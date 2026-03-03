Znak D-43 już nie uratuje kierowcy. Od 3 marca nowa zasady poza miastem

3 marca 2026 roku – to data, którą kierowcy powinni zaznaczyć na czerwono. Od dziś wchodzi w życie nowy powód do zatrzymania prawa jazdy "na miejscu". Jeśli ktoś przekroczy prędkość o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym – na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – straci "prawko" na 3 miesiące (podobnie jak przed zmianą w obszarze zabudowanym).

Reklama

Krótko mówiąc: znika "wentyl bezpieczeństwa". Minięcie znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego) stanie się tak samo ryzykowne, jak złamanie przepisów za znakiem D-42 (obszar zabudowany). Nowa sankcja nie obejmie jedynie autostrad i dróg ekspresowych dwujezdniowych.

78 000 kierowców traci prawo jazdy. Najczęściej za prędkość

Nowe przepisy z pewnością sprawią, że dziesiątki tysięcy kierowców stracą prawo jazdy. Zwłaszcza że w 2025 roku policja zatrzymała 77 875 praw jazdy. Lwią część tej liczby – 24 341 przypadków – stanowiły sytuacje, w których kierowca przekroczył prędkość o powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych. W zeszłym roku policjanci ujawnili przeszło 2,5 mln przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości (wzrost o prawie 4 proc.).

Reklama

Nowe prawo dotknie 80 proc. kierowców

Eksperci wskazują, że przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotknąć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Koniec taryfy ulgowej: Od 3 marca zabiorą uprawnienia na stałe

Zaostrzone przepisy przewidują również, że od 3 marca osoba, która wsiądzie za kierownicę mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy i zostanie zatrzymana do kontroli, będzie miała odebrane uprawnienia na stałe. O nowe prawo jazdy będzie można starać się dopiero po 5 latach.

Nowa sankcja ma wyeliminować z ruchu recydywistów drogowych, a tych jest na pęczki. Z danych drogówki wynika, że wobec ponad 40 000 kierowców sądy orzekły więcej niż jeden zakaz prowadzenia. Ponad 50 osób ma więcej niż 10 zakazów. Rekordzista miał ich 23, z czego 6 dożywotnich. W 2025 roku policja zatrzymała za kółkiem ponad 16,7 tys. osób, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów (art. 244 kk) i 10,2 tys. kierujących pojazdami pomimo cofnięcia uprawnień (art. 180a kk).

Ile masz punktów karnych? To masz problem, kurs w WORD już nie pomoże

Zaostrzone prawo zablokuje możliwości redukowania punktów karnych za poważne wykroczenia. Dlatego wzrośnie ryzyko utraty prawa jazdy ze względu na liczbę zebranych "oczek". Te zmiany mają wejść w życie od 3 czerwca 2026 r. Do tego czasu wielu kierowców z pewnością postara się zmniejszyć saldo punktowe na kursach w WORD. Do udziału w szkoleniu mogą przystąpić osoby posiadające prawo jazdy od co najmniej roku, które nie przekroczyły limitu 24 punktów.

Z nowelizacją powiązany jest projekt rozporządzenia MSWiA uwzględniający listę 66 wybryków drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze), za które nie będzie można kasować punktów. Znikną one z konta dopiero po upływie roku.

Rewolucja dla 17-latków. Prawo jazdy z opiekunem i surowe limity

Od dziś, 3 marca 2026 roku, na polskie drogi wraca prawo jazdy kategorii B dla 17-latków. Młody kandydat na kierowcę musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawa jazdy nieletni może prowadzić samochód wyłącznie na terytorium Polski (do ukończenia 18 lat). Na tym jednak nie koniec ograniczeń.

Przez 6 miesięcy świeżo upieczony 17-letni kierowca może prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku minimum 25 lat. Osoba towarzysząca na prawym fotelu musi mieć co najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B, w przeszłości nie podlegać zakazowi prowadzenia i za każdym razem musi być całkowicie trzeźwa. W razie kontroli policjant ma prawo zbadać trzeźwość opiekuna.

