Dacia to już nie tylko "tania marka". Liczby zwalają z nóg

Grupa Renault zrobiła interes życia, przyjmując markę Dacia pod swoje skrzydła w 2004 roku. Dziś ta rumuński producent przekroczył próg 10 mln sprzedanych aut. Firma jest nie tylko świetnie zarządzana, ale też potrafi sprytnie wykorzystać rozwiązania techniczne sprawdzone w modelach Renault. Efekt? Dacia Sandero i Sandero Stepway sprzedają się świetnie. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji: ten 4-metrowy hatchback, z wynikiem ponad 289 tys. sztuk, był najpopularniejszym samochodem w Europie w 2025 roku. Od ośmiu lat pozostaje też najchętniej kupowanym autem przez klientów indywidualnych. Drugim hitem jest Duster – w minionym roku na europejskie drogi wyjechało 194 tys. egzemplarzy. To sprawiło, że od debiutu w 2010 roku sprzedaż przekroczyła próg 2,8 mln sztuk.

Z kolei Jogger to ciekawa mieszanka kombi, crossovera i minivana. Na taki zestaw cech w zeszłym roku zdecydowało się ponad 73 tys. osób, z czego niemal 30 proc. sprzedaży stanowią wersje hybrydowe. Dacia ma jednak świadomość, że świetna passa nie może trwać wiecznie, stąd decyzja o modernizacji. Zmiany szczególnie ucieszą kierowców w Polsce. Ale po kolei…

Tak wygląda nowa Dacia Sandero, Sandero Stepway i Jogger. Te detale robią różnicę

Sandero, Sandero Stepway i Jogger to pierwsze modele Dacii, które dostały nowe reflektory LED do jazdy dziennej w kształcie litery T. Do tego dochodzi nowocześniejsza osłona chłodnicy z białymi pikselami. Tylne lampy skrywają pod kloszem ciemniejszy wkład i dodatkowe diody. Sandero Stepway odróżnia od wersji klasycznej nowa czarna listwa na klapie bagażnika i przeprojektowany zderzak. Z kolei w Joggerze światła są przedłużeniem tylnej szyby – to sprytna sztuczka, która wizualnie poszerza auto i dodaje mu elegancji.

Butelki po mleku w nadkolu? Dacia stawia na ekologię i terenowy styl

Sandero Stepway i Jogger błyszczą terenową stylistyką. W obu modelach przednie i tylne osłony podwozia są barwione w masie, przez co stają się bardziej odporne na zadrapania. Elementy ochronne wykonano z materiału Starkle, który w 20 proc. składa się z recyklingu (np. ze starych butelek po mleku). Modułowe relingi dachowe można jednym ruchem przekształcić w poprzeczki pod boks lub rowery. W tym sezonie rządzić będą dwa nowe lakiery: bursztynowy Amber Yellow i piaskowy Sandstone.

Wsiadłem do środka i zapomniałem o starej Dacii

Zmiany widać też w środku. Kokpit wita prostymi kształtami i świetną ergonomią. Dacia postarała się o wzorową proporcję między przyciskami a elementami sterowanymi dotykowo. Kierowca ma przed sobą nowe, 7-calowe cyfrowe zegary, a kierownica świetnie leży w dłoniach. System multimedialny z 10-calowym ekranem ma nawigację online oraz bezprzewodową łączność Android Auto i Apple CarPlay. W końcu pojawiła się też ładowarka indukcyjna.

Materiały wykończeniowe są o klasę lepsze. Wersja Journey ma obicia przypominające jeans, a wariant Extreme zachował praktyczną, zmywalną tkaninę TEP Microcloud.

Nowy system YouClip w kabinie i bagażniku

Na co dzień ucieszy system YouClip, czyli zestaw specjalnych zaczepów. Pozwalają na montaż uchwytu na tablet, smartfona, etui na okulary czy gadżetu 3w1 (kubek, haczyk na torbę i lampka). Punkty montażowe znajdziesz na desce, przy konsoli i w bagażniku.

Dacia liderem LPG. Polacy to kochają

Rekordowe wyniki Dacii to w dużej mierze zasługa fabrycznego LPG. W 2025 roku modele dwupaliwowe stanowiły 58 proc. sprzedaży. W Polsce, która jest liderem LPG w Europie, te auta to hity. Skoro konkurencja wycofała się z fabrycznego gazu, Dacia gra na rynku niemal do jednej bramki.

W Polsce mamy ok. 8500 stacji z gazem, co jest rekordem na kontynencie. Przy obecnych cenach (ok. 2,69 zł za litr), koszt przejazdu na LPG jest o 40 proc. niższy niż na benzynie. Przy 15 tys. km rocznie zostaje w kieszeni ponad 2000 zł.

Prawie 1600 km zasięgu i 20 zł za setkę. Matematyka jest bezlitosna

Najważniejsza nowość? Silnik 1.2 o mocy 120 KM z LPG, który zastępuje starszą jednostkę 1.0. Co przełomowe, ten napęd można teraz mieć z 6-biegowym automatem. Dzięki większym zbiornikom (ok. 49 litrów), całkowity zasięg wynosi oszałamiające 1590 km. Przy spalaniu 7 l gazu, pokonanie 100 km kosztuje około 20 zł. To nokaut dla kosztów eksploatacji.

Dacia Duster z napędem 4x4 i LPG. Cena jest świetna

Modele Duster i Bigster również mają asy w rękawie. Można je zamówić z napędem Hybrid-G 150 4x4. To połączenie miękkiej hybrydy, LPG i napędu na cztery koła. Co ciekawe, nie ma tu klasycznego wału napędowego: tylną oś napędza silnik elektryczny. Łączna moc to 154 KM. Dzięki dwóm zbiornikom paliwa zasięg wynosi 1500 km.

Podczas testów Duster bez zająknięcia forsował rzeki i podjazdy. Napęd Hybrid-G 150 4x4 to genialny miks trzech światów, który w Polsce ma szansę stać się hitem. Tym bardziej że cena startujeod 119 900 zł. Szczerze? Za tak wszechstronny i oszczędny wóz to po prostu rewelacyjna oferta.

Mocna i szybka hybryda 1.8 do Sandero Stepway i Joggera

Nowością jest także hybryda 1.8/155 KM, która debiutowała pod maską Bigstera. Mocny napęd zastąpi system Hybrid 140 stosowany do tej pory w Dacii Jogger. Sandero Stepway dostanie ten układ pod koniec 2026 roku.

Zespół napędowy stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8/109 KM, dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator), akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 4,7 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym.

Polacy oszaleją na punkcie tego przycisku. Koniec z piskami w trasie

Bardzo spodobał mi się przycisk "My Safety". Pozwala on dwoma kliknięciami wyciszyć nadwrażliwe systemy ostrzegania o prędkości. To ukłon w stronę kierowców, którzy cenią spokój. Proste i przydatne. Rumuńska marka wzbogaciła także wyposażanie swoich bestsellerów. Lista nowości obejmuje m.in.:

światła z automatyczną funkcją przełączania na długie/krótkie,

zestaw kamer Multiview dookoła nadwozia,

elektrycznie składane lusterka boczne,

monitorowanie uwagi kierowcy (kamera na lewym słupku),

automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Ile trzeba zapłacić? Tu czeka największe zaskoczenie

Nowa Dacia Sandero 1.0 TCe 100 w wersji essential kosztuje od 63 900 zł - to najtańszy model rumuńskiej marki. Lepiej wyposażona odmiana expression to wydatek od 68 000 zł. Co ciekawe, również 68 000 zł kosztuje Sandero Eco-G 120, czyli z fabryczną instalacją LPG i silnikiem 1.2/120 KM.

Dacia Sandero 1.0 TCe 100 essential kosztuje od 63 900 zł,

Dacia Sandero 1.0 TCe 100 expression - cena od 68 000 zł,

Dacia Sandero 1.0 TCe 100 journey - od 73 600 zł,

Dacia Sandero 1.2 Eco-G 120 expression (z instalacją LPG) kosztuje od 68 000 zł,

Dacia Sandero 1.2 Eco-G 120 journey - 73 600 zł,

Dacia Sandero 1.2 Eco-G 120 expression z automatyczną skrzynią biegów - od 74 900 zł,

Dacia Sandero 1.2 Eco-G 120 journey z automatem - od 80 500 zł.

Ile kosztuje nowa Dacia Sandero Stepway? Trzy wersje do wyboru

Nowa Dacia Sandero Stepway jest dostępna w trzech wersjach wyposażeniowych i z mocniejszymi silnikami. Najtańszy model z jednostką 1.0 TCe 110 kosztuje od 71 700 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za 120-konną odmianę z fabrycznym LPG.

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 essential kosztuje od 71 700 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 expression - cena od 76 400 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 100 extreme - od 82 500 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.2 Eco-G 120 essential (z instalacją LPG) kosztuje od 71 700 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.2 Eco-G 120 expression - 76 400 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.2 Eco-G 120 extreme - 82 500 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.2 Eco-G 120 expression z automatyczną skrzynią biegów - od 83 300 zł,

Dacia Sandero Stepway 1.2 Eco-G 120 extreme z automatem - od 89 400 zł.

Nowa Dacia Sandero Stepway - wyposażenie

Dacia Sandero Stepway w już wersji essential jest dobrze wyposażona. Standard to m.in.:

Relingi dachowe,

Klimatyzacja manualna,

Lusterka boczne z ręczną regulacją od wewnątrz,

Elektrycznie sterowane szyby przednie,

System multimedialny Dacia Media Control.

Dacia Sandero Stepway w odmianie expression różni się od bazowego modelu stylistyką. Auto oferuje dodatkowo:

Modułowe relingi dachowe w kolorze grafitowym,

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z pomarańczowymi przeszyciami,

Pomarańczowe obramowania nawiewów,

Lusterka boczne w kolorze nadwozia.

Dacia Sandero Stepway w wersji extreme to najlepiej wyposażony wariant. Standard to:

Klimatyzacja automatyczna,

Kamera cofania,

16-calowe aluminiowe felgi,

Karta Keyless Entry,

Nowa tapicerka microclud,

Dywaniki gumowe,

Nakładki progowe.

Ile kosztuje nowa Dacia Jogger? Instalacja LPG i hybryda HEV 1.8/155 KM