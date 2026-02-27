BYD: Od baterii do Nokii po światowego giganta

BYD to historia o tym, jak w zaledwie trzy dekady przejść drogę od skromnego producenta ogniw niklowo-kadmowych w Shenzhen, przez rolę kluczowego dostawcy baterii dla Nokii, aż po status technologicznego giganta rzucającego rękawicę Tesli i europejskim legendom motoryzacji. Nazwa "Build Your Dreams" to w tym przypadku coś więcej niż chwytliwy slogan. Firma, która zaczynała w skromnym domu z garstką pasjonatów, zatrudnia dziś niemal milion osób, w tym armię 120 tysięcy inżynierów.

Skala ich działań robi wrażenie – na badania i rozwój BYD przeznacza blisko 27 mld euro (to równowartość PKB Islandii), co przekłada się na średnio 50 nowych zgłoszeń patentowych dziennie (łącznie mają ich już ponad 65 tysięcy!). Właśnie to gigantyczne zaplecze badawcze stoi za sukcesem takich rozwiązań, jak niezniszczalne ogniwa Blade Battery czy innowacyjna platforma e-Platform 3.0. Co istotne, BYD stawia na pełną samowystarczalność – kluczowe podzespoły, od silników po zaawansowaną elektronikę, produkuje we własnym zakresie.

Znika wielki problem aut elektrycznych. BYD: Nowa era ładowania w Polsce

Teraz marka mocno wchodzi na polski rynek, stawiając na autorską infrastrukturę. Sieć ładowarek oparta na technologii "Flash Charging" obiecuje wydajność, o której do tej pory mogliśmy tylko pomarzyć: każda sekunda pod ładowarką to dodatkowe 2 km zasięgu. W praktyce oznacza to, że 400 km zasięgu uzyskamy w zaledwie 5 minut – tym samym ładowanie "elektryka" staje się tak samo szybkie i wygodne, jak tradycyjne tankowanie.

Jak podkreśla Michał Bowsza, country manager BYD, to nowy priorytet marki. Pierwsze stacje przy salonach dilerskich mają pojawić się jeszcze w 2026 roku. Inwestycja ta przygotowuje grunt pod premierę niezwykle zaawansowanego modelu Denza Z9 GT.

BYD ATTO 3 EVO już w Polsce. Tak wygląda nowy SUV dla rodziny

A co z jazdą na co dzień? Do Warszawy na pierwszy pokaz dotarł właśnie nowy BYD ATTO 3 EVO. Ten kompaktowy SUV wjeżdża do najbardziej konkurencyjnego segmentu rynku. Ma 4,45 m długości (dla porównania to o 9 cm więcej od hybrydowej Toyoty C-HR), 1,87 m szerokości i 1,62 m wysokości.

Wnętrze, które zawstydza europejską konkurencję

W kabinie widać dbałość o wykonanie. Mięsista kierownica świetnie leży w dłoniach. Dwukolorowe połączenie skórzanej tapicerki i boczków drzwi potęguje wrażenie obcowania z autem droższym, niż jest ono faktycznie. Do tego dochodzą funkcjonalne detale, jak np. klamka wewnętrzna wbudowana w głośnik. Na pierwszy rzut oka to rozwiązanie może wydać się dziwne, ale jest bardzo poręczne – kiedy świeci zielona obwódka, to znak, że można bezpiecznie wysiadać.

Cyfrowa rewolucja w otoczeniu klasycznych przycisków

Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Centralny punkt stanowi największy w klasie ekran o przekątnej 15,6 cala.

System multimedialny działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia. Liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do systemów europejskich czy japońskich. ATTO 3 EVO oferuje m.in. zaawansowane sterowanie głosowe, usługi Google (Google Maps, sklep Google Play oraz Asystenta Google), system kamer 360 stopni, automatyczne parkowanie czy panoramiczny szklany dach.

Co istotne dla komfortu kierowcy, projektanci BYD nie zrezygnowali z klasyki: za sterowanie audio, trybami jazdy czy ogrzewaniem szyby odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki na tunelu środkowym. Znajdziemy je również w zasięgu palców na kierownicy. Miłym akcentem jest zgrabnie zaprojektowana, chłodzona 50-watowa ładowarka indukcyjna, a z tyłu dwa porty USB-C i podgrzewanie siedzeń. Do tego mamy automatyczną klimatyzację z nawiewami na tył (co nie jest standardem w tej klasie) oraz wyświetlacz HUD.

Masz 186 cm wzrostu? Sprawdziłem przestronność i bagażnik

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia auta. Głębiej profilowane fotele z szerokim zakresem regulacji skutecznie podpierają ciało, a w razie potrzeby potrafią masować odcinek lędźwiowy.

A co z tyłu? Pasażerowi o podobnej posturze pozostaje ok. 11 cm luzu przed kolanami – sprawdziłem to osobiście "miarką". Drzwi otwierają się bardzo szeroko, co jest wybawieniem dla rodziców mocujących się z fotelikami dziecięcymi.

W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie bagażnik o pojemności 490 litrów – oferuje podwójną podłogę i solidne haki na torby. Po złożeniu tylnej kanapy powstaje 1360 litrów ładowni, co jest wynikiem idealnym dla rodziny (dla porównania VW Golf oferuje 380/1237 l). Pakowanie ułatwi elektrycznie sterowana klapa. ATTO 3 EVO oferuje także przedni, ponad 100-litrowy schowek (tzw. frunk).

Jak jeździ BYD ATTO 3 EVO? Mnóstwo koni i oszczędny napęd

BYD ATTO 3 EVO oferuje dwa rodzaje układu napędowego i dużą litowo-żelazowo-fosforanową (LFP) baterię Blade o pojemności 74,8 kWh. W ten sposób chińska marka daje demokratyczny wybór i dowodzi, że jeden samochód może być równie skuteczny w mieście, jak i na autostradzie.

Podstawowy wariant wyposażono w silnik elektryczny generujący aż 313 KM i napęd na tylną oś. Taki zestaw jest już całkiem żwawy, bo zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,5 s. Wygląda też na to, że ATTO 3 EVO sprawne zarządzanie energią ma w małym palcu – producent obiecuje 510 km zasięgu w cyklu mieszanym (a w mieście ponad 700 km).

Wysoka moc ładowania dzięki architekturze 800-woltowej i podgrzewanie wstępne akumulatora także podnoszą uniwersalność nowego SUV-a. Przy mocy do 220 kW akumulator można naładować prądem stałym od 10 do 80% w ciągu 25 minut. To wynik, którego pozazdrości niejeden producent z Europy. Na tym jednak nie koniec...

Prawie 450 KM w kompaktowym SUV-ie. To rakieta dla rodziny

Prawdziwą gwiazdą będzie najmocniejszy ATTO 3 EVO z dodatkowym silnikiem asynchronicznym na przedniej osi. W tej konfiguracji zapewnia napęd 4x4 i aż 449 KM. Stąd chiński siłacz od 0 do 100 km/h przyspieszy w 3,9 s! A to już są osiągi godne motocykli. Zasięg utrzymuje się na poziomie 470 km.

Ile kosztuje BYD ATTO 3 EVO? Dwie wersje do wyboru

BYD ATTO 3 EVO w Polsce będzie dostępny w dwóch wersjach. Design to napęd na tył i silnik 313 KM. Excellence jest bogatsza o napęd 4x4 i niemal 450 KM mocy. Ceny producent obiecuje "najlepsze na rynku, biorąc pod uwagę osiągi i wyposażenie".

Rywale to m.in. Volvo EX40, Ford Explorer, Skoda Elroq czy Renault Scenic E-Tech. Po przejrzeniu oferty konkurencji o podobnych parametrach można spodziewać się, że ATTO 3 EVO będzie kosztował w przedziale 170 000–180 000 zł. Na co można liczyć za takie pieniądze? BYD ATTO 3 EVO w wersji Design zaoferuje m.in.:

8,8-calowy cyfrowy zestaw wskaźników,

15,6-calowy system multimedialny,

cztery porty USB-C (2 × 60 W oraz 2 × 18 W),

bezprzewodowe ładowanie smartfona z chłodzeniem,

przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą 360°,

funkcję Vehicle-to-Load (V2L), pompę ciepła,

18-calowe felgi aluminiowe,

elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie,

ambientowe oświetlenie wnętrza,

Android Auto i Apple CarPlay,

podgrzewaną kierownicę,

wentylowane fotele przednie.

Najszybsza wersja Excellence oferuje dodatkowo wyświetlacz head-up, podgrzewane tylne siedzenia oraz panoramiczny dach z elektryczną roletą. BYD ATTO 3 EVO w salonach zadebiutuje w maju.

BYD ATTO 3 EVO sprzedaje się w ciemno

Co ciekawe, auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się na rynku. Polacy zamówili już kilkaset sztuk w ciemno, nie czekając na jazdy próbne czy choćby możliwość obejrzenia samochodu na żywo.