Zwrot akcji ws. prawa jazdy dla młodych kierowców. Chodzi o okres próbny

Po wydaniu prawa jazdy kategorii B ruszy okres próbny dla kierowców młodych wiekiem i stażem. W przypadku osoby, która pierwszy raz uzyskała uprawnienia, mając ukończone 18 lat, potrwa on 2 lata. 17-letni "świeżak" z uprawnianiami to 3-letni okres próbny, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 lat.

Starosta będzie mógł przedłużyć okres próbny na kolejne 2 lata, jeżeli w tym czasie kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem. Przy trzecim wykroczeniu lub wniosku o przedłużenie okresu próbnego, uprawnienia do kierowania zostaną cofnięte.

Po drodze pojawiło się szereg nieścisłości dotyczących interpretacji okresu próbnego. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury jest jasna i nie pozostawia pola do domysłów.

– Przepisy dotyczące okresu próbnego dla osób, które uzyskają po raz pierwszy kategorię B prawa jazdy, wejdą w życie 3 września 2026 roku – mówi Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Oznacza to, że ten, kto zda egzamin do 2 września, nie musi przejmować się okresem próbnym. Ten obejmie dopiero osoby, które uzyskają prawo jazdy od 3 września. Co to oznacza w praktyce dla kandydatów?

wiosna i lato 2026 r. to ostatnia szansa na prawo jazdy bez okresu próbnego,

wrzesień 2026 r. będzie realnym startem nowych zasad. Do tego czasu system CEK ma zostać dostosowany do nowych przepisów.

Nowy kod w dokumentach. Policja łatwiej namierzy kierowcę

Prawo jazdy 17-latka zostanie opisane specjalnym kodem. Dzięki oznakowaniu dokumentów spotkanie z policją podczas jazdy bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień. Za takie wykroczenie grozi utrata prawa jazdy, kara od 1500 zł w górę lub nawet areszt. "Młodych" kierowców w okresie próbnym będzie obowiązywał zerowy limit alkoholu (0,0 prom. w organizmie i 0,0 ng/ml środka działającego podobnie do alkoholu).

Nowy limit 12 punktów karnych

Przepisy wprowadzają także limit 12 punktów karnych podczas okresu próbnego. Kierowca, który przekroczy granicę, będzie miał obowiązek ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (przed upływem 12 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów). W przypadku, gdy prawomocne rozstrzygnięcie zapadło po upływie 9 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie 12 punktów, kurs trzeba ukończyć przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się tego rozstrzygnięcia.

Obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej. Tyle zapłacisz za błąd

Z nowych przepisów wynika, że taki kurs ma trwać 1 godzinę. Cenę ustalono na sztywno i kierowca będzie musiał zapłacić 300 zł. Program szkolenia prowadzonego m.in. na płycie poślizgowej obejmuje następujące zadania:

1. Jazdę w zakręcie z różnymi prędkościami z:

Włączonym systemem stabilizacji toru jazdy, czyli ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione,

Wyłączonym (nieaktywnym) ESP. Kilka przejazdów zaczynając od prędkości 20 km/h z jednoczesnym zwiększaniem prędkości do takiego poziomu, w którym panowanie nad pojazdem jest utrudnione.

W tych ćwiczeniach kierowca ma sobie uświadomić, jak trudne może być utrzymanie toru jazdy w zakręcie. Instruktor ma wskazać na niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości na łuku, przecenienia umiejętności osoby za kierownicą oraz możliwości pojazdu. Zwraca się również uwagę na istnienie granicy efektywnego działania ESP oraz skutki, jakie powstają przy jej przekroczeniu.

2. Hamowanie awaryjne na wprost pojazdem z włączonym układem ABS. Próby podczas jazdy z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h;

3. Hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy pojazdem z włączonym ABS z prędkością: 30 km/h, 40 km/h i 50 km/h.

Zmiana zasad na hulajnodze elektrycznej. Oto nowy obowiązek

Od dziś, 3 marca, obowiązuje również przepis, który zabrania dzieciom w wieku do 13 lat kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.