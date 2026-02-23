Te auta kosztują najmniej. Cena?

Europejska motoryzacja przegrywa wojnę z Chinami? Takie pogłoski wydają się przesadzone. Na liście TOP 10 najtańszych nowych aut w Polsce aż 7 to auta europejskich marek. Chiny reprezentuje tylko jeden model. Samochody z Państwa Środka, choć sprzedają się coraz lepiej, na razie zyskały około 10 procent udziału w rynku. Taki wynik oznacza, że "chińczyka" łatwo już zauważyć na ulicy, ale gdy weźmiemy pod uwagę, że na taki rezultat pracuje ponad 30 marek, rezultaty nie wydają się już tak imponujące.

Wróćmy do najtańszych samochodów. 3 czołowe pozycje w zestawieniu cenowym zajmują samochody marek europejskich, a na dalszych lokatach znalazły się auta koreańskie. Chińskie MG jest dopiero ósme, choć warto zaznaczyć, że można kupić je taniej niż sugeruje cennik... pod warunkiem, że skusimy się na auto dwuletnie, bo wyprodukowane w 2024 roku. W gronie 10 najtańszych aut jest obecny jeden elektryk. Reszta to samochody spalinowe - tam gdzie liczy się cena zakupu, tradycyjny napęd nadal rządzi.

Ile kosztują najtańsze nowe samochody w Polsce?

W tym zestawieniu bierzemy pod uwagę oferty cennikowe i kwoty podawane przez producentów. Grono najtańszych 10 modeli dostępnych w salonach otwiera Seat Ibiza. Wyceniony na 77 300 zł samochód to prawdziwy wzór auta klasy B. Wytwarzana już od niemal dekady Ibiza przeszła niedawno modernizację, choć lifting nie zmienił zbyt wiele w kwestii wyposażenia i napędu. Ibiza w tej cenie napędzana jest 3-cylindrowym, wolnossącym silnikiem 1.0 TSI o mocy 80 KM. Wyposażenie standardowe obejmuje tempomat, klimatyzację, czujniki parkowania, cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 8 cali oraz system multimedialny z ekranem 8,25 cala.

Seatowi po piętach depcze Skoda. Numer 9 w cenowym rankingu to Fabia, wyceniona na 75 150 zł. W cenniku podano też promocyjną kwotę 73 150 zł. Obie dotyczą auta w wersji Essence i z tym samym, 80-konnym silnikiem co w Ibizie. Bliźniacza konstrukcja oznacza tożsame wyposażenie - tempomat, LED-owe światła, klimatyzacja, dwa ekrany - dokładnie ten sam komplet co w Seacie, tylko odrobinę taniej.

Najtańszy chiński samochód na rynku

Na ósmym miejscu - MG3 czyli jedyny chiński samochód w zestawieniu. Najtańszy oferowany w Polsce samochód z Państwa Środka to hatchback dostępny z benzynowym i hybrydowym napędem. Cennikowa "kwota od" to 73 500 zł, ale producent chwali się też promocyjną ofertą i ceną 67 000 zł. W czym tkwi haczyk? Za te pieniądze możemy mieć dwuletni samochód - takie "leżaki magazynowe" bywają ryzykowne - zdarza się, że na elementach wykończenia pojawiają się już przebarwienia, chromowane elementy ujawniają pierwsze naloty rdzy, a gumowe komponenty mogą być nadgryzione zębem czasu.... a raczej słońca.

MG3 w bazowej odmianie Standard i z 1.5-litrowym silnikiem benzynowym pod maską ma 115 KM, osiągi lepsze od Fabii i Ibizy, gwarancję na 7 lat i niezłe wyposażenie. Dopłaty nie wymagają tu m.in. dotykowy ekran o przekątnej 10,25 cala, kamera cofania, elektryczne szyby z przodu i z tyłu oraz interfejs Apple CarPlay i Android Auto. Szczególnie to ostatnie wcale nie jest oczywiste w chińskich samochodach. Szkoda, że podstawowa wersja ma nadal halogenowe reflektory przednie. To jedno z 3 aut w zestawieniu, które nie ma LED-ów w standardzie.

