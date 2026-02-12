W skrócie: Co zmienia się od lutego?
- Drift i "palenie gumy": 10 punktów karnych i minimum 1500 zł mandatu.
- Kolizja podczas driftu: 12 punktów i grzywna do 5000 zł.
- Udział w nielegalnych wyścigach: 15 punktów karnych (traktowane jako przestępstwo).
- Brawura i jazda na jednym kole: 10–12 punktów karnych w zależności od stworzonego zagrożenia.
Nowy bat na kierowców. Rząd wprowadza zmiany
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wprowadziło w życie rozporządzenie, które diametralnie zmienia taryfikator. Mundurowi od 10 lutego nie muszą już szukać ogólnych paragrafów – dostali konkretne narzędzia do walki z brawurowymi wyczynami kierowców.
Statystyki są bezlitosne: codziennie w Polsce dochodzi do co najmniej trzech nielegalnych wyścigów. Teraz każde takie spotkanie – czy to na ulicy, czy pod marketem – będzie traktowane surowo.
Taryfikator 2026: Zobacz, ile zapłacisz
Oto jak wyglądają nowe stawki punktów i kar finansowych za konkretne wyczyny:
- Celowy poślizg, czyli drift, palenie gumy – 10 punktów karnych i mandat 1500 zł
- Jazda motocyklem na jednym kole – 10 punktów i 1500 zł
- Drift zakończony kolizją – 12 punktów i do 5000 zł kary
- Zagrożenie bezpieczeństwa pasażera/pieszego – 12 punktów i do 5000 zł kary
Uwaga: To już nie tylko mandat, to przestępstwo i 15 punktów karnych
Największa zmiana dotyczy kwalifikacji czynów. Nowy art. 115 § 26 k.k. zmienia zasady gry. Za samo zorganizowanie lub udział w nielegalnym zlocie grozi nawet 5 lat więzienia.
Maksymalna liczba 15 punktów karnych jest teraz przypisana do sytuacji, które prawo uznaje za przestępstwa drogowe:
- Rażące przekroczenie prędkości (jazda brawurowa),
- Narażenie życia człowieka poprzez rażące naruszenie zasad ruchu,
- Udział w nielegalnym wyścigu jako kierowca,
- Spowodowanie wypadku podczas wyścigu.
Ważne: Według nowych przepisów, za "wyścig" policja uzna nie tylko sprint od świateł do świateł, ale także celowe wprowadzanie auta w poślizg w miejscu publicznym.
Dlaczego szybko stracisz prawo jazdy?
Przy obecnym limicie 24 punktów karnych, wystarczy jeden nielegalny wyścig (15 punktów) i jeden drift (10 punktów), aby przekroczyć limit i stracić uprawnienia w ciągu zaledwie kilku minut. Policja zapowiada, że patrole (zwłaszcza grupy Speed) będą szczególnie aktywnie patrolować parkingi pod centrami handlowymi, które dotąd były "strefami driftu".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję