W skrócie: Co zmienia się od lutego?

Drift i "palenie gumy": 10 punktów karnych i minimum 1500 zł mandatu.

i minimum 1500 zł mandatu. Kolizja podczas driftu: 12 punktów i grzywna do 5000 zł.

Udział w nielegalnych wyścigach: 15 punktów karnych (traktowane jako przestępstwo).

(traktowane jako przestępstwo). Brawura i jazda na jednym kole: 10–12 punktów karnych w zależności od stworzonego zagrożenia.

Nowy bat na kierowców. Rząd wprowadza zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wprowadziło w życie rozporządzenie, które diametralnie zmienia taryfikator. Mundurowi od 10 lutego nie muszą już szukać ogólnych paragrafów – dostali konkretne narzędzia do walki z brawurowymi wyczynami kierowców.

Statystyki są bezlitosne: codziennie w Polsce dochodzi do co najmniej trzech nielegalnych wyścigów. Teraz każde takie spotkanie – czy to na ulicy, czy pod marketem – będzie traktowane surowo.

Taryfikator 2026: Zobacz, ile zapłacisz

Oto jak wyglądają nowe stawki punktów i kar finansowych za konkretne wyczyny:

Celowy poślizg, czyli drift, palenie gumy – 10 punktów karnych i mandat 1500 zł

Jazda motocyklem na jednym kole – 10 punktów i 1500 zł

Drift zakończony kolizją – 12 punktów i do 5000 zł kary

Zagrożenie bezpieczeństwa pasażera/pieszego – 12 punktów i do 5000 zł kary

Uwaga: To już nie tylko mandat, to przestępstwo i 15 punktów karnych

Największa zmiana dotyczy kwalifikacji czynów. Nowy art. 115 § 26 k.k. zmienia zasady gry. Za samo zorganizowanie lub udział w nielegalnym zlocie grozi nawet 5 lat więzienia.

Maksymalna liczba 15 punktów karnych jest teraz przypisana do sytuacji, które prawo uznaje za przestępstwa drogowe:

Rażące przekroczenie prędkości (jazda brawurowa),

(jazda brawurowa), Narażenie życia człowieka poprzez rażące naruszenie zasad ruchu,

Udział w nielegalnym wyścigu jako kierowca,

Spowodowanie wypadku podczas wyścigu.

Ważne: Według nowych przepisów, za "wyścig" policja uzna nie tylko sprint od świateł do świateł, ale także celowe wprowadzanie auta w poślizg w miejscu publicznym.

Dlaczego szybko stracisz prawo jazdy?

Przy obecnym limicie 24 punktów karnych, wystarczy jeden nielegalny wyścig (15 punktów) i jeden drift (10 punktów), aby przekroczyć limit i stracić uprawnienia w ciągu zaledwie kilku minut. Policja zapowiada, że patrole (zwłaszcza grupy Speed) będą szczególnie aktywnie patrolować parkingi pod centrami handlowymi, które dotąd były "strefami driftu".