit? Dziś ponad 70% właścicieli Dacii pozostaje przy marce przy wymianie samochodu, a kolejne 10% wybiera auta Renault. Oznacza to, że 80% kierowców pozostaje w ramach koncernu. Jednocześnie Dacia skutecznie przyciąga nowe osoby – około 65% kupujących nigdy wcześniej nie miało auta tej marki i pochodzi spoza Grupy Renault. Striker zadebiutuje w Polsce na początku 2027 roku i z pewnością powiększy to grono, a Skoda i Toyota muszą się z tym liczyć. Przy czym to nie jest ostatnie słowo rumuńskiego producenta…

Taka będzie nowa Dacia Sandero

Dacia Sandero dziś jest najpopularniejszym nowym autem w Europie, a od ośmiu lat trzyma w garści tytuł ulubieńca klientów indywidualnych. Niebawem jednak na rynek wjedzie kolejna generacja tego hitu. Nowe Sandero, poza zmianą stylistyki, zyska bardziej wydajne, zelektryfikowane silniki. Nie zabraknie fabrycznego LPG. Także stosunek ceny do jakości ma pozostać bezkonkurencyjny.

Dacia wprowadza cztery nowe modele. Pierwszy w 2026

Dacia do końca dekady wprowadzi na rynek aż cztery nowe modele w 100% elektryczne. Pierwszy z nich zadebiutuje jeszcze w 2026 roku. Samochód opracowano w mniej niż 16 miesięcy i powstał na platformie AmpR Small, stworzonej przez Grupę Renault na potrzeby miejskich samochodów. Z tej samej architektury korzysta już nowe Renault Twingo.

Nowa Dacia dostanie oszczędny silnik. Jakie osiągi?

Rumuński model o długości ok. 3,8 m zyska jednak własny styl. Bliźniacze rozwiązanie napędu jest naturalne. To oznacza silnik o mocy przynajmniej 80 KM i akumulator 27 kWh. Taki duet pozwoli przyspieszyć od 0 do 50 km/h w ok. 4 s, a do 100 km/h rozpędzi się w 12–13 s. Można też spodziewać się niskiego zużycia energii na poziomie zaledwie 10 kWh na 100 km. To wynik o blisko 50 proc. lepszy niż w przypadku obecnych małych aut elektrycznych.

W praktyce oznacza to, że pod względem czystej energii 10 kWh odpowiada zaledwie 1,1 l benzyny. Auto potrafi przejechać 100 km, korzystając z energii zawartej w nieco ponad litrze paliwa. Silnik spalinowy, ze względu na swoją niską sprawność, na ten sam dystans potrzebowałby od 4 do 5 litrów benzyny.

Można spodziewać się, że nowa Dacia zapewni ok. 260 km zasięgu. Z badań koncernu wynika, że użytkownicy tej wielkości aut pokonują średnio 35 km dziennie w ciągu czterech przejazdów ze średnią prędkością 34 km/h. Zatem zasięg umożliwi korzystanie z auta przez cały tydzień roboczy (5 dni) na jednym ładowaniu.

Nowa Dacia za 75 000 zł: Europejski hit uderzy w tanie auta z Chin

Nowa Dacia zadebiutuje jesienią podczas salonu samochodowego w Paryżu i będzie produkowana w Europie. Do sprzedaży trafi pod koniec 2026 roku. Najtańsza wersja ma kosztować mniej niż 18 000 euro, czyli ok. 76 500 zł.