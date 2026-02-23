GAC wjeżdża do Polski z silnikami spalinowymi. Dacia Duster i Toyota mają się czego bać?

Koncern GAC (czytaj: gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z gigantów chińskiego rynku. Choć zadebiutował w Polsce jesienią zeszłego roku z dwoma modelami elektrycznymi (Hyptec HT i Aion V), to dopiero teraz wyciągnął wnioski i wprowadza na rynek auta spalinowe.

Mniejszy GAC Emzoom zagra w lidze Toyoty C-HR i Dacii Duster. Większy GAC Emkoo to już klasa, w której króluje Toyota RAV4 czy Kia Sportage. Czego mogą spodziewać się kierowcy? Oto szczegóły...

GAC Emzoom: Czy to lepsza alternatywa dla Dacii Duster?

Nowy SUV GAC Emzoom z szerokim grillem i agresywnymi liniami nadwozia na żywo wygląda jak wyciosany z jednego kawałka metalu. Nadwozie ma 4,4 m długości, co oznacza, że na polskim rynku czekają już na niego takie hity jak: Toyota C-HR, Corolla Cross czy Dacia Duster.

Przy rozstawie osi 2650 mm samochód oferuje zaskakująco przestronne wnętrze. Kierowca o wzroście ok. 186 cm na elektrycznie sterowanym fotelu szybko znajdzie wygodną pozycję do prowadzenia. Na tylnej kanapie naprawdę trudno uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Wnętrze, które zawstydza europejską konkurencję

W kabinie widać dbałość o wykonanie. Mięsista kierownica świetnie leży w dłoniach. Dwukolorowe, czarno-niebieskie połączenie skórzanej tapicerki i boczków drzwi potęguje wrażenie obcowania z autem droższym, niż jest faktycznie. Do tego dochodzi kryształowy przełącznik skrzyni biegów – to stylowy detal.

Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji wystarczy niewielki ruch dłonią. Za klimatyzację i ogrzewanie odpowiadają oddzielne, podświetlane, klasyczne przełączniki. Centralny punkt stanowi pochylony ekran o przekątnej 12,3 cala – niczym w nowym BMW iX3.

System multimedialny działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia. Liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby nawykłe do systemów europejskich czy japońskich. Emzoom oferuje m.in. zaawansowane sterowanie głosowe, system kamer 360 stopni, automatyczne parkowanie czy panoramiczny szklany dach. Do tego mamy automatyczną klimatyzację z nawiewami na tył, co nie jest standardem w tej klasie.

Pojemność bagażnika nie powala

Bagażnik jest w sam raz do załatwienia miejskich spraw – zapewnia 340 litrów pojemności. Po złożeniu foteli powstaje płaska powierzchnia o długości 1,8 m. Toyota C-HR może mieć od 296 do 388 l, a Dacia Duster od 430 l.

Pod maską mocny silnik 1.5 Turbo i automat. Emzoom jest szybki

Pod maską pracuje napęd, który z pewnością docenią kierowcy w Polsce. Benzynowy, czterocylindrowy silnik 1.5 Turbo generuje 177 KM (270 Nm). Jednostka standardowo jest łączona z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową. Taki duet na drodze radzi sobie bardzo sprawnie – przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa ok. 8 sekund.

Ile kosztuje GAC Emzoom?

GAC Emzoom w Chinach kosztuje od 132 000 juanów, czyli ok. 68 640 zł. W Polsce jego głównym rywalem będzie Toyota C-HR (oferowana od ok. 119 800 zł) oraz tańsza Dacia Duster (od 82 000 zł). Cena nowości zza Wielkiego Muru powinna uplasować się pośrodku, jeśli auto ma się dobrze sprzedawać. Choć ze względu na cła i koszty transportu, i tak nie uda się całkowicie zasypać przepaści względem oferty chińskiej.

GAC Emkoo: Futurystyczny SUV dla rodziny

Drugi debiutant na polskim rynku to GAC Emkoo – ten kompaktowy SUV powalczy w klasie takich aut jak m.in. Jaecoo 7, Omoda 5, Kia Sportage czy Toyota RAV4. Pod względem stylistycznym jego 4,7-metrowe nadwozie wygląda jak awangardowy prototyp, który uciekł z pulpitu stylisty na ulicę.

Wnętrze jest równie odlotowe co karoseria. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników. Większy, 10-calowy dotykowy ekran służy do obsługi stacji multimedialnej i innych systemów auta. Genialnie wyglądają okrągłe, obrotowe nawiewy i podobne klamki wewnętrzne. Do pełni szczęścia producent dorzuca wyświetlacz HUD. Rozstaw osi 2750 mm zapewnia rodzinną przestrzeń i mnóstwo miejsca na nogi.

Oszczędna hybryda czy mocne 2.0 Turbo? GAC daje wybór

W przypadku Emkoo GAC daje do wyboru trzy silniki. Bazowy 1.5 Turbo generuje 177 KM mocy – to ta sama jednostka, którą wykorzystuje mniejszy Emzoom. Większy gabaryt SUV-a sprawia jednak, że ten napęd może być nieco ślamazarny.

Optymalny może okazać się silnik 2.0 Turbo o mocy ponad 250 KM (400 Nm). Jednostkę sparowano z 8-biegowym automatem. Trzecia opcja to klasyczna hybryda (HEV) z 2-litrowym silnikiem. Ten układ zapewnia ok. 240 KM mocy i niskie zużycie benzyny na poziomie 4,7–4,8 l/100 km.

Cena Emkoo: Czy wygra z Jaecoo 7?

Ile kosztuje? W Chinach GAC Emkoo to wydatek od 119 800 juanów (ok. 62 300 zł). W Polsce trzeba spodziewać się ceny na poziomie 130 000–140 000 zł. Konkurencyjne Jaecoo 7 kosztuje od 130 900 zł, więc rywalizacja będzie wyjątkowo zacięta.