Francuska ofensywa trwa. Renault miażdży konkurencję w Europie

Renault notuje świetne wyniki na świecie i w Polsce. Globalnie to najpopularniejsza francuska marka ze sprzedażą na poziomie ponad 1,62 mln aut. Koniem pociągowym biznesu jest Clio – nie tylko absolutny numer jeden w gamie Renault, ale też drugi najchętniej wybierany samochód w Europie (ustępujący jedynie Dacii Sandero). Co ciekawe, ten wynik robi tym większe wrażenie, że na rynek wjeżdża właśnie szósta generacja modelu. Zazwyczaj w świecie motoryzacji taka zmiana oznacza chwilowy zastój – kierowcy wolą wstrzymać się z zakupem i poczekać na nowość. Jednak w przypadku Clio ten schemat kompletnie się nie sprawdził. Zamiast spodziewanego spowolnienia popyt wręcz nabrał tempa, rosnąc o 4,5% do poziomu ponad 243,4 tys. egzemplarzy. Liczby najlepiej pokazują, jak dopracowanym i lubianym autem jest miejskie Renault.

Samochody zelektryfikowane także stanowią o sile francuskiego producenta. W 2025 roku tego typu auta stanowiły już 60% całej sprzedaży Renault w Europie, co oznacza skok o 12 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłych lat. Czarnym koniem okazały się modele w pełni elektryczne – ich sprzedaż wystrzeliła o ponad 72%, osiągając poziom niemal 152 tys. egzemplarzy. Lwią część wyniku wypracowało nowe Renault 5, które znalazło ponad 100 tys. chętnych. To pozwoliło Renault nie tylko zdominować rodzimy rynek we Francji, ale też objąć fotel lidera w europejskim segmencie B aut EV.

Hybrydy wyprzedzają rynek

Równie imponująco wygląda sytuacja w świecie hybryd. Od 2020 roku na drogi wyjechało ponad milion aut z napędem E-Tech. Tylko w ostatnim roku sprzedaż hybryd wzrosła o 17%, co zapewniło Renault drugie miejsce na europejskim podium w tej kategorii. Przy wzroście rynku o 9%, wynik Francuzów na poziomie ponad 38% udziału w sprzedaży samochodów osobowych robi wrażenie i pokazuje, że kierowcy coraz chętniej rezygnują z tradycyjnych napędów na rzecz sprawdzonych rozwiązań hybrydowych. Młoda, dopracowana gama modelowa i zaawansowanie techniczne zaowocowało również wzrostem wartości rezydualnej powyżej średniej rynkowej.

Hit Renault zyskuje nowe życie: Captur to ulubieniec polskich rodzin

Renault w Polsce także przeżywa rozkwit. W 2025 roku kierowcy nad Wisłą kupili ponad 33 tys. samochodów osobowych i dostawczych, co dało marce piątą lokatę w zestawieniu najpopularniejszych producentów. Renault to jedyna francuska firma notowana nad Wisłą tak wysoko – Citroen i Peugeot nawet nie otarły się o Top10.

Renault Captur to najpopularniejszy model francuskiej marki. Na drogi wyjechało 7338 sztuk tego SUV-a, czyli o 17 proc. więcej niż w 2024 roku. W tym ponad 12% stanowiły wersje hybrydowe. Captur zajął czwarte miejsce w segmencie B-SUV. Co ciekawe, ponad 4,4 tys. aut kupili klienci indywidualni. I właśnie takich kierowców z pewnością ucieszy nowy silnik, który Francuzi właśnie wprowadzają do gamy swojego bestsellerowego modelu.

Matematyka nie kłamie: Oto ile realnie zostaje w kieszeni dzięki LPG

Polska, ze swoją flotą 3,5 mln aut zasilanych LPG (dane GUS), jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie. A skoro kierowcy nad Wisłą tak kochają autogaz, to polski rynek dla Renault jest jednym z najważniejszych. W 2025 roku zarejestrowano 15 600 aut tego producenta z instalacją gazową, w tym 5,7 tys. modelu Captur (o 60% więcej niż w 2024).

W Polsce działa ok. 8500 stacji sprzedających gaz LPG, co stanowi największą sieć tankowania na Starym Kontynencie. Do tego ceny LPG są jednymi z niższych w UE: średnio za litr gazu płacimy obecnie ok. 2,69 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km na LPG z kosztami benzyny, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 50 proc. Przy przebiegu rzędu 15 000 km rocznie przekłada się to na ponad 2000 zł czystej oszczędności

Koniec ery 1.0 Eco-G. Wchodzi nowy i mocniejszy silnik 1.2 z gigantycznym zasięgiem

Zamiast jednostki 1.0/100 KM, Renault wprowadza nowy, turbodoładowany silnik 1.2 Eco-G o mocy 120 KM, zasilany benzyną lub LPG i zestawiony z 6-biegową skrzynią manualną. Dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów (48 l benzyny i 50 l LPG w miejscu koła zapasowego), Captur Eco-G 120 ma przejechać 1400 km bez przystanku na tankowanie.

Producent deklaruje zużycie gazu na poziomie 7,2 l na 100 km, co oznacza, że przy obecnych cenach LPG pokonanie takiego dystansu będzie kosztować około 20 zł. Biorąc pod uwagę, że Captur z silnikiem benzynowym spala średnio 5,9 l, przejechanie 100 km na "95-ce" wyniesie ponad 33 zł. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ma zająć 12 sekund – to o sekundę szybciej w porównaniu z poprzednikiem.

Captur myśli za kierowcę: Nowe wyposażenie i kamery

Poza nowym silnikiem z fabrycznym LPG, Renault dorzuca garść nowych rozwiązań do modeli Captur i Symbioz. Oba modele dostały bardziej aerodynamiczne lusterka z Clio 6. Zgodnie z najnowszymi przepisami UE, na przednim słupku pojawiła się kamera do kontroli kondycji kierowcy. Jeśli wykryje zmęczenie lub rozproszenie, natychmiast da znać, że czas na przerwę.

W krytycznej sytuacji, gdy prowadzący przestanie reagować, system przejmie sterowanie, samoczynnie włączy światła awaryjne i zatrzyma samochód. Parkowanie ułatwią kamery o wyższej rozdzielczości. Nowością jest również tryb Smart, który zastępuje dotychczasowy tryb Perso. System automatycznie dopasowuje ustawienia samochodu do stylu jazdy, płynnie przełączając się między trybami Eco, Comfort i Sport.

Ile kosztuje nowy Renault Captur z LPG?

Nowy Renault Captur w wersji Evolution Eco-G 120 kosztuje od 95 000 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za model z silnikiem 1.0/115 KM bez instalacji LPG.