Europa i Korea. Oto najtańsze samochody w Polsce

Siódme miejsce w rankingu należy do auta elektrycznego. To Dacia Spring w wersji po modernizacji, a więc z mocniejszymi, 70 lub 100-konnymi silnikami. Odświeżony Spring to mocne wejście do segmentu A - wystarczy 73 500 zł, by wyjechać z salonu elektrycznym samochodem w odmianie Essential, a producent kusi jeszcze 7-tysięcznym rabatem, na osłodę zakończonego programu dopłat NaszEauto. Zasięg 225 km w cyklu mieszanym, setka w 12,3 sekundy, średnica zawracania 9,6 m - Spring to miejskie auto jak się patrzy. Trzeba tylko przełknąć skromne wyposażenie (Essential oznacza brak klimatyzacji) lub dopłacić do bogatszej wersji.

Numer 6 to Fiat Grande Panda - jeden z najciekawszych modeli w zestawieniu. Najniższa kwota w obecnym cenniku to 72 300 zł. Tyle kosztuje Panda w wersji Pop, z silnikiem 1.2 100 KM. Wyposażenie jest raczej ubogie, choć w Grande Pandzie nie trzeba dopłacać za klimatyzację. W podstawowym wariancie nie ma np. systemu multimedialnego, a jedynie uchwyt na smartfona. Jeden z najtańszych modeli Fiata ma jednak mocny, spalinowy silnik pod maską - przyspiesza do setki w 10,6 sekundy, a wnętrze jest na tyle praktyczne, by pomieścić 4 osoby.

Fiat, Kia, Hyundai, Dacia - oto najtańsze nowe auta

W pierwszej piątce znalazły się dwa koreańskie, blisko spokrewnione modele. Hyundai i10 i Kia Picanto wycenione zostały odpowiednio na 72 300 i 72 000 zł. Hyundai chwali się też promocyjną ofertą i ceną 69 300 zł. To typowe auta segmentu A - rozstaw osi 2425 i 2400 mm, 1-litrowe silniki wolnossące i bardzo skromna moc. Hyundai ma 63 KM i osiąga setkę w 15,6 s. Kia oferuje silnik 68-konny i w sprincie do setki jest o sekundę szybsza. Hyundai oferuje 5-letnią gwarancję, a Kia - 7-letnią. W obu samochodach standardem są system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, halogenowe reflektory, kamera cofania i klimatyzacja.

Na najniższym stopniu podium - Citroen C3 czyli brat Fiata Grande Panda. Ten sam rozstaw osi (2540 mm) co w aucie włoskiej marki, ten sam silnik 1.0 Turbo i bardzo podobne wyposażenie w standardzie. Cena? 71 200 zł, czyli mniej niż w przypadku mniejszej, wolniejszej i ciaśniejszej Kii. Nic dziwnego, że C3 tak dobrze się sprzedaje.

Te auta są najtańsze. Cena poniżej 70 000 zł

Na drugim miejscu - Dacia Sandero. Model rumuńskiej marki byłby pierwszy, ale najtańsza dotychczasowa konfiguracja z silnikiem TCe 90 znika z oferty. Kosztowała 61 300 zł, czyli mniej niż najtańsze auto w zestawieniu, ale obecny cennik 2026 otwiera już kwota 63 900 zł. Nie ma tego złego - za niewielką dopłatą dostajemy 100-konną jednostkę.

Standardem są LED-owe światła i czujniki parkowania, ale za system multimedialny czy klimatyzację należy już dopłacić. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie wariant Eco-G 120 - mocniejszy, z fabrycznie montowanym LPG i od razu w wersji Expression z klimatyzacją, dotykowym ekranem, 16-calowymi felgami i klamkami lakierowanymi w kolorze nadwozia.

Numerem jeden jest... ponownie Fiat Panda, a raczej Fiat Pandina - nowa odsłona Pandy trzeciej generacji, która została zaprezentowana niemal 15 lat temu! Fiat utrzymuje ten model w ofercie i sprzedaje go obecnie za 63 600 zł. Specyfikacja jest typowo włoska - na liście elementów wyposażenia najtańszej wersji nie ma radia, ale jest klimatyzacja. Bazowy kolor to Żółty Positano, a standardem są 14-calowe felgi stalowe. Pod maską Pandiny pracuje 1-litrowy silnik z rodziny FireFly z układem miękkiej hybrydy. Pierwsza setka to kwestia 13,9 s - 70 KM wystarcza do miasta, a rozstaw osi 2300 mm idealnie pasuje do ciasnych uliczek. Zużycie paliwa? 5 l/100 km. Choć w Polsce Pandina nie święci triumfów, na rodzimym rynku nadal sprzedaje się doskonale...